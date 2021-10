Fachhochschule Ostschweiz: Neue App vernetzt Pflegepersonal

Digitalisierung Pflege per App: Neues Forschungsprojekt der Ostschweizer Fachhochschule setzt auf digitale Plattform für die Rekrutierung von Pflegekräften In Zeiten des Fachkräftemangels in der Pflege ist die Suche nach geeignetem Personal eine immer grössere Herausforderung. Mit einer App soll der Rekrutierungsprozess schneller und kostengünstiger gestaltet werden. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Mit der Heroes-App soll der Rekrutierungsprozess für Pflegefachkräfte vereinfacht werden. Bild: Dean Mitchell

Das EU-Projekt «Heroes» (Home care work for retirees) setzt auf eine digitale Plattform für die Rekrutierung von Pflegekräften im Bereich der Alterspflege. Daran beteiligt sind Innovationsförderprogramme aus Österreich, Rumänien und der Schweiz. Aus der Schweiz mit dabei sind die Terz-Stiftung und das Institut für Altersforschung der Ostschweizer Fachhochschule (OST), wo die promovierte Psychologin Katharina Molterer Teil des Projektteams ist.

Worum geht es beim Projekt Heroes?

Katharina Molterer: Heroes ist eine App, die beim Finden und Rekrutieren von Personen, die Betreuungs- oder Pflegeleistungen anbieten, helfen soll. Die Rekrutierenden werden unterstützt, indem das Screening der möglichen Hilfskräfte von Pflegefachpersonen und Seniorinnen geleistet wird. Diese sollen auch die Qualitätskontrolle sicherstellen. Zudem vernetzt die Plattform Pflegekräfte mit den Hilfesuchenden.

Wie muss man sich das vorstellen?

Gehen wir davon aus, dass jemand Hilfe bei der Betreuung oder Pflege sucht. Das kann die Seniorin selbst sein, die Familie oder auch eine Institution. Die rekrutierende Person schreibt dann die Stelle auf der Plattform aus und gibt an, was genau ihre Bedürfnisse sind. Daraufhin schlägt ein Algorithmus einige Treffer vor. So bekommen die Rekrutierenden einen Überblick der Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Plattform ihre Dienste anbieten. Die Rekrutierenden können dann Fragen schicken, welche per Video beantwortet werden.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Altersforschung (IAF) an der Ostschweizer Fachhochschule Bild: PD

Welche Vorteile bringt das?

Durch diesen Prozess werden die Rekrutierenden entlastet. Denn sie erhalten über die Plattform Unterstützung von professionellen Pflegefachpersonen und Seniorinnen und Senioren, die ihre Expertise und Erfahrung beim Prüfen der Bewerbungsunterlagen einbringen und den Rekrutierenden dann Feedback geben. So erhalten diese Hilfe, ein passendes Arbeitsverhältnis zu finden und für die Pflegenden bringt es auch Vorteile.

Welche?

So können Menschen, die nicht mehr im Berufsleben sind, wie zum Beispiel Pflegefachkräfte im Ruhestand, ihre Expertise einbringen, wenn etwa pflegende Angehörige über die App Unterstützung suchen.

Warum ist jetzt der Moment für ein Projekt wie «Heroes»?

Durch den demografischen Wandel werden Menschen zunehmend älter und gleichzeitig sehen wir den Trend, dass diese immer länger zuhause im gewohnten Lebensumfeld bleiben wollen. So steigt der Bedarf an qualifizierten Betreuungs- und Pflegefachpersonen. Mit der App kann der ganze Rekrutierungsprozess für beide Seiten schneller und kostengünstiger gestaltet werden.

In einer Medienmitteilung zitieren Sie eine Umfrage aus der EU: Fast 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, «dass die Sozial- und Gesundheitssysteme älteren Menschen helfen sollen, zu Hause zu bleiben.» Hat das Modell Altersheim ausgedient?

Die Entwicklung scheint in diese Richtung zu gehen. Die Babyboomer-Generation ist eine vernetzte, selbstbestimmte Generation. Man geht nun ihrem Wunsch nach, länger zuhause zu leben. Deswegen ist das Altersheim nicht zwingend ein Auslaufmodell, aber es wird sich neu erfinden müssen.

Wie meinen Sie das?

Früher sind viele Menschen proaktiv in Heime gezogen. Hier hat ein Wandel stattgefunden. Mittlerweile sind sie die Altersheime bei einigen Seniorinnen und Senioren negativ konnotiert. Altersheime sind aber letztlich eine spezielle Form des gemeinschaftlichen Wohnens. Es gilt in Zukunft also, Altersheime an die Bedürfnisse der neuen Generation anzupassen, gleichzeitig aber auch die Alternative zu schaffen, länger zu Hause wohnen zu können.

Die Stadt The Villages liegt in Florida und ist die grösste Rentnersiedlung der Welt. Es gilt ein Mindestalter von 55 Jahren und es gibt dort ein breites, speziell auf Senioren abgestimmtes Unterhaltungsangebot – von Golf über Yoga bis hin zu Konzerten. Glaubt man der Website, handelt es sich dabei um eine Art Utopie für alte Menschen. Was halten Sie davon?

Es ist ein spannendes Konzept. Es ist sozusagen das Gegenstück zum Altersheim. Dort wohnen agile, fitte Leute, welche die Möglichkeit haben, den Traum des Alters mit anderen gemeinsam auszuleben. Ich habe aber den Eindruck, dass dort eher wohlhabende Menschen leben, was dem Ganzen eine gewisse Exklusivität gibt. So scheint das Leben dort sehr normativ geprägt.

Können Sie das ausführen?

Man muss ein gewisses Alter, einen gewissen Reichtum und auch die richtige Einstellung mitbringen, um dort zu leben. Dadurch, dass in The Villages nur ein gewisser Typ Mensch residiert, steht die Harmonie im Vordergrund.

Harmonie ist doch grundsätzlich etwas Positives.

Ja, aber was passiert mit den Menschen, die irgendwann weniger mobil sind, fragil werden und nicht mehr an den Aktivitäten teilnehmen können? Finden sie dort auch Raum? Es gibt in The Villages keinen Friedhof. Der Tod wird einfach ausgeklammert. So frage ich mich, ob die gebrechlichen Menschen dort am Ende nicht ebenfalls an den Rand gedrängt werden.

Zurück zu «Heroes». Kann die Plattform auch dieser Marginalisierung alter Menschen entgegenwirken?

In gewisser Weise schon. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist auch die Integration von Seniorinnen und Senioren, von denen die meisten einen professionellen Pflegehintergrund haben, in den Screening-Prozess. Dafür werden sie in einen Expertenpool aufgenommen und bringen sich aktiv in den Prozess der Bewerbendenauswahl ein. So können Kompetenzen von pensionierten Menschen weiterhin einfliessen.

In welchem Stadium befindet sich das Projekt momentan?

Die App wird von den wissenschaftlichen Projektpartnern, darunter die Fachhochschule Ost, und den verschiedenen potenziellen Nutzenden gemeinsam entwickelt. Wir stehen aber erst am Anfang der Entwicklung. Im nächsten Jahr wird die App zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum getestet, um die Abläufe zu prüfen. Reale Rekrutierungen sind noch nicht möglich.

Und wann soll die Endversion online gehen?

Es gibt noch keinen fixen Zeithorizont. Frühestens aber 2024.

