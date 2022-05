Ladenöffnungszeiten: Kanton St.Gallen startet Liberalisierung

Detailhandel Längere Ladenöffnungszeiten: Kanton St.Gallen nimmt neuen Anlauf für Ausweitung – kommt es wieder zur Volksabstimmung? In der Stadt St.Gallen hat sich das Stimmvolk für längere Ladenöffnungszeiten ausgesprochen. Auch der Kanton arbeitet an einer Lockerung der Vorschriften – auf Druck von FDP und SVP. Früher hatte das Volk die Liberalisierung stets abgelehnt. Ist jetzt alles anders? Adrian Vögele Jetzt kommentieren 19.05.2022, 12.25 Uhr

Läden dürfen bis 20 Uhr offen sein: Das Stimmvolk der Stadt St.Gallen hat sich für erweiterte Öffnungszeiten im Zentrum ausgesprochen. Bild: Ralph Ribi

Nein, Nein und nochmals Nein: Immer wieder hat das Stimmvolk des Kantons St.Gallen eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten abgelehnt. Zuletzt im Jahr 2010. Damit gilt nach wie vor der Grundsatz: Unter der Woche dürfen Läden von 6 bis 19 Uhr offen sein, am Samstag von 6 bis 17 Uhr. Allerdings lässt das Gesetz Raum für diverse Ausnahmen. Nicht nur für besondere Geschäfte wie Tankstellen. Sondern beispielsweise auch für Gemeinden mit viel Tourismus. So dehnte die Stadt St.Gallen im Jahr 2020 die erlaubten Öffnungszeiten für Geschäfte im Stadtzentrum bis abends um 20 Uhr aus und lockerte die Regelung für Sonntagsverkäufe. Über diesen Schritt wurde seither gestritten, SP, Grüne und Gewerkschaften forderten per Initiative die Rückkehr zum alten Regime. Am vergangenen Sonntag hat die städtische Stimmbevölkerung darüber entschieden – und siehe da: Sie spricht sich für die verlängerten Öffnungszeiten aus, eine st.-gallische Premiere. Noch in der kantonalen Abstimmung 2010 hatte sich auch das Stimmvolk der Stadt St.Gallen klar gegen eine Liberalisierung ausgesprochen.

Diese Kehrtwende dürfte auch die St.Galler Kantonsregierung interessieren. Sie bereitet nämlich eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten für den ganzen Kanton vor. Den Auftrag dazu hatte das Kantonsparlament erteilt, FDP und SVP hatten die Ausweitung mit einer Motion gefordert. Im Februar 2021 fanden sie im Rat eine Mehrheit – mit Hilfe der Mitte, die gespalten war und knapp ein Dutzend Ja-Stimmen beisteuerte. FDP und SVP liessen offen, wie die neue Regelung aussehen soll. Klar ist aber: Die kantonalen Vorgaben für die Öffnungszeiten sollen entweder gelockert oder ganz gestrichen werden. Machen Kanton und Gemeinde keine Vorschriften, dann gilt nur das Bundesrecht – und dieses erlaubt, dass Läden von Montag bis Samstag von 6 bis 23 Uhr offen sein dürfen.

Regierung will bessere Chancen für stationäre Läden

Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftschef (FDP). Bild: Benjamin Manser

Die Regierung begrüsst eine Liberalisierung. Das Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten habe sich verändert, sagt Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP). Mit der Pandemie habe sich der Aufschwung des Onlinehandels nochmals verstärkt, und auch die Homeoffice-Möglichkeiten hätten sich auf die Gewohnheiten der Kundschaft ausgewirkt. «Viele dieser Entwicklungen werden das Ende der Pandemie überdauern.» Eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten biete dem klassischen stationären Handel die Chance, die Konkurrenzfähigkeit zu verbessern – wobei jeder Ladenbetreiber selber entscheiden könne, ob und in welchem Umfang er davon Gebrauch machen wolle.

St.Gallen ist strenger als andere Kantone

Die Regierung weist auch auf die weniger strengen Regelungen in anderen Kantonen hin. So gibt es in beiden Appenzell bis heute keine kantonale Einschränkung bei den Ladenöffnungszeiten. Im Thurgau gilt von montags bis samstags 6 bis 22 Uhr.

Die St.Galler Gesetzesänderung wird voraussichtlich 2023 dem Parlament vorgelegt. Details sind noch nicht bekannt. Tinner sagt aber:

«Das Abstimmungsergebnis in der Stadt St.Gallen ist ein wichtiger Indikator für die Stossrichtung der kantonalen Vorlage.»

Linke wehrt sich – und denkt an ein Referendum

Barbara Gysi, Präsidentin Kantonaler Gewerkschaftsbund St.Gallen und SP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Zugleich ist schon jetzt klar: Die Linke und die Gewerkschaften werden sich gegen die Liberalisierung wehren – ein weiteres Mal. Sie warnen vor einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für das Verkaufspersonal. Und: Sie bezweifeln, dass die Bevölkerung im Kanton ihre Meinung zu den Ladenöffnungszeiten grundlegend geändert hat. Das Abstimmungsresultat in der Stadt St.Gallen betreffe nur den Tourismusperimeter in der Innenstadt und könne kaum als Tendenz für eine generelle Stimmungsänderung beurteilt werden, sagt Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des Kantonalen Gewerkschaftsbunds St.Gallen.

Andrea Scheck, Präsidentin SP Kanton St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

Andrea Scheck, Präsidentin der SP Kanton St.Gallen, weist auf Volksentscheide im vergangenen Jahr in Bern und Zug hin: Dort seien ähnliche Liberalisierungsvorlagen deutlich gescheitert.

«Gerade in den ländlicheren Regionen ist der Bedarf für späten Verkauf und Sonntagsverkauf noch weniger vorhanden und noch weniger Geschäfte könnten sich erweiterte Ladenöffnungszeiten leisten.»

Für den Fall, dass das Parlament die Öffnungszeiten ausweitet, überlegt sich die SP, das Referendum zu ergreifen. «Das wollen wir aktuell vor allem mit den Gewerkschaften besprechen», sagt Scheck. Gysi betont, nebst dem Kampf gegen die längeren Öffnungszeiten sei auch ein Gesamtarbeitsvertrag für den Detailhandel dringend nötig. «Die Arbeitsbedingungen für das Verkaufspersonal sind in vielen Fällen prekär.»

Kritik innerhalb der Branche

Die Liberalisierung der Öffnungszeiten ist auch innerhalb der Branche umstritten. In einer Umfrage des Kantonalen Gewerbeverbands St.Gallen im vergangenen Jahr äusserten sich 235 Detaillisten zum Thema. 190 lehnten verlängerte Ladenöffnungszeiten ab. Das Hauptargument: Der personelle Aufwand stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag.

Christian Lippuner, FDP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Was sagt die FDP zur kritischen Haltung vieler Detailhändler? Es sei selbstverständlich deren gutes Recht, die Öffnungszeiten nicht auszuweiten, sagt Fraktionschef Christian Lippuner. «Sie werden jedoch durch eine Flexibilisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nicht hierzu genötigt, das zeigt das Beispiel der Stadt St.Gallen in aller Deutlichkeit.»

FDP stört sich an Ungleichbehandlung

Stossend sei im heutigen Gesetz aber die Ungleichbehandlung, sagt Lippuner. Er weist auf die diversen Ausnahmeregelungen hin, etwa für Kioske, Autobahnraststätten, Blumenläden und so weiter.

«Die erlaubten Ladenöffnungszeiten sind abhängig von der Art der verkauften Produkte, von der Fläche und vom Standort des Ladens. Wozu dieser regulatorische Dschungel gut sein soll, erschliesst sich mir in keiner Weise.»

Nach dem Volksentscheid in der Stadt hofft Lippuner, dass die Liberalisierung im gesamten Kanton Zuspruch erhält: «Im Unterschied zu früheren Abstimmungen im Kanton konnte sich die Stadtbevölkerung vorgängig ein reales Bild von der Wirkung der Flexibilisierung machen und hat diese offenbar als sinnvoll erachtet.»

