Datenanalyse In der Ostschweiz fehlen so viele Pflegekräfte wie noch nie – kommt es deshalb zum Abbau von Spitalbetten? Das Personal im Gesundheitswesen in der Ostschweiz ist unter Druck. Immer mehr Fachkräfte springen ab, Stellen bleiben zunehmend unbelegt. Hat das bereits Konsequenzen für die Kapazitäten der Spitäler? Und kann diese Entwicklung noch aufgehalten werden? Aylin Erol und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 09.11.2022, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zwischenmenschliche in der Pflege bleibt aufgrund des Personalmangels zunehmend auf der Strecke. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

«So kann es nicht mehr weitergehen.» Das sagt Edith Wohlfender über die derzeitige Pflegepersonalsituation in der Ostschweiz. Sie sitzt in der Geschäftsleitung des Schweizer Berufsverbands der Pflege in der Sektion St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden. Sie sagt:

«In der ganzen Ostschweiz fehlt es an Pflegepersonal – ganz besonders an diplomierten Pflegefachpersonen und Fachmännern und Fachfrauen Gesundheit.»

Das ist keine neue Entwicklung. In der ganzen Schweiz verlassen monatlich bis zu 300 Pflegefachpersonen ihren Beruf, wie der Berufsverband der Pflegenden im Oktober kommunizierte. Die Ostschweiz bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont.

Im Thurgau und Ausserrhoden fehlen so viele Pflegekräfte wie noch nie

Seit Frühling 2021 sucht die Branche händeringend nach Pflegepersonal – scheinbar vergeblich. Denn immer mehr Stellen bleiben unbesetzt. Dies zeigen Daten des Arbeitsmarktdaten-Unternehmens x28, das seit Januar 2019 monatlich erhebt, wie viele Stelleninserate für Pflegeberufe in der Ostschweiz onlinegestellt werden – ergo, wie viele Pflegepersonen in der Ostschweiz eigentlich fehlen.

Die Statistik zeigt ein prekäres Bild. Mitte Oktober fehlten in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Thurgau so viele Pflegepersonen wie nie in den letzten knapp vier Jahren. Verglichen mit dem Oktober 2019 suchten Spitäler, Pflegeheime und Co. diesen Oktober in Appenzell Innerrhoden fast fünf Mal mehr und in Appenzell Innerrhoden fast doppelt so viele Pflegekräfte. Im Thurgau ist ein Anstieg an Stelleninseraten von 46 Prozent zu verzeichnen, verglichen mit Oktober 2019.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Kurve im Kanton St.Gallen ist in dieser Hinsicht zwar flacher, so suchte die Branche hier diesen Oktober ‹nur› 40 Prozent mehr Personal als im Oktober 2019. Ihren Höchststand in puncto ausgeschriebenen Stellen in der Pflege erreichte St.Gallen aber ebenfalls in diesem Jahr (im September).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Kantonsspital St.Gallen können 80 Betten nicht belegt werden

Das Pflegepersonal wird also in der ganzen Ostschweiz knapper und knapper. Die Folge: In den Ostschweizer Spitälern müssen Betten temporär stillgelegt werden. Dies geht aus den Daten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hervor. Im September dieses Jahres konnten nur 83 Prozent der Betten betrieben werden, die im Jahr davor noch zur Verfügung standen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Ostschweizer Spital, das aufgrund Personalengpässen weniger Spitalbetten betreiben kann ist das Kantonsspital St.Gallen. Von den insgesamt 610 Spitalbetten sind 80 derzeit stillgelegt. Es sei klar, dass damit finanzielle Einbussen einhergingen, sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Beziffern liesse sich der Verlust allerdings nicht. Lutz fügt jedoch an:

«Die Stilllegungen von Betten sind temporäre Massnahmen wie sie schon in den Jahren vor Corona vorkamen. Und zwar nicht nur an unserem Spital, sondern in praktisch allen grossen Spitälern der Schweiz.»

Das stimmt. Denn auch die Spital Thurgau AG musste an ihren Standorten in Frauenfeld und Münsterlingen über die Sommerzeit «bedarfs- und situationsspezifisch Betten reduzieren». Dies werde alle Jahre gemacht. In diesem Sommer allenfalls etwas konsequenter. Inzwischen seien alle Betten aber wieder bezugsbereit.

Trotzdem spürt auch die Spital Thurgau AG den Druck auf das Personal. So könnten Spitäler in der Umgebung teils nicht mehr alle Patientinnen und Patienten aufnehmen, was dazu führe, dass die Kantonsspitäler in Münsterlingen und Frauenfeld in die Pflicht geraten, sie aufzunehmen. Das sei sei bisher in den meisten Fällen möglich gewesen.

Ganz anders klingt es wiederum beim Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Der Kommunikationsverantwortliche Alain Kohler schreibt auf Anfrage: «Wir mussten und müssen im Spital Herisau keine Eingriffe verschieben, mussten und müssen keine Betten schliessen und können sämtliche Dienste abdecken.»

Wahleingriffe könnten in Zukunft verschoben werden

In Anbetracht der angespannten Situation stellt sich jedoch die Frage, wie lange dies noch gewährleistet werden kann. Denn Tatsache ist: Die offenen Stellen in der Pflege zu besetzen wird immer schwieriger, wie Philipp Lutz vom Kantonsspital St.Gallen erklärt: «Der Rekrutierungsprozess ist mit noch mehr Aufwand verbunden und es dauert länger, bis Vakanzen besetzt werden können.»

Ausserdem sei das bestehende Pflegepersonal darauf angewiesen, dass es nicht zu einer Häufung von krankheitsbedingten Personalausfällen komme. «Ansonsten werden das Bettenmanagement und damit die Terminplanung für Eingriffe für alle Beteiligten noch anspruchsvoller als sie es schon heute sind», sagt Lutz. Das heisst: Bei Wahl- oder nicht-dringlichen Eingriffen kann es heute schon je nach Klinik, Tag und Personalsituation dazu kommen, dass OPs verschoben werden müssen.

Eine verhängnisvolle Abwärtsspirale

Damit übt der Personalmangel in der Pflege heute einen vergleichbar grossen Druck auf die Gesundheitsversorgung in der Ostschweiz aus, wie vor zwei Jahren die Pandemie. Ursachen dafür findet Edith Wohlfender verschiedene: «In Gesprächen mit Sozialpartnern und Pflegenden kommt immer wieder zur Sprache, dass das Personal erschöpft ist von den Jahren 2020 und 2021.»

Viele hätten sich deshalb inzwischen beruflich umorientiert, gekündigt oder sich diesen Sommer für unbezahlten Urlaub entschieden. «Das setzt eine Abwärtsspirale in Gang.» Denn: Das Pflegepersonal war schon vor der Pandemie knapp. Nun aber müssen sich noch weniger Pflegende um die Patientinnen und Patienten kümmern.

«Neben den technischen Tätigkeiten, also die gesundheitliche Versorgung, bleibt dabei kaum noch Zeit für das Zwischenmenschliche», sagt Wohlfender. «Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das: die Pflegequalität nimmt ab.» Das zermürbe viele Pflegekräfte, die ihren Beruf gerade aus ethischen Überzeugungen gerne machten.

Arbeitgebende in der Pflicht

Damit spricht Wohlfender einen weiteren wunden Punkt an: die Arbeitsbedingungen. «Eine gute Work-Life-Balance ist für Pflegekräfte oftmals nicht möglich.» Es gäbe Institutionen, die den Pflegekräften gerade einmal zwei Freiwünsche pro Monat garantierten. «Ein Engagement im Verein, regelmässige Musikstunden oder Trainings, Wochenendausflüge mit der Familie – all das ist für Pflegekräfte kaum möglich.» Die Folge: Wer sich vom Pflegeberuf nicht abwendet, wechselt in die Temporärarbeit – arbeitet also befristet bei wechselnden Arbeitgebern.

In dieser Anstellungsform können die Pflegekräfte den Zeitpunkt ihrer Einsätze selbst wählen. Für die verbliebenen regulär Angestellten lindert das den Druck auf der Arbeit jedoch nicht. «Temporär-Angestellte nehmen weniger administrative Arbeiten ab und erschweren eine in der Pflege so wichtige Teamkultur», sagt Wohlwender. Ausserdem nähmen sie auch persönlich Risiken auf sich. So seien sie bei Krankheit oder Unfällen oftmals nicht abgesichert und zahlten weniger in ihre Altersvorsorge ein.

«So kann es nicht weitergehen», wiederholt Wohlfender. Aus ihrer Sicht liegt die Lösung des Personalmangelproblems deshalb nicht nur bei der Politik, sondern auch in den Händen der Arbeitgebenden. Jetzt müssten die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit und die Erhöhung der Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit dringend angegangen werden.

Hoffnungen für die Zukunft

Doch trotz der derzeitigen prekären Situation im Gesundheitswesen blickt Wohlfender optimistisch in die Zukunft. «Gerade seitens der Arbeitgebenden sehe ich in letzter Zeit viele Bemühungen, um den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten – nicht zuletzt auch im Zuge der Pflegeinitiative.» Dies nicht zuletzt auch im Zuge der Pflegeinitiative.

Durch bessere Arbeitsbedingungen werde es auch wieder mehr Menschen in den Pflegeberuf locken, ist Wohlfender überzeugt. Denn: «Die Pflege ist und bleibt ein schöner Beruf: sie ist vielfältig, sinnstiftend, abwechslungsreich und es gibt unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen