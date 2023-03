Credit Suisse: Ostschweizer Unternehmen nehmen Stellung

CS-Übernahme Ostschweizer Unternehmen sehen das kurzfristige Geschäft nicht in Gefahr – mittelfristig könnte das Ende der CS aber Probleme bereiten Die Credit Suisse war vor allem für Unternehmen eine wichtige Geldgeberin. Kurzfristig dürften die Konsequenzen überschaubar sein, erklären Ostschweizer Grossunternehmen. Bei Arbonia befürchtet man jedoch, dass sich mittelfristig negative Auswirkungen bemerkbar machen. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 21.03.2023, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Corporate Center der Arbonia AG in Arbon. Das Unternehmen befürchtet negative Auswirkungen auf den Schweizer Finanzplatz. Bild: Hanspeter Schiess

Der Niedergang der Credit Suisse hat ein Beben in der Schweizer Wirtschaft ausgelöst. Nachdem am Sonntag im Epizentrum im Bundeshaus beschlossen wurde, dass die UBS die Grossbank übernimmt, breitete sich die Nachrichten-Welle noch am gleichen Abend im ganzen Land aus.

Zwei Tage später hat die Begutachtung der Schäden gerade erst begonnen. Wahrscheinlich werden Schweizer Unternehmen die Erschütterung am stärksten zu spüren bekommen, da die beiden unabhängigen Grossbanken bisher wichtige Geldgeber für internationale Geschäfte waren. Wie gross die Konsequenzen sind, wird aber erst langsam absehbar, wie eine Umfrage unter Ostschweizer Grossunternehmen zeigt.

Kurzfristig sind die Geschäfte nicht in Gefahr

Angesichts der vielen derzeit offenen Fragen reagiert die Ostschweizer Wirtschaft äusserst vorsichtig. Klar ist, dass die Übernahme der CS nicht folgenlos bleiben wird. Der Thurgauer Schienenfahrzeug-Hersteller Stadler Rail habe bisher mit der Grossbank zusammengearbeitet, bestätigt der Head of Group Communications Fabian Vetterli: «Stadler arbeitet mit einem breiten Portfolio an Geschäftsbanken zusammen, darunter auch die Credit Suisse und UBS.»

Auf die aktuellen Geschäfte hätten die aktuellen Entwicklungen keinen Einfluss, sagt Vetterli. Ähnlich klingt es beim Rheintaler Metallverarbeiter SFS: «Uns wurde bestätigt, dass keine kurzfristigen Auswirkungen zu erwarten sind», sagt Claude Stadler, Head of Corporate Services bei der SFS Group.

Eine neue Lücke im Angebot

Auch beim Thurgauer Gebäudezulieferer Arbonia sieht man das kurzfristige Geschäft nicht in Gefahr: «Wir haben langjährige Verträge mit unseren Partnern», sagt Valeria Brunschwiler, Kommunikationsleiterin der Arbonia AG. Aber: «Leider wird es wohl negative Auswirkungen auf den Schweizer Finanzplatz haben.» Die Fusion könnte sich negativ auf die Refinanzierung auswirken – «sowohl für uns als auch für Schweizer Unternehmen allgemein».

Damit Angebot und Nachfrage nicht ins Ungleichgewicht geraten, müssten nun ausländische Banken die neue Lücke füllen, sagt Brunschwiler. Beobachtungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass eine Reduzierung des Wettbewerbs zulasten der Kunden – in diesem Fall also der Unternehmen – gehe. «Da nun ein grosser inländischer Kontrahent wegfällt, wird der Wettbewerb geschwächt und die Finanzierungskonditionen dürften in der Folge schlechter werden.»

Unmittelbar dürfte das Beben auf dem Finanzmarkt also wenig Schäden in der Ostschweizer Wirtschaft verursacht haben. Dennoch könnten sich mit der Zeit strukturelle Schwächen bemerkbar machen: «Ob ein nationaler Champion per se stabiler ist als zwei miteinander konkurrierende Grossbanken, bleibt ebenfalls abzuwarten», sagt die Kommunikationsleiterin der Arbonia. Die Gefahr für Nachbeben ist also noch nicht gebannt.