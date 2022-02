Natallia Hersche in Hungerstreik - das sagt Barbara Gysi

Diktatur «Ich bin sehr beunruhigt»: Nationalrätin Barbara Gysi zeigt sich besorgt über den Hungerstreik der in Belarus inhaftierten St.Gallerin Natallia Hersche Zum zweiten Mal seit ihrer Inhaftierung befindet sich die in Belarus inhaftierte St.Gallerin Natallia Hersche im Hungerstreik. Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi spricht über die neuesten Entwicklungen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 01.02.2022, 19.16 Uhr

SP-Nationalrätin Barbara Gysi (rechts) setzt sich für die inhaftierte St.Gallerin Natallia Hersche ein. Bild: PD/Keystone

Barbara Gysi ist besorgt. Der aktuelle Grund: der Gesundheitszustand der seit über einem Jahr in Belarus inhaftierten Natallia Hersche. Seit Sonntag ist die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin im Hungerstreik. Gemäss «Tages-Anzeiger» protestiert Hersche damit gegen die Dauerbeschallung mit weissrussischem Propagandaradio in ihrer Zelle in der belarussischen Stadt Mogiljow. Seit einiger Zeit laufe über einen Lautsprecher ununterbrochen das Radioprogramm des Staatssenders von 6 bis 22 Uhr in voller Lautstärke.

Es ist bereits das zweite Mal seit ihrer Verhaftung vom 19. September 2020, dass Herrsche in den Hungerstreik tritt. Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi, die bei der Menschenrechtsorganisation Libereco eine Patenschaft für Natallia Hersche übernommen hat, sagt auf Anfrage: «Ich bin sehr beunruhigt.»

Gysi steht über die Kommunikationsplattform Telegram im Kontakt mit Hersches Bruder Gennady Kasjan. Die Haftbedingungen seien sehr schwer, so Gysi. «Im belarussischen Gefängnis herrschen schlechte Hygieneverhältnisse, es ist bitterkalt, und Natallia Hersche ist körperlich geschwächt», sagt Gysi.

«Ein weiterer Hungerstreik mitten im Winter ist für sie verheerend.»

Sie verurteile die Dauerbeschallung mit belarussischer Propaganda, die Herrsche zum erneuten Hungerstreik bewegte, aufs Schärfste, so die Nationalrätin.

Der Fall Hersche Vor über einem Jahr wurde die St.Gallerin Natallia Hersche in Weissrussland an einer Demonstration gegen das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko verhaftet. In einem Schauprozess wurde die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Sie soll bei ihrer Verhaftung einem Polizisten die Sturmhaube heruntergezerrt haben. (bro)

Neue Schweizer Botschafterin in Minsk

Die Schweiz schickt in den kommenden Tagen mit Christine Honegger Zolotukhin eine neue Botschafterin nach Belarus, berichtet der «Tages-Anzeiger» weiter. Dies, nachdem der bisherige Schweizer Botschafter in Minsk, Claude Altermatt, vergangenen Herbst in Rente ging. Sie soll im Laufe des Februars ihren Dienst antreten und – wie es für neue Botschafterinnen und Botschafter üblich ist – Lukaschenko ein Beglaubigungsschreiben überreichen, bestätigt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag auf Anfrage.

Doch die Entsendung der neuen Schweizer Botschafterin stösst laut Tamedia-Bericht bei Menschenrechtsorganisationen und der weissrussischen Opposition auf scharfe Kritik. Denn: Für das weissrussische Regime ist Lukaschenko der Präsident. Doch seit der Wahlfälschung im Sommer 2020 wird er von westlichen Regierungen nicht mehr als Präsident anerkannt. Die Opposition erklärte Swetlana Tichanowskaja zur Siegerin, die nach gewaltsamen Protesten nach Litauen floh.

Gysi bezeichnet die Übergabe des Akkreditierungsschreibens als «heikel», doch sie zeigt auch Verständnis für die Entsendung der neuen Schweizer Botschafterin. «Als Politikerin finde ich das schwierig», sagt Gysi.

«Doch meiner Meinung nach ist es sicherlich auch von Vorteil, dass die Schweiz wieder eine physische, diplomatische Vertretung in Belarus hat.»

Dies vereinfache auch den Kampf für die Freilassung Hersches und weitere diplomatische Aufgaben.

Ostschweizer Parlamentarierinnen fordern Sanktionen

Gysi ist Teil einer Frauenallianz von Libereco, die vor zwei Wochen in einem offenen Brief an Bundespräsident Ignazio Cassis von der Schweiz mehr Einsatz für die Freilassung Herrsches forderte. Zwei weitere St.Galler Nationalrätinnen, Claudia Friedl (SP) und Franziska Ryser (Grüne), haben das Schreiben signiert. «Wir fordern vom Bundesrat zusätzliche wirtschaftliche Sanktionen für Weissrussland sowie ein Einreiseverbot für alle belarussischen Regierungsmitglieder», so Gysi.

Doch die Wiler Nationalrätin sagt auch, dass die Frauenallianz mit dem Schreiben an den Bundespräsidenten ein Zeichen gegen die Repressalien von Lukaschenkos Diktatur und gegen die unhaltbaren Zustände in den weissrussischen Gefängnissen setzen wolle. Barbara Gysi sagt:

«Natallia Hersche muss die Solidarität und Unterstützung spüren, und wir engagieren uns, dass alle politischen Gefangenen aus dem Gefängnis entlassen werden.»

