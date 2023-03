Bankenkrise: Was Ostschweizer Politiker jetzt ändern wollen

Credit Suisse Soll der Staat künftig verhindern, dass Banken zu gross werden? Manche Ostschweizer Parlamentarier winken bereits ab Fieberhaft sucht das Bundesparlament nach Antworten auf das Credit-Suisse-Debakel. Braucht der Finanzplatz einen grundlegenden Systemwechsel? Das sagen Ostschweizer Politikerinnen und Politiker dazu. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Juso-Demonstration in Zürich am Montag nach der Übernahme der CS durch die UBS. Jetzt diskutiert das Bundesparlament über neue Regelungen für den Finanzplatz. Bild: Ennio Leanza/EPA

Zum zweiten Mal innert 15 Jahren muss die Schweiz eine Grossbank retten: Was lief im Fall Credit Suisse falsch? Und was ist zu tun, damit das nicht wieder passiert? Das Bundesparlament sucht fieberhaft nach Antworten. Schon in rund zwei Wochen treffen sich die eidgenössischen Räte zu einer ausserordentlichen Session zum Thema.