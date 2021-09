Was bedeutet Heimat, wofür stehen die Ostschweizer Kantone?

Umfrage Nach Kritik von Unternehmer Hermann Hess am Thurgau: Ostschweizerinnen und Ostschweizer verraten, was für sie Heimat ist Unternehmer Hermann Hess hat Anfang Woche kritisiert, es sei falsch, dass sich der Kanton Thurgau als Apfelkanton verkaufe. An Aufbruch, Vernetzung und suburbane Räume denke keiner. Doch was bedeutet uns Heimat? Und wofür sollen unsere Ostschweizer Kantone eigentlich stehen? Wir haben nachgefragt. 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heidi Eisenhut, Leiterin Kantonsbibliothek AR

Heidi Eisenhut

Bild: Benjamin Manser

«Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, und Orte, an denen mir wohl ist, machen meine Heimat aus. Geerdet zwischen Säntis und Bodensee ist Bewegung das Zauberwort, gewürzt mit einer Prise Verrücktheit und Humor.»

Ueli Alder, Fotograf

Ueli Alder Bild: Corinne Bischof

«Die beiden Appenzell sollten nicht für sture Bewahrung von Volkskultur und Traditionalismus stehen, sondern für bewusste, innovative und gewiefte Weiterentwicklung dessen. Bestand hat bloss der Alpstein. Ein besseres Bühnenbild für ein vorbildliches und inspirierendes Schauspiel gibt es nicht.»

Emil Koller, VR-Präsident Hoher Kasten

Emil Koller

«Natur, Freiheit, Kultur, auch Tüchtigkeit und Geschäftssinn, manchmal auch Eigensinn – dafür sind die Appenzeller, beider Kantone und aller Geschlechter bekannt. Dafür werden wir oft belächelt, darauf sind wir stolz. Denn nichts ist unattraktiver und austauschbarer als angepasste Gleichheit und gelebter Durchschnitt.»







Markus Büchel, Bischof

Markus Büchel

«Heimat bleibt für mich der Ort meiner Kindheit, das St.Galler Rheintal, der Blick auf den ‹Chaschte› oder über die Grenze zu den Drei Schwestern und natürlich all die Beziehungen rund um Rüthi, die mich schon mein Leben lang begleiten. Heimat ist zudem überall dort, wo ich Menschen begegnen darf.»







Tranquillo Barnetta, Fussballprofi

Tranquillo Barnetta Bild: Michel Canonica

«Nach der Heimkehr vom amerikanischen Verein Philadelphia Union zum FC St.Gallen 2016 habe ich meine Heimat wieder neu entdeckt. Dazu gehören die Drei Weihern, der Klosterplatz, Familie und Freunde. Und heute weiss ich: Meine Heimat soll für Offenheit und Gastfreundschaft stehen.»







Carlo Schöb, Jazz-Saxophonist

Carlo Schöb Bild: Coralie Wenger

«Der Thurgau ist für mich, der oft unterwegs ist, Rückzugsort. Ich geniesse die Beschaulichkeit, den Bodenseevelotourismus, die Ruhe. Man könnte noch mehr Kulturförderung betreiben, Industrie ansiedeln. Der Thurgau ist mehr als ‹Mostindien›. Dennoch wird er stark durch den SVP-nahen Bauernstand geprägt.»







Konrad Hummler, Ehemaliger Privatbankier

Konrad Hummler Bild: Arthur Gamsa

«Vielfalt, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit – das ist für mich die Ostschweiz. Um im Epizentrum unseres Landes anzukommen, müssen wir etwas sportlicher, fleissiger, vielleicht auch cleverer sein als alle anderen – und dennoch bescheiden bleiben. Dann muss uns um unsere Zukunft nicht bange werden.»







Sonja Rüegg, Kuratorin Kunsthalle Wil

Sonja Rüegg

Bild: Benjamin Manser

«Heimat ist, wenn im Sommer das Fenster den ganzen Tag offensteht und es nach Heu riecht; die Freiheit, das Fenster überhaupt offenstehen zu lassen, den Wasserhahn aufzudrehen und zu trinken. Wir müssen darauf vertrauen, dass das Wissen der Menschen, die Landschaft, der Anblick der Churfirsten einen Wert haben.»

Hans Fässler, Historiker, Politiker, Kabarettist

Hans Fässler Bild: Benjamin Manser

«Heimat ist mir weder die Schweiz noch der Kanton. Meine Heimat ist das Netz der Menschen, die für eine bessere Welt kämpfen. In Irland sagen sie: ‹Home is where the hurt is› (Heimat ist dort, wo es weh tut.) Ebenso unpatriotisch, ebenso gut: ‹Heimat ist dort, wo ich den Lichtschalter auch im Dunkeln finde›».

Felix Lehner, Kunstgiesser

Felix Lehner Bild: Michel Canonica

«Heimat ist der Ort, wo ich mich mit den Menschen, der Landschaft und den Dingen verbinde. Ich habe einige Heimaten in der Welt, St.Gallen ist eine. Wir haben eine Verantwortung gegenüber jenen, die ihre Heimat verloren haben. Ihnen zu ermöglichen, bei uns zu arbeiten und hier zu leben, halte ich für unsere Pflicht.»

Jakob Rhyner, VR-Präsident Bergbahnen Wildhaus AG

Jakob Rhyner

«Heimat ist mir etwa der FC Buchs, bei dem ich 17 Jahre lang Präsident war. Heimat ist dort, wo man die Leute kennt, Freunde hat, Jung und Alt zusammengehören. Wo man sich unterstützt, in der Niederlage wie im Sieg, betrauert und beglückt oder wie jetzt 100 Jahre zurückblickt und Vergangenes ins Bewusstsein ruft.»

Jolanda Neff, Olympiasiegerin

Jolanda Neff Bild: Melanie Duchene / KEYSTONE

«Werde ich gefragt, wo ich es am schönsten finde, ist die Antwort klar: Zu Hause! Die Ostschweiz ist das Paradies zum Velofahren. Ich habe zu allen Kantonen eine starke Bindung. Hier ist das beste Trainingsgebiet direkt vor der Haustür – was also will man mehr? Für mich strahlt die Ostschweiz weit über die Region hinaus.»





Lika Nüssli, Künstlerin

Lika Nüssli Bild: Tobias Garcia

«Wenn ich mich am Morgen auf den Balkon stelle, riecht es nach Heimat. Kein anderer Ort auf der Welt riecht gleich. Das wurde mir erst bewusst, als ich wieder daheim war. Meine Region soll offen, solidarisch, nachhaltig, sorgfältig, tolerant, beseelt und kreativ sein und den Wandel konsequent vorantreiben. Dazu braucht es Mut.»







René Bock, Präsident Bankrat TKB

René Bock Bild: Daniel Ammann

«Ich schätze den Thurgau als Wohn- und Wirtschaftsraum mit hoher Lebensqualität, nicht zuletzt aufgrund seiner hervorragenden Anbindung an die angrenzenden Ballungsräume in der Schweiz und dem grenznahen Ausland. Der Thurgau zeichnet sich als solider Wirtschaftsraum aus, wo so manch eine Unternehmensperle zu finden ist.»







Christina Aus der Au, Theologin und Philosophin

Christina Aus der Au Bild: Donato Caspari

«Der Kanton Thurgau steht für Vielfalt und Weite, und für das Zusammenleben mit gegenseitigem Respekt und auf Augenhöhe. Mer chönd no rede mitenand, und das wollen wir auch in aller Meinungsverschiedenheit immer wieder tun. Und wenn der eine oder andere Kanton von uns etwas abschauen will, nur zu.»







Anita Buri, Moderatorin und Model

Anita Buri Bild: Andrea Stalder

«Ich mag das ländliche Ambiente, die Natur und die Ruhe, die man im Thurgau findet, wenn man sie sucht. Ich bin ein klarer Fan vom Boden- und Untersee. Der Kanton Thurgau steht für gute Stimmung, eine wunderschöne Region und für umgängliche und fleissige Bewohnerinnen, Bewohner und Unternehmen.»







Monica Müller, CEO Chocolat Bernrain AG

Monica Müller Bild: Tobias Garcia

«Der Thurgau ist eine wunderbare Mischung aus schönen, naturnahen Landschaften mit einem grossen Anteil am Bodensee und vielen kleineren Gewässern, mit Dörfern und Städten, bodenständigen und weltoffenen Menschen und vielfältigen Arbeitsplätzen in Gewerbe und

Industrie.»







Tanja Kummer, Schriftstellerin

Tanja Kummer Bild: Andrea Stalder

«Der Kanton Thurgau zeichnet sich durch seine Natur – die Hügel und Wiesen, die Wälder und Seen, das kulturelle Angebot und das ausgewogene Verhältnis von Stadt und Land aus. Für mich steht meine Heimat für Weite und Weitblick, interessante Produkte und Produktionen und für Herzlichkeit und Offenheit».







Martina Eggenberger, Stadtmarketing Kreuzlingen

Martina Eggenberger Bild: Andrea Stalder

«Es wäre wünschenswert, dass noch mehr Akteure erkennen, in was für einer guten Ausgangslage sich unser Kanton befindet. Ich unterstütze die Bemühungen für einen selbstbewussteren Auftritt. Dabei ist es zweitrangig, wie das Kind genannt wird. Der Thurgauer ist ein Ostschweizer, basta.»







Yasmin Giger, Leichtathletin

Yasmin Giger Bild: PD

«Ich verbinde diese Frage mit den beiden dynamischen Löwen des Thurgauer Wappens, welche mich stets begleiten. Sie symbolisieren für mich Stärke und Leidenschaft für den Sport und dass wir als Thurgauerinnen und Thurgauer gestärkt aus dieser herausfordernden Zeit heraus kommen werden.»