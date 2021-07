Dauerregen 30 Mal musste die Feuerwehr Schlatt in der Nacht auf Freitag ausrücken – es ist der vierte Grosseinsatz wegen Hochwasser innert eineinhalb Monaten Wasser im Keller und überflutete Strassen quer durch den ganzen Thurgau. Bis Freitagnachmittag gingen rund 150 Meldungen bei der Kantonspolizei ein. Der Flugplatz Lommis war überschwemmt. Besonders betroffen war aber wieder einmal Schlatt: 30 Einsätze beschäftigten die Feuerwehr die ganze Nacht auf Freitag. Ida Sandl 09.07.2021, 18.33 Uhr

Der Wasserstand der Thur (hier in Amlikon) ist hoch, aber noch nicht bedrohlich. Bild: Reto Martin

So etwas hat Michael Frischknecht in seinen 14 Jahren als Kommandant der Feuerwehr Schlatt noch nicht erlebt: Vier grosse Einsätze wegen Hochwasser mussten die Schlatter Feuerwehrleute in den letzten eineinhalb Monaten leisten. 30 Meldungen gingen allein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein, sie betrafen vor allem überflutete Keller und Tiefgaragen sowie überschwemmte Strassen. Kurz nach 21 Uhr kam der erste Alarm, dann folgte Schlag auf Schlag.