Direktzahlungen «Wir müssen wieder lernen, mit der Natur zu leben»: Obstbauer Ivo Sager plädiert für ein Miteinander von Landwirtschaft und Ökologie Gerade in Zeiten der Pandemie zeigt der Blick in die bäuerliche Kulturlandschaft zwischen Sitter und Goldach eindrücklich, was vom Bund und Kantonen geförderte Projekte im Rahmen der Direktzahlungen bringen. Der Lömmenschwiler Obstbauer Ivo Sager weiss, dass es sich lohnt: Seit drei Jahren ist das Grosse Glühwürmchen zurück. Christoph Zweili 11.05.2021, 12.30 Uhr

Bauer Ivo Sager: «Landwirtschaft und Ökologie müssen keine Gegenspieler sein.» Bild: Michel Canonica

«Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.» Die alte Eisheiligen-Regel ist auch dem Lömmenschwiler Bauer Ivo Sager ein Begriff. Bis zum 15. Mai ist es zwar noch ein paar Tage hin, doch der Obstbauer bleibt vorsichtig. Der launische April brachte doppelt so viele Frosttage wie im langjährigen Mittel, auch im Mai bleibt das Bestäubungswetter schlecht.

Ob der «Basler Adler» im Juli also tatsächlich seine grossen schwarzen Früchte tragen wird? Der 57-Jährige will sich noch nicht festlegen, als er die Samenanlagen der Kirschensorte zwischen den Fingern prüft – einige sind braun, andere noch saftig grün: «Wir hatten Riesenprobleme mit dem Bodenfrost.» Obwohl die hochgewachsenen Hochstamm-Obstbäume auf seinem 34-Hektaren-Betrieb in den oberen Lagen frostresistenter sind als die einfacher zu bewirtschaftenden Niederstamm-Obstbäume weiter unten Richtung See, sind einzelne Samenanlagen verdorrt. Gleichwohl überzieht inzwischen ein Schleier von rosa und weissen Obstbaumblüten die Landschaft.

Die Milchwirtschaft, die Direktvermarktung über den Hofladen und der Verkauf des Obstes machen 90 Prozent des Umsatzes auf dem Sager-Hof aus. Die restlichen zehn Prozent stammen aus den Direktzahlungen des Bundes. Damit Sager diese Zahlungen erhält, muss er eine Reihe von Umweltauflagen einhalten. Dabei geht es nicht nur um den Einsatz von Pestiziden, wie die beiden Landwirtschaftsinitiativen vermuten lassen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen. Der von den Bauern verlangte ökologische Leistungsnachweis beinhaltet auch die Förderung der Vielfalt von Lebensräumen.

«Wir wollen vom Betrieb leben können» Der Familienbetrieb von Ivo und Silvia Sager mit Sohn Philipp in Lömmenschwil umfasst 34 Hektaren, davon sind 3 Hektaren Tafeläpfel, 780 Hochstamm-Feldobstbäume (Zwetschgen, Kirschen, Nussbäume, Apfel und wenig Birnen), 2,5 Hektaren Blumenwiesen, 60 Milchkühe und ein Stier sowie 20 Jungtiere. Die Milchwirtschaft, die Direktvermarktung über den Hofladen und der Verkauf des Obstes machen 90 Prozent des Umsatzes aus, die restlichen zehn Prozent stammen aus den Direktzahlungen des Bundes. «Dieser Anteil ist bewusst so gering, weil wir nicht abhängig sein wollen vom Staat», sagt Ivo Sager. «Wir wollen vom Betrieb leben können.» (cz)

Ivo Sager, der sich seit Jahren für das Miteinander mit der Natur einsetzt, ist mit seinem Einsatz nicht allein. 35’000 Hochstamm-Feldobstbäume bilden inzwischen das Rückgrat des Vernetzungsprojekts von Biodiversitätsförderflächen zwischen Sitter und Goldach, an dem 150 Landwirte in den Gemeinden Berg, Häggenschwil, Mörschwil, Steinach, Wittenbach, Tübach und auf Parzellen im Norden der Stadt St.Gallen beteiligt sind – das sind rund 70 Prozent der Bauern im Einzugsgebiet. Für Pflanzen und Tiere ist die Landschaft dann besonders wertvoll, wenn ausreichend grosse geeignete Flächen und eine kleinräumige Vielfalt von ineinander verzahnten Lebensräumen vorhanden sind. Diese Vernetzung ist vor allem für Tiere entscheidend, weil sie mobil sind.

Hochstamm-Feldobstbäume, Einzelbäume, Ackerkulturen, Stein- und Asthaufen für Kleintiere und Hermeline, die sich vor dem Fuchs verstecken, Trockenmauern, Wassergraben, Tümpel, Teiche, Waldränder: Mindestens alle 200 Meter müssen diese Trittsteine für typische Tier- und Pflanzenarten im 3000 Hektaren grossen Projektgebiet vorkommen, bevor der Kanton St.Gallen ein Vernetzungsprojekt bewilligt. Sie helfen mit, dass die Natur in einer über Jahrzehnte intensiv genutzten Landwirtschaft nicht weiter verarmt, sondern zurückerobern kann, was ihr einst gehörte. Sager sagt:

«Dieses Miteinander mit der Natur müssen wir Bauern mühsam wieder lernen. Landwirtschaft und Ökologie müssen keine Gegenspieler sein. Sie lassen sich durchaus unter einen Hut bringen.»

Diese Feststellung macht auch, wer während der Pandemie aufmerksam mit dem Velo oder zu Fuss in der Region unterwegs ist: Die Kulturlandschaft ist in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden, angestossen durch finanzielle Anreize. Bund und Kanton richten im Rahmen der Direktzahlungen Zusatzbeiträge für die Pflege von besonders artenreichen Flächen sowie für deren gute Vernetzung mit anderen artenreichen Lebensräumen aus.

Im Falle des Projekts zwischen Sitter und Goldach wird den Bauern der Mehraufwand für die Pflege der Landschaft mit rund 300'000 Franken abgegolten. Den Anfang machten 2009 die Landwirte in der Gemeinde Wittenbach, nach und nach stiessen dann die übrigen Gemeinden dazu. 2016 wurde das Projekt neu gestartet, 2023 läuft es aus.

«Wir hoffen aber, dass wir unser Projekt fortsetzen können», sagt Sager. Sicher ist das allerdings nicht. Irgendwann, so befürchtet der Landwirt, werden keine finanziellen Anreize mehr ausgerichtet:

«Dann wird sich zeigen, wie eng die Verbindung zwischen Landwirten und Natur tatsächlich ist und ob die Landwirte freiwillig weitermachen.»

Thomas Benz, Umweltingenieur und Projektleiter im Landwirtschaftsamt Kanton St.Gallen. Bild: PD

Das Instrument mit den Direktzahlungen habe sich in den letzten 20 Jahren bewährt, hält Thomas Benz fest, Umweltingenieur und Projektleiter im Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen. 52 dieser Vernetzungsprojekte mit rund 30'000 Objekten gibt es im Kanton St.Gallen, parallel dazu laufen 14 Landschaftsqualitätsprojekte im Kanton, das grösste zwischen Thal und Wil:

«Bis auf die intensiveren Ackerbauzonen zwischen Sargans und Mels und im Rheintal ist damit praktisch der ganze Kanton abgedeckt. Die Beteiligung der Landwirte ist mit 70 bis 80 Prozent hoch.»

Der Bund wollte mit der Agrarpolitik 2022+ ein neues Förderinstrument für regionalisierte Landschaftsstrategien einführen; diese sogenannten RLS-Beiträge wären eine Zusammenführung verschiedener Förderinstrumente gewesen. Mit der Sistierung der AP+ durch die Räte beider nationalen Parlamente wird sich der neue Förderbeitrag nun aber um Jahre verzögern. «Wir bewilligen die Laufzeit der Vernetzungsprojekte, in der Regel acht Jahre, daher nur noch unter Vorbehalt», sagt Benz.

So oder so. Bauer Sager will die Vernetzung vorantreiben:

«Diese Vielfalt bringt etwas.»

Zusammen mit vier Nachbarn denkt er über die eigene Betriebsgrenze und das vom Kanton unterstützte Projekt hinaus: Statt alle 200 Meter platziert das Quintett alle 50 Meter neue naturnahe Strukturelemente wie die Ast- und Steinhaufen. Zusammen mit ihrem Park aus 3000 Hochstamm-Feldobstbäumen ist inzwischen ein über drei Kilometer langer Korridor aus Ökoflächen entstanden – ein Überlebensraum für Tiere und Pflanzen. Den Anfang hat eine 25 Aren grosse Parzelle gemacht – seit Jahren nicht mehr gedüngt ist daraus eine Blumenwiese geworden.

Der Ansatz funktioniert. «Mit dem Verzicht auf Chemie sehen wir, dass Insekten und Wildbienen wieder zunehmen», sagt Sager. Und er will mehr: Auch das Braune Langohr, eine seltene Fledermaus, der gefährdete Gartenrotschwanz und die Geburtshelferkröte sollen wieder vermehrt in der Region zu sehen sein. Und da sind noch viele Arten mehr, die wegen der intensiven Landwirtschaft verschwunden sind: Feldhase, Neuntöter, Rauchschwalbe, Zauneidechse, Erdkröte, Feldgrille, Silberscheckenfalter und das Grosse Glühwürmchen. Letzteres ist mittlerweile – zwischen extensiv bewirtschafteten Feuchtwiesen und Hochstamm-Obstbäumen – seit drei Jahren wieder zurück. Ein schönes Zeichen.