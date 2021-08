Die HSG und China China-Kritik auf Twitter kostet HSG-Doktoranden den Abschluss Nachdem er die kommunistische Partei China auf Twitter und ihren Umgang mit der Covid-19-Pandemie kritisiert hatte, musste ein HSG-Doktorand seine Ambitionen auf einen Doktortitel begraben. Seine Betreuerin befürchtete berufliche Konsequenzen. Noemi Heule 06.08.2021, 17.53 Uhr

Illustration: Stefan Bogner

Am 18. März 2020, eine Woche nachdem die WHO Covid-19 als Pandemie einstufte und zwei Tage, nachdem der Bundesrat über die Schweiz den Lockdown verhängte, schaltet ein Doktorand der Universität St.Gallen ein Twitter-Konto auf. Er freue sich, Erfahrungen aus erster Hand, Gedanken und Meinungen über China zu teilen, schreibt er im Tweet, mit dem er eine rege Twitter-Tätigkeit einleitete. Er selbst ist im Dezember aus Wuhan, wo er ein Forschungsstipendium der chinesischen Regierung erhalten hatte, in die Schweiz zurückgekehrt. Was als kurzer Heimaturlaub geplant war, stellte sich als endgültige Rückkehr heraus. Was sein Beitrag zur Debatte zur Rolle Chinas während der Pandemie hätte werden sollen, beendete seine Ambitionen auf einen Doktortitel jäh.

Noch am gleichen Tag legte er los: «Es ist aktueller denn je», schreibt er in einer Nachricht, wie alle folgenden auf Englisch gehalten. Er wirft China Propaganda und eine Desinformationskampagne über den Ursprung von Covid-19 vor. Fast täglich beliefert der Mann seine Follower, deren Zahl einstellig bleibt, mit Tweets über China - genauer die CCP, deren Mitglieder er auch mal als «paranoid cowards» (paranoide Feiglinge) bezeichnet oder ihnen «shameless lying» (schamloses Lügen) unterstellt. Nebst dem Umgang mit Covid-19 prangert er etwa die Unterdrückung der uigurischen Minderheit an. Auf seinem Profil gibt er sich als Doktorand der Universität St.Gallen zu erkennen, wo er zum Thema Umweltverschmutzung und Social Media in China forscht.

Am 28. März schliesst er einen Tweet mit der Frage: «Wie können wir einem System applaudieren, das versuchte Covid-19 unter den Teppich zu kehren?» Es sind seine letzten Worte auf dem Kurznachrichtenportal. Am selben Tag löscht er sein Konto. Grund dafür war eine aufgebrachte Nachricht seiner Doktormutter an der Universität St.Gallen, wie die «NZZ» Anfang Woche publik machte.

Visum steht auf dem Spiel

Um 21.55 Uhr ploppt auf seinem studentischen E-Mail-Konto die Betreffzeile «Sehr dringend: Beschwerde aus China wegen Ihrem Twitter» auf. Sie erhalte Mails aus China, die sich über «Neo-Nazi»-ähnliche Inhalte beklagten, schreibt seine HSG-Betreuerin und fordert ihn auf, die Verbindung zur Universität St. Gallen auf all seinen Publikationen sofort zu löschen. «Ja, Twitter ist viel zu gefährlich, wenn Sie politische Meinungen zu China äussern. Sie gefährden alles, inklusive Ihre Zukunft und Karriere», heisst es in der Nachricht, welche der Redaktion vorliegt. Und:

«Sie gefährden damit auch mich. Am Ende kann sogar möglicherweise ich wegen Ihnen kein Visum für China bekommen. Das geht entschieden zu weit und ich müsste unser Betreuungsverhältnis beenden.»

Es ist die verspätete Antwort auf eine Frage, die ihr der Doktorand drei Wochen zuvor stellte. Bevor er seinen Twitter-Account eröffnete, fragte er seine Betreuerin um Rat, ob es seine Forschungsarbeit gefährden könnte, wenn er seine Meinungsfreiheit in der Schweiz für Äusserungen nutze, die in China nicht goutiert würden.

Betreuungsverhältnis beendet

Er sei erstaunt und aufgewühlt ob der Worte seiner Betreuerin, antwortet er gleichentags. «Offensichtlich sind Sie der immer aggressiveren chinesischen Zensur auf den Leim gegangen.» Zwei Tage später erreicht ihn eine zweite Nachricht, diesmal nüchtern im Ton, beherrscht in der Wortwahl, in der die Professorin das Betreuungsverhältnis für beendet erklärt. Um sich an der Universität in Wuhan einzuschreiben, habe er sich ohnehin an der HSG exmatrikuliert, heisst es in der Nachricht. Sollte er nach dem Auslandaufenthalt an die Universität St.Gallen zurückkehren wollen, müsse er sich neu bewerben; sie stehe als Referentin nicht mehr zur Verfügung.

Tatsächlich hatte sich der Doktorand bereits im August 2019 exmatrikuliert, ein Jahr nachdem er sein Studium in Wuhan aufnahm. In E-Mails mit seiner Betreuerin und dem Manager des Doktoratslehrgangs, die der Redaktion vorliegen, wurde dieser Schritt abgesprochen, damit seine Zeit in Wuhan keine Auswirkungen auf die Maximaldauer bis zur Dissertation hat. So heisst es: «Das Exmatrikulieren lässt Dir auch alle Wahl. Es verpflichtet dich zu gar nichts, es gibt auch keine Frist, innerhalb derer Du Dich wieder immatrikulieren müsstest, wenn Du das Doktoratsstudium hier fortsetzen möchtest.»

Auch nach dieser formellen Exmatrikulation tauschen Doktorand und Betreuerin Nachrichten aus. Sie gratuliert ihm zum Fortschritt seiner Forschung («Es ist ja grossartig, wie gut Sie in China bereits vorangekommen sind!») und fordert ihn im Feburar 2020 nach einem Skype-Gespräch auf, eine Gliederung nachzureichen.

Furcht um die Familie der Ehefrau

Ein Tag nach seiner letzten Twitter-Nachricht wird sein E-Mail-Konto der Universität nach eigenen Angaben gelöscht. So schnell will der Doktorand seinen anvisierten Titel und drei Jahre Vorarbeit jedoch nicht aufgeben. Er wendet sich an die Ombudsstelle der Universität, schaltet einen Anwalt ein, schreibt E-Mails an das Rektorat und mehrere Mitglieder des Universitätsrates. Ohne Erfolg: Die HSG weist ihn mit der Begründung ab, er sei zum Zeitpunkt des Zerwürfnisses kein Student der Uni mehr gewesen. Bis heute hält sie an diesem formaljuristischen Standpunkt fest.

Der Doktorand stellt ein Dossier zusammen mit Tweets, E-Mails, Empfehlungsschreiben und Anwaltkorrespondenzen, meldet sich im August 2020 bei dieser Zeitung. Er will seine Geschichte öffentlich erzählen. Wenige Tage später krebst er zurück, äussert Bedenken, fürchtet Konsequenzen für seine berufliche Zukunft, weil er sich nach Abbruch seines Doktorats auf Stellensuche befand. Auch ein mögliches Nachspiel für seine chinesische Frau und ihre Familie bereitet ihm Sorgen.

Karikatur löst Rassismus-Debatte aus

Im Juni 2021, inzwischen hat er eine Stelle gefunden, die keine Berührungspunkte zu China hat, wendet er sich an die NZZ, die den Fall nun publik machte. Ohne Klarnamen der beteiligten Parteien, weil sich der Doktorand noch immer um die Familie seiner Frau in China sorgt.

Die Betreuerin hat aufgrund der Publikation zahlreiche gehässige Reaktionen erhalten und will zum Fall keine Stellung mehr nehmen. Gegenüber der NZZ sagt sie, das Ende der Betreuung habe nichts mit den kritischen Tweets zu tun gehabt und macht ein belastetes Vertrauensverhältnis geltend. Aus den Beschwerdemails aus China ist eine Nachricht eines chinesischen Doktoranden in Kanada geworden. Die Kritik habe nicht den Tweets gegolten, sondern einer Karikatur, die der Doktorand in eine Antwort packte. Sie thematisiert das Verhältnis zwischen China und Taiwan sowie Hongkong. Die stereotypen Merkmale der Figur, gelbe Haut, Schlitzaugen, seien als rassistisch aufgenommen worden.

HSG stellt sich hinter Professorin

Für den ehemaligen HSG-Doktoranden ist der Fall inzwischen abgeschlossen. Dass die Karikatur Stein des Anstosses war, damit habe er nicht gerechnet, sagt er auf Anfrage. Den Vorwurf, die Karikatur zeige Neonazi-Gedankengut, lehne er ab. Aber: «Ich hätte auf die visuelle Dimension des Bildes mehr Acht geben sollen.»

Am Freitag erhielt er die Einladung zu einem klärenden Gespräch mit der Universitätsleitung. Er werde dieses Angebot ablehnen, sagt er. Für ihn sei der Fall erledigt, das Vertrauen erloschen.

Die Universität St.Gallen bezeichnet den Artikel der NZZ in einer ersten Stellungnahme auf ihrer Website als «einseitig und tendenziös». Der Wunsch der ehemaligen Betreuerin, sich klar zu distanzieren, sei nachvollziehbar, wenn ein Rassismus-Vorwurf im Raum steht. Die Mitteilung schliesst mit den Worten: «Wir verwahren uns gegen die Unterstellung, dass die Universität St.Gallen unter dem Einfluss Chinas stehe. Wir bekennen uns vorbehaltlos zur Meinungsfreiheit sowie zur Freiheit von Forschung und Lehre.»