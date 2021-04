Covid-Zertifikat «Das ist ein indirekter Impfzwang» – wie Ostschweizer Veranstalter auf den umstrittenen Impfpass reagieren Das am Mittwoch vorgestellte Covid-Zertifikat soll den Zugang zu Grossveranstaltungen wie Festivals oder Schwingfeste ermöglichen. Doch dieser selektive Zugang kommt nicht überall gut an. Rossella Blattmann 22.04.2021, 20.09 Uhr

Zu wummernden Bässen mittanzen, mit den Kollegen nach der Arbeit an der Olma ein «Schüga» trinken, den schwingenden «Bösen» im Sägemehl zusehen. Nachdem der Bundesrat am Mittwoch den Ausstieg aus dem Shutdown vorgestellt hat, müssen Ostschweizer Veranstalter nach wie vor um die Durchführung ihres Anlasses bangen. Auch aus den wummernden Bässen auf der Frauenfelder Allmend wird dieses Jahr definitiv nichts werden: Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass es diesen Sommer definitiv kein Open Air Frauenfeld geben wird.

Basis der Pläne des Bundesrates bildet ein Drei-Phasen-Modell, bis alle erwachsenen impfwilligen Personen geimpft sind und die Einschränkungen aufgehoben werden können. Wie lange die einzelnen Phasen dauern, hängt von der Impfbereitschaft der Bevölkerung und der Impfkampagnen ab.

Mittels Impfpass – dem sogenannten Covid-Zertifikat (siehe Kasten) – soll Zugang zu Events wie Schwingfesten oder Festivals ermöglicht werden. Ein beschränkter Einlass zu Grossanlässen sorgt bei Ostschweizer Eventveranstaltern für gemischte Reaktionen.

Die nächste Olma soll vom 7. bis 17. Oktober stattfinden. Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen St.Gallen, zeigt sich gegenüber einem Impfausweis aufgeschlossen. «Wenn die Alternative wäre, keine Zugänge zu gewähren – weder für Sport, Kultur noch für Veranstaltungen –, so ist für mich der selektive Zugang klar der bessere Weg. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und sozial», sagt sie.

Die Impfstrategie sei zurzeit der einzige rasche Weg aus der Pandemie. Bolt sagt:

«Es werden nicht Impfmuffel bestraft, sondern Impfwillige erhalten ihre Rechte zurück.»

Wer sich nicht impfen lassen wolle, könne sich testen lassen und erhalte so auch ein Covid-Zertifikat. Das sei zumutbar und in der aktuellen Situation eine adäquate Lösung, so Bolt.

Olma soll ohne Masken stattfinden

Wird die Olma im Herbst stattfinden können? Aktuell arbeite man an verschiedenen Szenarien, sagt Bolt. «Im Laufe des Junis entscheiden wir, welches wir final planen und umsetzen werden.» Wenn die Normalisierungsphase ab August eintrete, gehe sie davon aus, eine fast normale Olma durchführen zu können. «Möglicherweise mit dem Zertifikat, aber dafür ohne weitere Massnahmen, was für uns sehr wichtig wäre», sagt Bolt. Eine Durchführung der Olma mit Social Distancing und Maskenpflicht wäre wohl schwierig.

Das Drei-Phasen-Modell des Bundesrates ergebe Sinn und biete eine Perspektive – terminlich und in Abhängigkeit von Zielen, die es zu erreichen gelte. Ebenfalls begrüsse sie, dass der Bundesrat mehr und mehr die Verantwortung den einzelnen Personen zurückgebe. Bolt sagt: «Für die Olma-Messen ist die Aussicht auf erste Lockerungen für Grossanlässe bereits in der Stabilisierungsphase (Juni/Juli) sowie die schrittweise Totalöffnung in der Normalisierungsphase (ab August) eine echte Perspektive – sie lassen uns hoffen.»

Was, wenn die Olma nicht stattfinden kann? «Eine erneute Olma-Absage wäre für uns finanziell sehr einschneidend», sagt Bolt. Bezüglich der Kosten hoffe man auf den im nationalen Covid-19-Gesetz vorgesehenen Schutzschirm für die Veranstaltungsbranche. Dieser gäbe den Olma-Messen eine finanzielle Absicherung, falls sich die epidemiologische Lage kurzfristig verschlechtern würde und dadurch eine Durchführung der Olma nicht möglich sein sollte.

Remo Hollenstein, OK-Präsident des Clanx Festivals in Appenzell, hält hingegen wenig von einem Zugang nur mit Impfpass. «Eine solche Differenzierung kommt für uns nicht in Frage» sagt er. Und:

«Das Covid-Zertifikat ist ein indirekter Impfzwang.»

Das Clanx sei ein Festival für alle, einen selektiven Zugang lehne man klar ab. Hollenstein übt auch Kritik am Bundesrat. Es sei nicht fair, den Eventveranstaltern die Verantwortung zuzuschieben, ein solches Zertifikat von den Besucherinnen und Besuchern zu verlangen.

Das Clanx bietet Platz für bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher. Aktuell rechne man mit der Durchführung vom 27. bis 29. August, sagt Hollenstein. In welcher Form, sei noch offen. Die Unsicherheit nagt an Hollenstein. Es müssten noch viele Fragen geklärt werden, und es brauche klare Auflagen vom Bundesrat. «Es wird sicher etwas auf der Bühne zu sehen geben, was genau, ist noch offen», sagt Hollenstein. Und ergänzt: Man habe in der Vergangenheit bewiesen, dass man innert kürzester Zeit etwas auf die Beine stellen könne.

Was ist das Covid-Zertifikat? Das Covid-Zertifikat ist ein Impfpass, der digital, aber auch in Papierform ausgestellt werden soll. Bei einer Durchimpfungsrate von rund 40 bis 50 Prozent soll ein selektiver Zugang für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene eingeführt werden. Zum Nachweis wird derzeit ein einheitliches, fälschungssicheres und leicht überprüfbares Zertifikat entwickelt: das Covid-Zertifikat. Private Organisatoren wie etwa Konzertveranstalter könnten von ihren Besuchern verlangen, dass sie ein solches Zertifikat vorlegen. Laut Berset soll es im Juni lanciert werden, allerdings zunächst nur für Geimpfte. Kurze Zeit später sollen auch vergangene Covid-19-Erkrankungen und negative Tests registriert werden können. (bro)

Auch Niklaus Hörler, OK-Präsident des Schwägalp-Schwinget, ist skeptisch. Er sagt:

«Einen Zugang zum Schwägalp-Schwinget im Zweiklassensystem gibt es nicht.»

Das OK treffe sich am 20. Mai, um zu besprechen, ob und in welchem Rahmen eine Durchführung möglich sei. Am 21. Mai werde man den getroffenen Entscheid kommunizieren.

Ob das Summerdays Festival in Arbon Anfang September stattfinden kann, bleibt gemäss Mediensprecherin Nora Fuchs weiterhin unklar. Die ganze Branche, auch der Verband Swiss Music Promoters Association (SMPA), werde jetzt analysieren müssen, was die aktuellen Aussagen für die Veranstaltenden bedeuteten.

Zum Covid-Zertifikat und einem eingeschränkten Zugang für Geimpfte, Getestete und Genesene sagt Fuchs:

«Schauen wir ins Ausland, wird es wohl für eine Übergangszeit eine solche Strategie benötigen, wenn wir bald wieder Veranstaltungen durchführen wollen.»

Zum jetzigen Zeitpunkt stelle sich die Frage zur Umsetzung aber noch nicht, da die Zuständigkeit aus ihrer Sicht zuerst bei den Behörden liege, so Fuchs. «Eine Strategie um ein Covid-Zertifikat sollte von behördlicher Seite möglichst zentral koordiniert und kommuniziert werden.»

Veranstalter wünschen sich mehr Planungssicherheit

Laut Fuchs geht das Drei-Phasen-Modell grundsätzlich in die richtige Richtung, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Doch sie sagt auch: «Für die Veranstaltungsbranche herrscht aber nach wie vor Planungsunsicherheit. Genaue Perspektiven, unter welchen Bedingungen im Juli, August, September was möglich sein wird, fehlen immer noch.» Um die Planung von Konzepten voranzutreiben, würde dringend eine Roadmap mit klaren Öffnungsschritten, ab wann unter welchen Bedingungen was wieder möglich sei, benötigt.

Was, wenn das Summerdays Festival 2021 erneut ins Wasser fällt? «Wir sind auch bei einer erneuten Absage auf die bewährten Massnahmen wie Ausfallentschädigung und Kurzarbeit angewiesen, um ein weiteres Jahr ohne Festivaldurchführung zu überstehen», sagt Fuchs.

Die Vorbereitungen für die 16. St.Galler Festspiele sind laut Werner Signer, Geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen, angelaufen. Die Festspiele sollen wie geplant vom 25. Juni bis 9. Juli 2021 stattfinden. Signer sagt:

«Zu allfälligen Zulassungsmodalitäten für Geimpfte beziehungsweise Nichtgeimpfte können wir keine Aussagen machen, solange keine konkreten Bestimmungen des Bundesrates vorliegen.»

Sobald Entscheide gefallen und dadurch die Grundlagen geschaffen seien, evaluiere man, wie diese an den St.Galler Festspielen umgesetzt werden könnten.