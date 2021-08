Festfreude beim Balkan-Heimatbesuch führt zu Corona-Ansteckungen

Covid-19 «Viele dachten, es sei vorbei und wurden nachlässig»: Festfreude beim Balkan-Heimatbesuch führt zu vielen Corona-Ansteckungen So manche Hochzeit musste diesen Sommer in Serbien, Kroatien, Bosnien oder anderen Balkanländern nachgeholt werden. Die Sorglosigkeit nach dem Corona-Lockdown nennen St.Galler Politiker und Sozialarbeiter mit Wurzeln im Balkan aber nur als einen Grund für die vielen Covid-Erkrankten unter den Rückreisenden. Rossella Blattmann und Marcel Elsener 25.08.2021, 05.00 Uhr

Blick in ein Impfzentrum in Belgrad. Bild: Getty

Die Vermutung, um nicht zu sagen der Verdacht, hat sich inzwischen bestätigt: In den Ostschweizer Spitälern sind die meisten schwer an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten Balkan-Rückreisende. Die St.Galler und Thurgauer Gesundheitsbehörden geben keine Angaben zu den Herkunftsländern, doch dürfte es alle Destinationen im Westbalkan treffen.

Hauptgründe der vielen Ansteckungen sind eine gewisse Sorglosigkeit in grossen Festgemeinschaften, namentlich bei Hochzeiten, und die engen Reiseverhältnisse meistens in Privatautos oder Bussen. Freilich spielt aber auch die Gesundheitspolitik in den Herkunftsländern eine wichtige Rolle, die sich in den Impffortschritten niederschlägt: Derweil vor allem Serbien und Kroatien die Impfungen forcierten und – Stand Anfang dieser Woche – 41 respektive 38 Prozent ihrer Bevölkerung zweimal geimpft haben, sind Nordmazedonien bei 24 Prozent und Albanien bei lediglich 20 Prozent. Noch viel tiefer ist die Impfquote in Bosnien-Herzegowina, wo derzeit erst etwas über ein Zehntel der Bevölkerung vollständig geimpft ist – kein Wunder, gab es dort auch Proteste gegen die Coronapolitik der Regierung.

Entsprechend kritisch äussern sich Angehörige der balkanischen Diaspora in der Schweiz zur Politik in den Herkunftsländern.

Vica Mitrovic, St.Galler Stadtparlamentarier (SP) Bild: PD

Als Berater und Dolmetscher versteht sich der St.Galler SP-Stadtparlamentarier Vica Mitrovic als Aufklärer und Brückenbauer für Migrantinnen und Migranten aus dem Westbalkan. Der 60-Jährige hat selber auf einen frühen Impftermin gedrängt, weil er als Dolmetscher auch in den Spitälern tätig ist: «Ich vertraute dabei voll auf die Medizin und die Impfung gab mir eine innerliche Beruhigung, wenn ich in Institutionen oder in Menschenmassen unterwegs war», sagt er. Dass aktuell viele Balkan-Ferienrückreisende mit Corona infiziert sind, überrascht ihn nicht. «Viele wollten abwarten, weil sie von der neuen Technologie verunsichert waren und wie manche Schweizer nicht bei den ersten Geimpften sein wollten», erklärt Mitrovic.

«Ich kenne selber einige, die es jetzt erwischt hat und die es bedauern, dass sie sich nicht impfen liessen.»

An der Information mangle es nicht, ist der 1986 aus Ostserbien eingewanderte Politologe überzeugt. Im Gegenteil: Viele Migranten seien wohl mit den diversen unterschiedlichen Informationsquellen überfordert. Nebst den offiziellen behördlichen Verlautbarungen in der Schweiz und in den jeweiligen Herkunftsländern gebe es viele Kanäle mit Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien. «Die Informationen sind vorhanden, man fragt sich, wer welche Kanäle benutzt und welchen Quellen glaubt.»

Der lange Lockdown habe die Menschen ermüdet, jetzt sehnten sich viele nach Lockerheit und Festfreude. «Das Bedürfnis ist verständlich, aber es wurde da und dort sicher übertrieben. Ich habe selber erlebt, wie manche im Balkanraum zu viel festen und beim Rambazamba jeglichen Schutz vergessen.» Und klar: Die bis zu 24-stündige Hin- und Rückreise in engen Bussen verstärke das Ansteckungsrisiko.

Mitrovic lobt sein Herkunftsland Serbien für seine «vorbildliche Impfkampagne» und den ersten Platz beim Impffortschritt auf dem westlichen Balkan. Nachdem die Regierung gleich vier Impfstoffe gesichert habe – nebst den westlichen Biontech/Pfizer und Moderna auch das russische Serum Sputnik und das chinesische Sinopharm –, habe Serbien genügend Dosen, um auch Nachbarländer zu versorgen. Doch gegen die grassierende Verunsicherung durch Verschwörungstheorien sei schwer anzukommen. «Das Lobbying von verschiedenen Seiten ist stark.»

Wie die Impfquote unter den Balkanschweizern zu erhöhen sei, weiss Mitrovic nicht, aber er hat einen möglichen Ratschlag: «Nur Infoblätter in verschiedenen Sprachen genügt nicht. Effizienter wäre es, Popstars oder vergleichbare ‹Gurus›, denen die Massen folgen, fürs Impfen einzuspannen.»

Arber Bullakaj, Geschäftsleitungsmitglied der SP Schweiz Bild: PD

«Wir müssen jetzt das Feuer löschen», sagt Arber Bullakaj, Geschäftsleitungsmitglied der SP Schweiz und Co-Präsident des Bürgerrechtsvereins Aktion Vierviertel. Er sagt:

«Einfach die erkrankten Balkanreisenden an den Pranger zu stellen, ist billig und kurzsichtig. Mit unbelegten Schuldzuweisungen ist niemandem geholfen.»

Jedoch verhehlt er nicht, dass die Herkunftsländer der Balkan-Migranten «ihre Arbeit nicht gemacht» hätten: «Sie haben schlecht reagiert und den wirtschaftlichen Profit über die Gesundheit aller Menschen gestellt. Und dann mit all den Festen ohne Schutzkonzept und Vorbildfunktionen ihre Budgets zu sichern, ist fahrlässig.»

Der 35-jährige Bullakaj, der als Bub eines kosovarischen Bauarbeiters mit Saisonnierstatut in die Schweiz kam, kritisiert aber auch die hiesigen Behörden, die ihre Kampagne «nicht auf die Arbeiterschaft ausrichteten, die heute zu einem grossen Teil migrantisch ist». Im Gegensatz zu ihm, der als IT-Unternehmer zu Hause arbeitet und sich am PC sofort zur Impfung anmelden konnte, hätten viele Bauarbeiter, Pflegeberufsleute oder Reinigungskräfte nicht die Mittel oder Zeit für die nötigen Informationen.

«Die Kampagne war zu wenig nah an diesen Menschen und ihren Arbeitsorten dran, obwohl es gerade die sind, auf die wir als Gesellschaft angewiesen sind.»

Auch bezweifelt er, dass die Impfkampagne in Medien wie dem albanischsprachigen Kanal Albinfo verbreitet wurde. Um die Impfquote der Schweizer Migranten aus dem Balkanraum zu steigern, empfiehlt er Video-Zeugnisse von «Leuten mit grosser Reichweite und gesellschaftlicher Akzeptanz». Diese sollten als Vorbild vorangehen und erklären, dass sie sich impfen liessen und sie der Wissenschaft und Statistik vertrauten.

Dolmetscherin Elvira Zukanovic Bild: PD

Elvira Zukanovic ist Dolmetscherin (bosnisch, kroatisch und serbisch) bei der regionalen Fachstelle für Integration der Stadt St.Gallen und Mitglied der Bosnisch-Islamischen Gemeinschaft St.Gallen. Die 49-Jährige aus der nordbosnischen Stadt Prijedor lebt seit 1988 in St.Gallen. Zukanovic dolmetscht unter anderem am Kantonsspital St.Gallen.

Wie erreicht man Migrantinnen und Migranten am einfachsten und überzeugt sie vom Impfen? Zukanovic sagt:

«Mit direktem und gutem Kontakt kann man den Menschen die Angst nehmen.»

Zum Beispiel mittels Infoabenden für Eltern an den Schulen oder am Arbeitsplatz.

Warum liegen viele an Covid-19 erkrankte Reiserückkehrer aus Südosteuropa in den Ostschweizer Spitalbetten? Dazu sagt Zukanovic: «Die meisten Menschen aus dem Balkan waren seit zwei Jahren nicht in der Heimat und als es in diesem Jahr wieder möglich wurde, gingen natürlich fast alle in die Ferien.» Die Balkanländer sind laut Zukanovic klassische Auswanderungsstaaten. «Viele kamen aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus europäischen», sagt Zukanovic. Bedingungen, welche die Ansteckungen begünstigten.

Mahir Mustafa, Dozent für Sozialpädagogik Bild: PD

Der aus Nordmazedonien stammende Mahir Mustafa lebt seit 30 Jahren in St.Gallen und arbeitet als Sozialpädagogik-Dozent. Vor den Sommerferien gingen laut Mustafa die Zahlen der Infizierten in Mazedonien zurück, und die Massnahmen wurden folglich gelockert. «Viele dachten sich wohl: ‹Ah, jetzt ist es vorbei!›, und wurden nachlässig», sagt der 58-Jährige.

Ein anderer Grund für die vielen hospitalisierten Covid-Patienten aus dem Balkan ist gemäss Mustafa folgender: «In den Sommerferien kehrten zahlreiche Männer und Frauen aus den Balkanländern in ihre alte Heimat zurück, um dort ihre Feste, vor allem Hochzeitsfeste, zu feiern, welche im vergangenen Jahr nicht erlaubt waren.» Diesen Sommer erlaubte die mazedonische Regierung Hochzeiten wieder. Laut Mustafa weniger für die Migranten, sondern um der gebeutelten mazedonischen Gastronomie entgegenzukommen. Die Hochzeiten würden traditionell in einem deutlich grösseren Rahmen gefeiert als in der Ostschweiz.

«An einer Balkanhochzeit tanzen, essen, und feiern bis zu 300 Personen auf engstem Raum. In Coronazeiten sind die Probleme vorprogrammiert.»

Mustafa ergänzt:

«Ich betrachte dieses Vorgehen als Missbrauch von Migranten und Migrantinnen, die dem gebeutelten mazedonischen Staat Geld bringen, aber mit Covid nach Hause kommen.»

Einen weiteren möglichen Grund für die vielen ungeimpften Covid-Patientinnen und Patienten aus den Balkan sieht Mustafa in der Art und Weise, wie Migrantinnen und Migranten Ferien machen. «Während Urlaubsschweizer unter sich im Hotelpool in Portugal ihre Ferien verbringen, besuchen Balkanfamilien in den Ferien ihre grosse Verwandtschaft, sie treffen viele Leute – das hat das Coronavirus gern.»