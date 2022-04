Endlich wieder Landsgemeinde: Ein Freudentag in Innerrhoden

«Wir können auch Urnenabstimmungen, aber es passt nicht zu uns» - Das Innerrhoder Stimmvolk schwört auf die Landsgemeinde Nach der Corona-Zwangspause ist die Landsgemeinde zurück. Ein Augenschein zeigt: Die Urnenabstimmung vermisst man in Appenzell ganz und gar nicht. Noemi Heule 0 Kommentare 24.04.2022, 21.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Regnet es oder nicht? Dick hängt die Wolkendecke über Appenzell, als die Musikgesellschaft zur traditionellen Marcia Solenne ansetzt, kaum ist der zwölfte Glockenschlag ausgeklungen. So ganz traut manch ein Innerrhoder der Wetterlage nicht und trägt nebst dem Seitengewehr einen Regenschirm in der Hand.

Das «Stimmgewehr» gehört für viele Innerrhoder dazu. Bild: Benjamin Manser

Lange musste der Degen, der auch als Stimmausweis gilt, am Haken bleiben. Ganze drei Jahre. Die Landsgemeinde absagen? Undenkbar, selbst als Corona längst ausgebrochen war. Es wurde denkbar, es wurde Realität. Und das gleich doppelt. Statt per Handzeichen abzustimmen, wurden plötzlich auch im Kleinkanton Stimmzettel ausgefüllt und ausgezählt.

«Wir können auch Urnenabstimmungen», sagt der regierende Landammann Roland Dähler, nachdem er im Zug aus Standeskommission und geladenen Gästen, langsam schwankend, als hätte jemand die Zeitlupe aktiviert, zum Landsgemeindeplatz marschiert ist. «Aber es passt nicht zu uns», ergänzt er.

«Zu uns gehört die Landsgemeinde.»

Die Regierung nimmt auf dem sogenannten Stuhl Platz. Bild: Benjamin Manser

Die Landsgemeinde ist unumstritten

Folklore, Polit-Pomp, Demokratie-Nostalgie: Die Liste der Schmähworte, die man der Landsgemeinde ausserhalb des Kleinkantons aufdrückt, ist lang. In Innerrhoden ist sie dagegen ein Stück Identität, das Herzstück des Politbetriebs. Wen man auch fragt an diesem Feiertag in Appenzell, egal welcher politischen Couleur, die Antwort ist immer dieselbe. Würde man für die Landsgemeinde abstimmen, die Hände würden nach oben schnellen. Eine Urnenabstimmung, heisst es allenthalben, sei einfach nicht dasselbe.

«Die Landsgemeinde ist Demokratie, die lebt», sagt die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless. 2020 gewählt, ist es ihre erste Landsgemeinde als Regierungsmitglied. Auch der regierende Landammann und der Landweibel erklimmen zum ersten Mal die Tribüne, den sogenannten Stuhl, obwohl sie schon zwei Amtsjahre hinter sich haben.

Der Staat ist sicht- und spürbar

«Es macht einen Unterschied, ob man ein Buch liest oder einen Film schaut», sagt der Demokratie-Experte Silvano Moeckli. Die Landsgemeinde visualisiere die Beziehung zwischen der Regierung und dem Volk, die beide – Auge in Auge – auf dem Landsgemeindeplatz ihren Eid schwören. Der emeritierte Professor der Universität St.Gallen sagt:

«Der Staat wird sichtbar.»

Und er wird spürbar. Viele erwähnen die Emotionalität der Landsgemeinde gleichsam als Plus- und als Minuspunkt. Schulter an Schulter werden Entscheidungen gefällt, die man allein im stillen Kämmerlein vielleicht nicht so gefällt hätte. Eine zweite Lesung, wie man sie in Parlamenten kennt, gibt es nicht.

Keine klare Mehrheit

Auch an der diesjährigen Landsgemeinde kippt die Stimmung unter der berühmten Linde, mit ihrem frühlingshaft lichten Blätterkleid. Die Revision des Jagdgesetzes und damit die Schaffung von vier Wildruhezonen wird zurückgewiesen. Der Kanton zementiert damit einmal mehr das Klischee des eigenwilligen Innerrhödlers. Er ist somit der einzige Bergkanton, der keine solchen Wildruhezonen kennt.

Der Entscheid ist knapp. Dafür und dawider strecken sich auf den ersten Blick fast gleich viele Hände gegen die Wolkendecke. Auch beim zweiten Anlauf ist sich Landammann Dähler nicht sicher, wo das Mehr liegt. Er lässt ein drittes Mal abstimmen, bis er sich ein Urteil zutraut. Abgewiesen.

Das Handy könnte dereinst das Handzeichen ersetzen, schlägt Politologe Silvano Moeckli vor. Bild: Benjamin Manser

Per Handy statt per Handzeichen

Dass nur geschätzt wird und nicht gezählt, bezeichnet Silvano Moeckli als einen Mangel der Landsgemeinde. Auch, dass die Voten nicht geheim sind, sondern für jedermann sichtbar – den Nachbarn, die Vorgesetzte –, wird immer wieder als Kritikpunkt ins Feld geführt. Weil dies auch der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht, musste die Schweiz bei deren Ratifizierung extra einen Vorbehalt anbringen.

Für Silvano Moeckli kein Grund, die Landsgemeinde abzuschaffen – aber einer, sie zu reformieren. Die Innerrhoder Landsgemeinde, die 1403 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, habe sich immer wieder dem Zeitgeist angepasst, sagt er. Und hat damit im Gegensatz zu ihren Pendants in Appenzell Ausserrhoden, Nidwalden und Obwalden die 1990er-Jahre überdauert, als die Landsgemeinden nach und nach verschwanden. Moeckli hat schon lange einen Vorschlag für eine weitere Reform bereit: «Die Abstimmung könnte auch per Handy erfolgen», sagt er. Ähnlich wie das heute bereits bei Generalverhandlungen gehandhabt wird.

Jeder kann ein Redner sein

Die letzte einschneidende Reform erfuhr die Landsgemeinde 1991, als sie – bekanntlich unfreiwillig – auch den Innerrhödlerinnen Zutritt gewährte. «Es lag eine riesige Spannung in der Luft», erinnert sich Maria Eugster-Breitenmoser an die erste durchmischte Landsgemeinde. Wie viele Frauen kommen tatsächlich, wie viele trauen sich? Die Appenzellerin hatte sich im sogenannten Stimmrechtskomitee für das Frauenstimmrecht eingesetzt und später das Frauenforum mitbegründet, dem auch Ruth Metzler angehörte. Im pinkfarbenen Deux-Pièce markiert die alt Bundesrätin auch an der diesjährigen Landsgemeinde Präsenz.

Von dieser Spannung sei heute nicht mehr viel übrig, sagt Eugster-Breitenmoser. Auch wenn die Dynamik noch immer unberechenbar sei. Dass sich die Frauen trauen, ist längst keine Frage mehr. Doch, wer traut sich das Wort zu ergreifen? «Eine gute Rednerin oder ein guter Redner kann an der Landsgemeinde ein mächtiges Wort sprechen», sagt sie.

Nirgendwo sind die Hürden zur politischen Partizipation kleiner als in Innerrhoden. Eine Stimme (und viel Mut) reicht aus. Schliesslich kann jeder auf den Stuhl steigen und zum Volk sprechen. Sechs Redner, mehrheitlich Grossräte, machen an diesem Sonntagnachmittag von ihrem Rederecht Gebrauch und wenden sich direkt an die rund 3500 Anwesenden.

Die Menschenmasse trügt; die Stimmbeteiligung ist in Innerrhoden vergleichsweise klein. Bild: Benjamin Manser

Die Stimmbeteiligung ist klein

Ausgerüstet mit Fotoapparaten und Funktionsjacken haben sich die Schaulustigen am Rande des Landsgemeindeplatzes versammelt. Im sogenannten Ring ist die Aufmachung förmlicher: Die Männer im Anzug, viele Frauen mit Flechtfrisuren, wenige in Trachten. 3500 Anwesende sind bei rund 16'000 Einwohnerinnen und Einwohnern – so viel wie die Gemeinde Gossau – eine beschauliche Zahl. Die kleine Stimmbeteiligung ist denn auch ein weiterer landläufiger Kritikpunkt an der Landsgemeinde. Sie schwankt zwischen 20 und 30 Prozent.

Während der Corona-Zwangspause war die Beteiligung höher. Im vergangenen Jahr kletterte sie auf nie da gewesene 56 Prozent – was allerdings auch der umstrittenen Spitalvorlage geschuldet war. Im Jahr davor waren es 30 Prozent.

Es ist der Haken der Versammlungsdemokratie, wer am letzten Aprilsonntag um 12 Uhr nicht da ist, hat keine Stimme. Weil er verhindert ist, weil er krank ist oder weil das Wetter an diesem Tag nicht einladend genug ist, um stundenlang im Regen zu stehen. An diesem Nachmittag jedenfalls fallen die ersten Tropfen erst, als sich der Landsgemeindeplatz wieder leert und sich die umliegenden Restaurants füllen. Regnet es oder nicht? Das ist in Innerrhoden auch eine politische Frage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen