St. Gallen und Thurgau sagen Ja zum Covid-Gesetz

Covid-Gesetz Der Thurgau kippt ins Ja-Lager – die Massnahmenkritiker haben auch in der Ostschweiz einen schweren Stand Die Resultate aus den ersten Ostschweizer Gemeinden deuten darauf hin, dass das Covid-Gesetz auch im Thurgau und in St.Gallen angenommen wird. Die Befürworter haben gegenüber der ersten Abstimmung im Juni in praktisch allen bisher ausgezählten Gemeinden zugelegt, teils sogar deutlich. Jürg Ackermann 28.11.2021, 12.34 Uhr

Plakat der Gegner des Covid-Gesetzes. Bild: Christian Flierl / bz

Die Abstimmung über das Covid-Gesetz hat auch in den Ostschweizer Kantonen viele Emotionen freigesetzt. Die Vorlage mobilisierte Geimpfte wie Ungeimpfte, eine sehr hohe Stimmbeteiligung zeichnet sich ab.

Schon nach wenigen ausgezählten Gemeinden lässt sich sagen, dass diese hohe Mobilisierung auch in der Ostschweiz vor allem den Befürwortern des Gesetzes in die Hände spielt. Ein erster Trend zeigt, dass das Covid-Gesetz sowohl im Kanton St.Gallen als auch im Thurgau angenommen werden wird. Im Juni hatte der Thurgau die Covid-Vorlage noch hauchdünn mit 50,1 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Doch nun kippen verschiedene Thurgauer Gemeinden vom Nein- ins Ja-Lager wie beispielsweise Märstetten oder Uttwil. Noch im Juni erreichte die Covid-Vorlage in beiden Gemeinden nur 45 Prozent Ja-Stimmen, nun stimmte heute eine knappe Mehrheit für das Gesetz.

Damit liegen die Befürworter nach 36 von 81 ausgezählten Gemeinden im Thurgau knapp mit 50,4 Prozent in Führung. Sie werden diesen Vorsprung im Verlaufe des Nachmittags jedoch noch ausbauen. Städte wie Kreuzlingen, Frauenfeld oder Arbon, wo deutlichere Ja-Mehrheiten erwartet werden, sind noch nicht ausgezählt.

Tübach, Zuzwil und Schmerikon sagen nun deutlicher Ja

Dieser Trend bestätigt sich auch für St.Gallen. Eine Analyse der Resultate der ersten ausgezählten Gemeinden zeigt deutlich, dass die Befürworter des Gesetzes praktisch überall zwischen 4 und 7 Prozentpunkten zulegen können. So stieg der Ja-Stimmenanteil gegenüber der Abstimmung im Juni in Tübach von 55 auf fast 62 Prozent, in Zuzwil von 53 auf 59,3 Prozent und in Schmerikon von 53,2 auf 59,3 Prozent.

Und die Gemeinden, die das Covid-Gesetz auch dieses Mal ablehnen, tun dies weniger deutlich als noch im Juni. So schrumpfte das Nein-Lager in Rüthi von 56 auf 51 Prozent, in Sevelen von 54,4 auf 51,6 Prozent und in Flums von 62 auf 58 Prozent.

Nach 20 von 83 ausgezählten Gemeinden liegt das Ja-Lager im Kanton St.Gallen mit 52,8 Prozent bereits in Führung. Da es sich hier fast ausschliesslich um eher Massnahmen skeptische Landgemeinden handelt, werden die Befürworter des Gesetzes auch im Kanton St. Gallen im Verlaufe des Nachmittags noch weiter zulegen. Gespannt darf man vor allem auch auf das Ergebnis aus der Stadt St.Gallen sein, das Gebiet mit der mit Abstand höchsten Impfquote im Kanton und wo sich eine sehr hohe Stimmbeteiligung abzeichnet.