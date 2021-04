Demokratie Ausländerstimmrecht kommt in St.Gallen und im Thurgau aufs Tapet: So sieht die Bilanz im Pionierkanton Appenzell Ausserrhoden aus Ausländerinnen und Ausländer sollen auf Gemeindeebene wählen und abstimmen dürfen: Diese Forderung erhält in St.Gallen und im Thurgau neuen Aufwind. Langjährige Erfahrung damit hat Appenzell Ausserrhoden. Wie sehen die konkreten Zahlen dort aus? Adrian Vögele 30.04.2021, 05.00 Uhr

Abstimmen und Wählen mit ausländischem Pass: In Westschweizer Gemeinden ist das gang und gäbe. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Mehr Leute an die Urne! Mit diesem Anliegen reiten die Grünen momentan auf einer Erfolgswelle. Ihre Forderung nach Stimmrechtsalter 16 kommt in Bundesbern überraschend gut an. Der Nationalrat hat Ja gesagt, ebenso die zuständige Kommission des Ständerats. Parteipräsident Balthasar Glättli nutzte den Schwung und lancierte sogleich den nächsten Vorstoss: Ausländerinnen und Ausländer, die seit fünf Jahren in der Schweiz leben, sollen abstimmen, wählen und gewählt werden dürfen - auf nationaler Ebene. «Mehr Demokratie wagen», so lautet das Motto.

St.Galler Grüne zielen auf die Kantonsverfassung

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im St.Galler Kantonsrat. Bild: Ralph Ribi

Die Partei trägt diese Kampagne nun auch in die Kantone. Im St.Galler Kantonsparlament hat die grüne Fraktion eine Motion unter demselben Titel eingereicht. Das Ziel: Die Gemeinden sollen die Möglichkeit erhalten, das Ausländerstimmrecht und Stimmrechtsalter 16 für kommunale Angelegenheiten einzuführen. Damit werde bewusst ein «vorsichtiger Ansatz» gewählt.

Gemeinden, welche die Integration und das Engagement der ausländischen Bevölkerung und der Jugendlichen fördern möchten, könnten dies tun, ohne dass sich für andere Gemeinden dadurch eine Verpflichtung oder ein Nachteil ergebe, schreiben die Grünen. Natürlich brauche es gewisse Schranken - etwa eine Mindestaufenthaltsdauer der Ausländerinnen und Ausländer, die wählen und abstimmen dürften.

Klar ist auch: Das Anliegen lässt sich nicht mit einem Handstreich im Parlament durchsetzen. Eine Änderung der Kantonsverfassung wäre nötig - und damit eine Volksabstimmung.

In acht Kantonen erlaubt Vor allem in der Westschweiz ist das kommunale Stimm- und Wahlrecht für Ausländer weit verbreitet. In den Kantonen Jura, Waadt, Neuenburg und Freiburg dürfen sie in allen Gemeinden abstimmen, wählen und sich selber zur Wahl stellen. In Genf gilt dasselbe – nur kandidieren dürfen die Ausländer dort nicht. Neuenburg und Jura lassen die ausländische Bevölkerung darüber hinaus auch an kantonalen Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. In Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden gilt ein fakultatives Ausländerstimmrecht – das heisst, die Gemeinden können selber darüber entscheiden, ob sie dieses Recht gewähren oder nicht. (av)

Nur fünf Prozent der Ausländer stimmen ab

Während die Forderung nach Stimmrechtsalter 16 bis jetzt in allen Kantonen ausser Glarus gescheitert ist - trotz mannigfacher Anläufe -, ist das kommunale Ausländerstimmrecht weiter verbreitet (siehe Grafik oben). Ein Pionierkanton ist Appenzell Ausserrhoden: Schon seit 1996 erlaubt die Kantonsverfassung den Gemeinden, Ausländern das Stimm- und Wahlrecht zu gewähren. Wald AR war 1999 die erste Gemeinde in der Deutschschweiz, die dieses Recht dann tatsächlich einführte. Inzwischen kennen es auch Trogen, Speicher und Rehetobel.

Allerdings: Der Ausländeranteil in diesen Gemeinden ist eher tief, er liegt zwischen 8 und 12 Prozent. Für das Stimm- und Wahlrecht kommen zudem nur Personen infrage, die seit zehn Jahren in der Schweiz und davon fünf Jahre im Kanton leben. Und: Sie müssen das Stimm- und Wahlrecht bei der Gemeinde beantragen. Das tun nur wenige. In Wald machen momentan elf Personen mit, in Rehetobel sieben, in Speicher 23, in Trogen rund zehn. Insgesamt leben in den vier Gemeinden etwa 1000 Ausländerinnen und Ausländer.

«Eine höhere Beteiligung ist sicher wünschenswert», sagt Paul König, Gemeindepräsident von Speicher. Die Gemeinde Rehetobel macht ab und zu im Mitteilungsblatt auf die Option aufmerksam, Wald und Speicher informieren die Neuzuzüger jeweils darüber - ebenso sei das Ausländerstimmrecht auf der Webseite vermerkt. Die Gemeinden sehen das Stimmrecht vor allem als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den ausländischen Zuzügern.

«Die Hürden sind recht gross»

Jens Weber, gebürtiger US-Amerikaner und Ausserrhoder SP-Präsident. PD

Jens Weber, gebürtiger US-Amerikaner, Kantonsschullehrer und Präsident der SP Appenzell Ausserrhoden, kennt das Stimm- und Wahlrecht für die ausländische Bevölkerung aus eigener Erfahrung. Als es in Trogen eingeführt worden sei, habe er sich sofort gemeldet:

«Ich wollte mich am politischen Leben beteiligen. Vorher konnte ich sozusagen nur in der Feuerwehr mitmachen.»

Weber stieg in die kommunale Politik ein, wurde Mitglied der Einbürgerungskommission und später Gemeinderat - noch bevor er seine eigene Einbürgerung ins Auge fasste. Inzwischen hat er den Schweizer Pass, ist Mitglied im Kantonsparlament.

Das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer sei wertvoll für die Integration, sagt Weber - auch wenn nicht jeder gleich eine politische Karriere anstrebe. «Es geht darum, dass man sich einbringen und mitbestimmen kann an dem Ort, wo man lebt und Steuern zahlt.» Dass die Ausserrhoder Gemeinden diese Möglichkeit hätten, sei toll. «Ein Problem ist allerdings, dass jene, die davon Gebrauch machen wollen, dies zuerst beantragen müssen. Das ist eine recht grosse Hürde - viele Ausländerinnen und Ausländer melden sich nicht. Besser wäre, wenn ihnen das Recht automatisch eingeräumt würde.»

Die aktuell tiefen Zahlen der Beteiligung sind aber aus Webers Sicht kein Grund, das Stimmrecht anderswo nicht auch einzuführen. «Im Gegenteil: Das Ausserrhoder Beispiel zeigt, dass man keine Angst davor haben muss, der ausländischen Bevölkerung dieses Recht zu gewähren.»

Aktuell diskutiert Ausserrhoden sogar ein Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene. Weber befürwortet das.

«Hingegen verstehe ich die Bedenken hinsichtlich eines Ausländerstimmrechts in nationalen Angelegenheiten - wenn es beispielsweise um Fragen der nationalen Sicherheit geht.»

Wenn aber etwa der Neubau eines Schulhauses im eigenen Dorf zur Debatte stehe, sei es nichts als natürlich, dass alle Einwohner mitbestimmen dürften.

Thurgauer Städte machen Druck: Initiative in den Startlöchern

Thomas Niederberger, Kreuzlinger Stadtpräsident (FDP). Bild: Donato Caspari

Das Ausländerstimmrecht ist nicht nur ein links-grünes Thema. Vor allem nicht in Gemeinden, die hohe Ausländeranteile haben, wie beispielsweise Kreuzlingen: 55,3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben keinen Schweizer Pass. Stadtpräsident Thomas Niederberger (FDP) setzt sich an vorderster Front für eine Ausweitung der demokratischen Rechte ein. Er ist Präsident des Komitees für die Thurgauer «Mitbestimmungsinitiative», die im vergangenen Frühjahr lanciert wurde. Das Ziel ist auch hier: Der Kanton soll den Gemeinden die Möglichkeit geben, in lokalen Angelegenheiten ausländische Einwohnerinnen und Einwohner an der Urne zuzulassen. Niederberger sagt:

«Die Zeit ist reif, diesen Schritt zu machen.»

Wenn eine Gemeinde über ein neues Hallenbad abstimme, dann sei es doch angebracht, dass die gesamte Bevölkerung, die im Ort wohne und Steuern zahle, teilnehmen könne. Im Initiativkomitee sind alle Parteien ausser der SVP vertreten - und vor allem auch weitere Städte: Frauenfeld, Romanshorn, Arbon. Niederberger ist sich aber bewusst:

«Es wird Widerstand geben, gerade in ländlichen Gebieten.»

Die Unterschriftensammlung hat allerdings noch nicht begonnen. «Corona kam dazwischen», sagt Niederberger. Der Sammelstart fiel dem ersten Lockdown zum Opfer - und nach wie vor sei es wegen der Pandemie schwierig, auf der Strasse mit den Leuten in Kontakt zu treten. Die Initianten wollen im Sommer das weitere Vorgehen besprechen. Niederberger rechnet momentan mit einem neuen Anlauf im Jahr 2022.

Ein Nein in Bern, ein Vielleicht in Zürich

Auch ausserhalb der Ostschweiz gibt es immer wieder Versuche, den Ausländern zum Stimmrecht zumindest in der Gemeinde zu verhelfen. Am gewichtigsten dürfte der Anlauf in Zürich sein: Der Kantonsrat hiess im vergangenen Jahr eine Behördeninitiative des Zürcher Stadtrats vorläufig gut - Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) hatte sich höchstpersönlich dafür eingesetzt. Allerdings war dieser Entscheid weniger ein «Ja» als vielmehr ein «Vielleicht» - die vertiefte Debatte über das Anliegen steht erst noch bevor und die Vorbehalte im bürgerlichen Lager sind gross. In Bern und Solothurn scheiterten im Herbst zwei ähnliche Vorstösse in den Kantonsparlamenten.