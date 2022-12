Einkaufstourismus: Bundesrat lässt sich Zeit mit neuer Regelung

Detailhandel «Enttäuschend» für die Ostschweiz: Der Bundesrat lässt sich Zeit mit der Eindämmung des Einkaufstourismus Die 300-Franken-Freigrenze für Einkaufstouristen wird gestrichen, so will es das Parlament. Aber wann kommt die Umsetzung? Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler kritisiert den Bund. Adrian Vögele 1 Kommentar 12.12.2022, 17.00 Uhr

Kundinnen und Kunden im Konstanzer Einkaufszentrum Lago. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE

Viele Detailhändler machen in der Adventszeit den Umsatz des Jahres. Und für Grenzregionen wie die Ostschweiz stellt sich einmal mehr die Frage: Wie stark ist die Konkurrenz im nahen Ausland? Der Einkaufstourismus hat zwar zuletzt etwas an Fahrt verloren, wie eine Erhebung der Universität St.Gallen zeigt. Die Zahlen sind nach wie vor tiefer als vor der Coronapandemie, die Inflation in Deutschland weit höher als in der Schweiz. Aber trotzdem: Die Schweizerinnen und Schweizer geben immer noch rund sieben Milliarden Franken jährlich für Waren im nahen Ausland aus. Und das zollfrei, bei Einkäufen bis 300 Franken.

Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat und Detailhandelsunternehmer David Zuberbühler sagt, der Druck des Auslands auf das Schweizer Gewerbe sei nach wie vor massiv, vor allem in grenznahen Gebieten. «Wir merken das selber in unserem Schuhgeschäft in Kreuzlingen.»

Ostschweiz kämpfte gegen Zollfreigrenze

Das Thema beschäftigt die Bundespolitik seit Jahren. Im Herbst 2021 fällte das Parlament nach langem Hin und Her einen Entscheid: Das Einkaufen im Ausland soll künftig nicht mehr steuerlich belohnt werden. Die Freigrenze von 300 Franken soll entweder gesenkt oder ganz aufgehoben werden. Die Kundinnen und Kunden sollen auf die Produkte Mehrwertsteuer zahlen, wie in den Schweizer Läden auch. Ostschweizer Parlamentsmitglieder quer durch die Parteien hatten sich für diesen Schritt eingesetzt.

David Zuberbühler, Ausserrhoder SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Jetzt wäre der Bundesrat am Zug. Jedoch: Der Vorschlag zur Gesetzesänderung lässt auf sich warten. David Zuberbühler verlangte darum in der Fragestunde des Nationalrats Auskunft: «Bis wann unterbreitet der Bundesrat dem Parlament endlich die entsprechende Botschaft?»

Bundesrat war schon immer skeptisch

Die Regierung antwortet: «Das zuständige Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit arbeitet derzeit an der Umsetzungsstrategie. Eine Senkung der Wertfreigrenze muss neben einer Anpassung der Rechtsgrundlagen durch lenkende Massnahmen begleitet werden, um die Zunahme der geringfügigen Verzollungen im Reiseverkehr zu bewältigen.»

Die Lösung müsse an der Grenze effizient umgesetzt werden können und sich ins laufende Digitalisierungsprogramm «Dazit» des Zolls einfügen. Auch rechtliche Fragen seien zu klären. Bis wann das geschehen soll, sagt der Bundesrat nicht.

Es ist kein Geheimnis, dass die Regierung lieber nicht an der 300-Franken-Grenze gerüttelt hätte. Schon im Frühling 2019 legte der Bundesrat einen Bericht zum Einkaufstourismus vor, der zum Schluss kam, keine der geprüften Massnahmen sei erfolgversprechend. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) warnte vor einem ungeheuren administrativen Aufwand – und vor kilometerlangen Staus an der Grenze, falls man Einkaufstouristen konsequent kontrollieren wolle. Die Gefahr, dass dann einfach mehr geschmuggelt werde, sei gross. Den Schweizer Läden sei damit nicht geholfen.

«Verzollungs-App läuft problemlos»

David Zuberbühler widerspricht: Das Argument mit dem administrativen Aufwand sei hinfällig. Die Verzollungs-App QuickZoll, die der Bund eingeführt habe, funktioniere bestens, «das Deklarieren privater Einkäufe geht problemlos». Es sei daher unverständlich, dass der Bundesrat mit der Gesetzesänderung nicht vorwärtsmache. «Die Antwort auf meine Frage ist enttäuschend.»

Offen ist, ob neue Bewegung in die Sache kommt, wenn demnächst eine Ostschweizerin oberste Chefin des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit wird: Karin Keller-Sutter (FDP) übernimmt das Finanzdepartement von Ueli Maurer, der Ende Jahr zurücktritt.

1 Kommentar Heidi Etter vor etwa einer Stunde Warum sollte der Einkaufstourismus eingeschränkt werden? Eine Einschränkung von Einkäufen über die Grenze dient nur dazu die überhöhten Preise in der Schweiz, welche nicht mit höheren Produktions- und Personalkosten begründet werden können, aufrecht zu halten. Wären die Preise mit dem Ausland vergleibar, gäbe es keinen Anreiz dazu. Alle Kommentare anzeigen