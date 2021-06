Bienen-Diebstähle in der Ostschweiz

Diebstahl Entführte Bienenvölker: Wer bedient sich an Ostschweizer Bienenkästen? Seit Anfang Jahr wurden in den Kantonen St.Gallen und Thurgau mehrere Fälle von Bienendiebstählen verzeichnet. Die Polizei ist ratlos, der Imkerverband St.Gallen-Appenzell hat einen Verdacht. Gabriela Schmid 02.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Bienenvolk kann je nach Bienenrasse eine Stärke von zwischen 40'000 und 80'000 Honigbienen erreichen. Bild: Severin Bigler

Ein sonderbarer Diebstahl ereignete sich vor einigen Wochen über Auffahrt im Dorf Rufi bei Schänis. Geplündert wurden nicht etwa Schmuckkästchen, sondern im Freien stehende Bienenkästen. Die unbekannte Täterschaft erbeutete laut Angaben der Kantonspolizei St.Gallen ganze 20 Bienenvölker. Der Verlust beläuft sich auf rund 10'000 Franken.

Nicht zum ersten Mal geraten die kleinen Nutztiere ins Visier von Dieben, wie Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage bestätigt. Allein in diesem Jahr wurden bereits zwei weitere Fälle verzeichnet: Acht Bienenvölker wurden Ende März in Lütisburg entwendet, zehn verschwanden Anfang April in Lichtensteig. Auch in Zihlschlacht wurden laut Auskunft der Kantonspolizei Thurgau im April mehrere Bienenvölker gestohlen.

Ein Ausschwärmen der Bienen könne gemäss Schneider ausgeschlossen werden: «Insbesondere bei den beiden Fällen aus dem Toggenburg haben wir begründeten Verdacht auf einen Diebstahl.» Die Tätersuche erweise sich allerdings als schwierig, da bei Bienen kein eindeutiges Identifikationsmerkmal vorliege:

«Die Zuordnung einer gestohlenen Biene zu einem Tatbestand ist im Nachhinein so gut wie unmöglich.»

Man vermute, dass die Diebe über Fachkenntnisse verfügten. «Im Vergleich zu einem Fall aus dem Jahr 2018 wurden dieses Jahr nicht etwa ganze Bienenkästen gestohlen, sondern tatsächlich nur die Tiere», erläutert Schneider. Dies bedinge, dass man einen Bienenkasten öffne und die Bienen von den Waben abstreiche – eine stachelige Angelegenheit für Laien.

Wertvolles Diebesgut

Doch warum sind diese Insekten so wertvoll? Und weshalb locken Bienen Langfinger an? «Etwa 80 Prozent aller Nutz- und Wildpflanzen werden durch die Biene bestäubt», erklärt Hanspeter Hagmann, Präsident des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell. Unter den Bestäubern spiele die Honigbiene somit die grösste Rolle. Im Ausland werde gar mit Bienen gehandelt.

Dass Bienenvölker gestohlen werden, sei in der Schweiz bisher eher selten, so Hagmann. Aus Sicht eines Imkers seien die Gründe für solche Diebstähle klar: Durch falsche Milbenbehandlung oder Futtermangel sind über den Winter zahlreiche Bienen dem Tode geweiht. Neuanschaffungen können hohe Summen kosten. Die Lösung: ein Griff in fremde Bienenstöcke. Hagmann fügt hinzu:

«Seriöse Imkerinnen und Imker würden so etwas aber nicht tun.»

Und was passiert mit der Umwelt, wenn gesamte Bienenvölker plötzlich verschwinden? Gemäss Hagmann seien die Auswirkungen eher gering: «Wir haben dank vieler Imkerinnen und Imker eine hohe Bienendichte, was eine gute Bestäubung garantiert.» Vor Dieben können Imker sich dennoch schützen. Bewegungsempfindlichen Sensoren, Kameras und GPS-Tracker sind allerdings kostspielig.

Durch Klimawandel gefährdet

Im Zuge der Klimaerwärmung hat sich das Problem des Bienensterbens drastisch verschärft, wie «Bee careful», eine Initiative zum Schutz der Bienengesundheit und Fruchtvielfalt, schreibt. Zum einen erliegen Bienen häufiger dem Hungertod. Während der kalten Jahreszeit begeben sich die Tiere in die Winterruhe. Mildere Temperaturen locken die Insekten wieder aus ihren Stöcken, ihre Aktivität erhöht sich. Folglich wird der Honigvorrat frühzeitig aufgebraucht.

Zum anderen setzt die Brutperiode in warmen Wintern vorzeitig ein. Dies hat zwei Folgen: Erneute Temperaturstürze zwingen die Bienen, zusätzlich Energie für das Wärmen der Brut aufzuwenden – die Nahrungsbestände schwinden weiter. Zudem kann sich die gefährliche Varroamilbe über einen längeren Zeitraum in den Brutzellen vermehren. «Die Varroa kann verglichen werden mit einer Zecke beim Menschen. So übertragen auch Varroamilben Viren, welche den Bienen stark zusetzen», sagt Hagmann.