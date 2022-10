So gendern die Ostschweizer Hochschulen

Debatte Lehrer*innen, ProfessorIn, Studierende – Wie halten es Ostschweizer Hochschulen mit der Sprache? Vor rund einer Woche sorgte die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft für Furore. Die Winterthurer Hochschule publiziert einen neuen Leitfaden fürs korrekte Gendern. Wer sich nicht daran hält, dem kann ein Notenabzug drohen. Was sagen Ostschweizer Hochschulen zu einer solchen Regelung? Wir haben nachgefragt. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Laut dem Sprachleitfaden der ZHAW ist die Schreibweise «Lehrpersonen» vorzuziehen. Bild: Sara Burkhard

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft (ZHAW) ist in ein Fettnäpfchen getreten. Vor kurzem veröffentlichte die ZHAW ihren Leitfaden fürs korrekte Gendern in Arbeiten. Dies sorgte für eine Kurzschlussreaktion seitens der SVP. Die Zürcher Nationalrätin Therese Schläpfer fordert: Kein «Genderwahnsinn» an öffentlichen Schulen. Per parlamentarischer Initiative will die Zürcher Nationalrätin das Gendern an vom Bund geführten Hochschulen verbieten.

Das Dokument der ZHAW ist allerdings ein nicht bindender Leitfaden. Es ist den Dozentinnen und Dozenten der Hochschule somit selbst überlassen, ob sie das Gendern als Kriterium anwenden.

Wie finden Ostschweizer Hochschulen diese Praxis und würden sie das Gendern ebenso einführen wie ihr Winterthurer Pendant?

An der Ostschweizer Fachhochschule (OST) ist das Gendern ein zentrales Thema. Dabei existiert kein Leitfaden – noch. «Unsere Fachstelle für Diversität und Chancengleichheit arbeitet derzeit zusätzlich an einem Leitfaden, der weitere Differenzierungen berücksichtigt», so Yvonne Gassmann, Leiterin Departement Soziale Arbeit und stellvertretende Rektorin der OST. Sprachlich orientiere man sich dabei an den Regeln des Kantons St.Gallen. Explizit für die ganze Hochschule gültige, übergreifende Sprachempfehlungen gibt es derzeit nicht.

Doch ist nicht gerade das Sprachliche einer der Kritikpunkte der Gendergegner? Gassmann sagt: «Zum heutigen wissenschaftlichen Arbeiten gehört eine präzise, korrekte Sprache, die auch die Differenzierung der Geschlechter berücksichtigt, diversitätsgerecht und inklusiv ist.»

Auf die Noten hat das Gendern nur dann einen Einfluss, wenn es fachlich auch Sinn macht. «Bei Disziplinen wie der Sozialen Arbeit wird eine gender- und diversitätsgerechte Sprache erwartet», heisst es in der Antwort der Hochschule.

Wie bei anderen Hochschulen, werden alle Studierenden bei ihren Leistungsnachweisen über die Kriterien für die Benotung informiert.

Julia Ha, Leiterin Gender und Diversity, gibt Auskunft zu den Genderregeln an der Pädagogischen Hochschule (PH). Die Institution stützt sich beim Gendern auf ihre Diversity Policy. Ziel dieser ist es, Stereotypen und diskriminierende Bildauswahl zu vermeiden. Zudem gebe es ein internes Merkblatt, die Tipps zur praktischen Umsetzung geben. Julia Ha sagt:

«Es geht um die Reduktion von Diskriminierung über die Sprache.»

Damit dies erreicht werden kann, müssen die Beteiligten Wissen mitbringen. Das ist auch die Argumentation von Julia Ha. Je mehr man über bestimmte abwertende Kommunikationsarten wisse, desto besser könne man darüber diskutieren und damit umgehen. Doch in die Benotung fliesse das nicht. Es wäre kontraproduktiv. Ha sagt: «Sanktionen führen nur weiter zur Verfestigung von Fronten und tragen wenig zu einem offenen Dialog bei. Dieser ist aber essenziell für unsere Arbeit.»

Auf Anfrage teilt Mediensprecher Joachim Podak mit, dass an der Universität St.Gallen das Gendern in Form ihres Leitfadens präsent ist. Wie bei der ZHAW ist dieser Leitfaden nicht bindend. Bei der Benotung der Studierenden fliesst die inklusive Sprache nur ein, wenn es Gegenstand der Lehrveranstaltung ist, so Podak.

So seien auch die Themen Diversität und Chancengleichheit bereits seit langem institutionell verankert. «Es gibt entsprechende Stellen, die beraten, informieren und sensibilisieren, wenn es um Chancengleichheit geht», sagt Podak. Dies umfasse Studium, Arbeit, akademische Laufbahn, die Besetzung universitärer Leitungsfunktionen und die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben. «Der Gebrauch inklusiver Sprache gehört dazu».

Podak führt weiter aus, dass es beim Verwenden von inklusiver Sprache auch stark auf das Individuum ankommt: «Oft sind sich Handelnde aufgrund von Gewohnheiten gar nicht bewusst, dass Sprache diskriminieren kann – und es steckt auch keine Intention dahinter.» Ein theoretisches Beispiel: Wenn ein männlicher Student in seiner Arbeit das generische Maskulin verwendet, dann geschieht dies laut Podaks Argumentation, unbewusst und aus Gewohnheit. Er sagt:

«Der Sprachleitfaden soll dazu anregen und helfen, Gewohnheiten zu überdenken»

