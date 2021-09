Masterprogramm «Gute Leader wissen, dass es Wichtigeres gibt als die eigene Karriere und ihr Ego»: Dank Professor Omid Aschari führt die HSG das Ranking der «Financial Times» an Zum elften Mal führt sein Master für Strategie und Internationales Management das Ranking der «Financial Times» an. Omid Aschari sagt, warum Manager soziale und ökologische Verantwortung übernehmen müssen. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Omid Aschari, der Mann hinter dem preisgekrönten SIM-Master, schickt seine Studierenden gern in Krisengebiete. Dort werden sie mit sich selbst konfrontiert.

Bild: Michel Canonica

Sie haben eine Schule aufgebaut in den Slums von Haiti, die Trinkwasserversorgung in Indonesien verbessert, eine Produktlinie aus rezykliertem Material in Südafrika erfunden. Die Rede ist nicht von Freiwilligen einer Hilfsorganisation, sondern von Studenten, die einmal zu den «Global Leaders», zur Elite internationaler Unternehmen, zu den Topverdienern gehören sollen: Es sind die Studenten von Omid Aschari.

Der Professor für Strategisches Management sitzt in seinem Büro im vierten Stock des zentralen Institutsgebäudes der Universität St. Gallen. Der Blick reicht bis zum Bodensee, auf die letzten Sonnenblumen, die sich zwischen den Gartenhäuschen eines Schrebergartens emporrecken und auf Baugerüste, welche die Bibliothek und das Learning Center der Universität einhüllen. Aschari bereitet die letzten Details für nächsten Montag vor, wenn die neuen Studenten vor ihm in den Bänken Platz nehmen. 23-Jährige aus knapp 30 Ländern, die ihren Bachelor meist in BWL abgeschlossen haben und ein strenges Auswahlverfahren bestanden haben. Zum elften Mal in Folge hat die britische Tageszeitung «Financial Times» Ascharis Masterstudiengang weltweit auf den ersten Platz gesetzt. Vor der London Business School und den Kaderschmieden in Paris, Dublin oder Rotterdam.

Das Ranking, das etwa den Karrierefortschritt, das Salär (es liegt bei rund 124'000 US-Dollar), die Jobangebote, die Internationalität und den Frauenanteil bewertet, ist für Aschari vor allem «Mittel zum Zweck». «Es gibt uns die Möglichkeit, den Lichtkegel auf eine kleine Uni in einem kleinen Land zu lenken und aufzuzeigen, was eine Managerausbildung im 21. Jahrhundert beinhalten soll: nämlich die Themen ökologische und gesellschaftliche Verantwortung.» Stolz sei er auf den Indikator «aims achieved», welcher die Zufriedenheit der Studienabgänger drei Jahre nach Abschluss angibt, und auf den hohen Frauenanteil, der in den vergangenen 20 Jahren auf fast 50 Prozent geklettert ist.

Sie, welche die Welt verändern wollten, kamen dabei auf die Welt

Es war 2003, als Aschari, damals Unternehmensberater und Coach in München, von der Uni St. Gallen angefragt worden ist, ein neues Masterprogramm aufzubauen. «Unsere Kinder waren noch klein. Ich dachte, dass es ruhiger werden würde.» Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Denn Aschari, der im österreichischen Linz aufgewachsen und dort Business Administration studiert und in Kalifornien abgeschlossen hatte, witterte die Chance, jene Dinge, die er selber im Studium vermisst hatte, hier zu realisieren. Er entwickelte den sogenannten Simagination-Challenge-Kurs, nach dem alle Studenten während eines Jahres ein soziales Projekt erfinden oder mitgestalten müssen. Aschari zeigt auf die Weltkarte an der Bürowand. Dutzende grüne Pfeile haften darauf. Tansania, Kambodscha, die Mongolei. Länder, in denen er seine «SIMies», wie er die Studenten liebevoll nennt, hingeschickt hat.

Und sie, welche die Welt verändern wollten, kamen dabei auf die Welt. Jene Studenten etwa, welche während der Flüchtlingskrise in Griechenland Schulzimmer in Containern einrichteten, um jungen Menschen Unterricht zu ermöglichen. «Im Flüchtlingscamp gab es eine Toilettenanlage für 2000 Leute. Die Unterstützung für Bildung war gut, aber ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Aschari. Die Studenten hätten gemerkt, wie gross die Probleme seien, wie weit ihr eigenes Leben «mit dem Reichtum an Möglichkeiten» von dieser Realität entfernt sei.

Und dann klingt der Titularprofessor für Strategisches Management mit Schwerpunkt Führungseffizienz eher wie ein Philosophiedozent.

«Es sind jene Momente, in denen Beziehungen entstehen, in denen der Einzelne realisiert, dass er nichts verändern kann, wenn er nicht über Partei- und Kulturgrenzen hinweg mit anderen zusammenarbeitet.»

Es seien die Momente, in denen die jungen Menschen sich selbst reflektieren, über sich hinauswachsen müssten, lernten, was es heisse, wirksam zu sein. Und der Moment, in dem man versteht, wenn Aschari sagt, in einem Studium könne es nicht nur um die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten, sondern auch um die Herzensbildung gehen.

«Jeder, der Kinder erzieht, weiss, dass es nicht nur um Wissensvermittlung geht; dass ein Mensch durch Wissen allein nicht glücklich wird.»

So geht es im ersten Workshop nächste Woche darum, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, welches die Herausforderungen unserer Zeit seien. In einer Welt, in der es mehr Diktaturen als Demokratien gibt, Ungerechtigkeiten, Armut, Hunger, den Klimawandel, die Pandemie. Der 49-jährige Professor unterhält enge Kontakte zu ehemaligen Studenten, er ist Gast auf ihren Geburtstagsfesten und anderen Anlässen. Einen von ihnen hat er eingeladen: Ronnie Zemp, der mit «Notime» eine Plattform aufgebaut hat, die Produkte noch am Tag der Bestellung liefert.

Gute Leader wissen, dass es Wichtigeres gibt als die eigene Karriere

Gute Leader sind also solche, welche die Komfortzone verlassen haben, die gelernt haben, dass es Wichtigeres gibt als die eigene Karriere und ihr Ego. Doch was ist mit jenen Managern, die persönlichen Gewinn vor das Gemeinwohl stellen? Aschari sagt, sozial verantwortlich zu handeln, müsse nicht im Widerspruch dazu stehen, sich im Business auch mal auf sich selbst zu konzentrieren. «Wenn man etwas verändern möchte, muss man in diesem System sehr gut sein.» Ob sich die Unternehmen, die Wirtschaft verändert habe, seit er unterrichte? Aschari nickt. Die junge Generation ticke anders. Er sagt:

«Langsam dämmert es den Unternehmen, dass wir nicht so weiterwursteln können. Unsere Ressourcen sind nicht unendlich.»

Und: «Ich habe zu viele Menschen kennen gelernt, die sich verändert haben.» Meist, wenn das Leben ihnen eine grosse Herausforderung gestellt habe, beruflich oder etwa durch den Verlust eines Angehörigen.

Das Gefühl, einer Minderheit anzugehören, treibt ihn an

Dass Aschari, Vater dreier Söhne zwischen 16 und 22 Jahren, unerschütterlich junge Menschen ermutigen möchte, hat auch mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Mit dem Gefühl, in einer Minderheitenposition zu stecken. Seine Eltern stammen aus dem heutigen Iran und sind mit ihren Familien in den 1950er-Jahren nach Österreich ausgewandert. Als Mitglieder der Bahá’í-Gemeinde gehören sie einer religiösen Minderheit an, die im Iran seit ihren Anfängen verfolgt wird.

«Mein Vater, ein Unternehmer im Iran, musste wieder bei null anfangen.»

Und auch wenn die Familie in Österreich und anderen Ländern mittlerweile gut integriert ist und Aschari, der mit einer Amerikanerin verheiratet ist, sich als Weltbürger bezeichnet, sagt er: «Wir sind trotzdem eine Minderheit.» So habe er früh gelernt, dass der eigentliche Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit und das Wohlergehen der Menschheit nicht in Technologien liege, sondern «in uns drin». Dass man selber als Vorbild vorangehen müsse, um andere zu inspirieren. Seine Familie habe Sozialdienst gemacht, seine älteren Söhne vor dem ETH- beziehungsweise HSG-Studium für ein Jahr auf einer Farm in Sambia und im israelischen Haifa gearbeitet.

Warum ist jemand wie Omid Aschari, einer der medial meistzitierten Professoren im internationalen Raum, ein gefragter Redner an Konferenzen, noch immer in St. Gallen? Aschari bleibt bescheiden. Er möge die kleine Stadt in Kombination mit der Uni, die ihm so viele Möglichkeiten biete, sich einzubringen. Dann lächelt der Professor sein sanftes Lächeln und fügt an: «Viele Ostschweizer sind im ersten Moment schüchtern. Aber sie haben ein grosses Herz.»