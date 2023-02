Ostschweizer verfilmen Geschichte der Säntis-Lastenträger

Dokudrama Die Sherpas vom Säntis: Zwei Ostschweizer verfilmen die Geschichte der Lastenträger Bis zum Bau der Säntis-Schwebebahn war die Versorgung der Wetterstation auf dem Säntis ein Kraftakt. Victor Rohner und Kuno Bont wollen die Geschichte der Säntisträger auf die Leinwand bringen. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 23.02.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Historische Aufnahme eines Lastenträgers im Alpstein. Bild: PD

Kurz vor der Bergstation hüllen dichte Wolken die Gondel in Zwielicht, es beginnt zu schneien. «So habe ich mir das vorgestellt», freut sich Victor Rohner, der zur Medienkonferenz auf dem Säntisgipfel geladen hat: Es sei genau das richtige Wetter für die Vorstellung seines Filmprojekts. Der ehemalige SRF-Sportkommentator wanderte jahrelang auf «Sommertour» für TVO durch die Ostschweiz. Nun möchte der Rheintaler seinem Hausberg gemeinsam mit Regisseur Kuno Bont ein filmisches Denkmal setzen.

Die Idee zum Film kam Rohner beim Wandern im Himalaja. Dort gehören Lastenträger, oftmals vom Volk der Sherpas, noch heute zum alpinen Alltag. Auch im Alpstein waren Lastenträger unverzichtbar. Denn der Säntis spielte einst eine bedeutende Rolle in der Wetterforschung. Trotz seiner vergleichsweise bescheidenen Höhe ist der Berg, auch Wetterberg genannt, ein Gipfel der Extreme. Kaum ein Alpengipfel steht so exponiert und nirgendwo sonst in der Schweiz fällt so viel Niederschlag.

Produzent Victor Rohner und Regisseur Kuno Bont vor der Wetterstation, die seit über hundert Jahren auf dem Säntis steht. Bild: Michel Canonica

So zog der Säntis das Interesse der Wissenschaft auf sich. In den 1880er-Jahren entstand auf dem Säntis die damals höchstgelegene Wetterstation Europas. Damit wohnte fortan permanent ein Wetterwart auf dem Gipfel, später mit seiner Ehefrau.

Mehr als nur ein Mordfall

Zu tragischer Berühmtheit kam die Wetterstation 1922, als das Wetterwärter-Ehepaar auf dem Säntis ermordet wurde. Darum soll es im Dokudrama aber nur am Rande gehen: Im Zentrum stehen der Berg und die Wissenschaft, vor allem aber die Säntisträger, die die Wetterstation dreimal wöchentlich mit allem Nötigen versorgten.

Produzent Victor Rohner möchte sich mit dem Film einen Traum erfüllen. Bild: Michel Canonica

Für die Appenzeller Bauern, die damals in ärmlichen Verhältnissen lebten, war die Beschäftigung als Säntisträger – es waren wohl praktisch ausschliesslich Männer – ein lukrativer Nebenverdienst. Aber ein gefährlicher. «Damals gab es keine Wege auf den Gipfel», sagt Rohner. «Gerade im Winter konnte der Aufstieg dramatisch sein.» Dass der grosse Sendemast an diesem Morgen schon beim alten Wetterhäuschen 50 Meter weiter im Nebel verschwunden ist, versinnbildlicht die Situation.

Regisseur Kuno Bont hat das Dokudrama in der Schweiz etabliert. Bild: Michel Canonica

Mit der Einweihung der Säntisbahn 1935 endet die Geschichte der Säntisträger und auch der Film: Die dokumentarisch erzählte Geschichte wird von Schauspielerinnen und Schauspielern inszeniert – ein Stil, mit dem Regisseur Kuno Bont bestens vertraut ist: Mit Filmen wie «Ball a l’üna – die Hexe vom Albulatal» gehörte der Werdenberger zu jenen Regisseuren, die das Dokudrama in den Nullerjahren in der Schweiz etablierten. Zusammen planen Rohner und Bont einen 90-minütigen Kinofilm und eine kürzere TV-Version. «Wir ticken gleich», sagt Rohner.

«Er ist der Künstler, ich der Handwerker. Das einzige Problem bleibt die Finanzierung.»

Noch klafft im Budget, das insgesamt eine gute halbe Million Franken beträgt, eine Lücke von 220’000 Franken. «Die Hälfte davon kommt vom Bundesamt für Kultur, sofern wir die andere Hälfte durch Sponsoring und Spenden aufbringen können», sagt Rohner. Hierfür haben die beiden ein Crowdfunding gestartet. Sobald die Finanzierung gesichert ist, sollen die Dreharbeiten beginnen. Läuft alles glatt, feiern die Säntisträger Ende 2024 Premiere.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen