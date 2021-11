Covid-19 Mindestens 89 infizierte Kinder: Corona-Ausbrüche an Schulen in Abtwil und Mörschwil An mehreren Primarschulen im Kanton St.Gallen ist es zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Über das Wochenende dürfte die Zahl der infizierten Kinder noch steigen. Rossella Blattmann und Chiara Gerster 1 Kommentar 12.11.2021, 17.30 Uhr

Die Kinder tragen seit Montag eine Maske, wenn ein Coronafall in der Klasse auftritt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus im Kanton St.Gallen nimmt wieder zu. Der Kanton setzt auf die Impfwoche und auf Booster-Impfungen, erwägt aber auch weitere Massnahmen.

Gleichzeitig wurde die Maskenpflicht auf den Sekundarstufen I und II (Oberstufe und Kantonsschule) aufgehoben. Der Kanton lockerte zudem die Quarantäneregeln auf allen Stufen der Volksschulen: Neu gilt in Klassen, in denen zwei oder mehr Schülerinnen und Schüler positiv getestet wurden, anstelle der Quarantäne eine Maskenpflicht von zehn Tagen.

Wie sieht die Lage bezüglich Corona-Ausbrüchen an den Schulen im Kanton aus?

Nadja Herzog, Schulleiterin Primarschule Grund in Abtwil. Bild: PD

Mindestens 68 infizierte Buben und Mädchen in Abtwil

An der Primarschule Grund in Abtwil, welche vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse insgesamt 170 Kinder besuchen, ist es dieser Tage zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Schulleiterin Nadja Herzog sagt:

«Wir hatten am Freitag 68 bestätigte Coronafälle bei unseren Primarschulkindern.»

Einige Testergebnisse seien noch ausstehend, sagt Herzog am Freitagnachmittag. Zudem wurden drei Lehrpersonen positiv getestet. «Alle infizierten Personen befinden sich zu Hause in Isolation», sagt sie.

Bereits am vergangenen Samstag hatte Herzog die Mitteilung erhalten, dass in einer Klasse drei Kinder innert kürzester Zeit positiv getestet worden waren. Daraufhin habe sie das Contact-Tracing für Schulen kontaktiert. «Da an besagtem Samstag noch die alten Weisungen in Kraft waren, wurde ein Spucktest für die Klasse angeordnet», sagt sie.

Anstieg übers Wochenende

Übers Wochenende seien jedoch weitere Meldungen von positiv getesteten Kindern in anderen Klassen eingegangen. «Gemäss neuer Weisung ordnete das Contact-Tracing bei diesen Klassen eine Maskenpflicht in der Schule und Freizeitquarantäne an», sagt Herzog. Wegen der steigenden Fallzahlen habe das Kantonsarztamt entschieden, am Donnerstag eine Testung der gesamten Schulanlage Grund durchzuführen; Kindergarten ausgenommen. «Zudem wurde für das gesamte Schulhaus eine Maskenpflicht und, falls angezeigt, eine Freizeitquarantäne verhängt», sagt Herzog. Sobald alle Testergebnisse vorlägen, werde das Contact-Tracing in Absprache mit dem Kantonsarztamt über das weitere Vorgehen und allfällige Massnahmen informieren.

Als Schulleiterin sei sie verpflichtet, die jeweils aktuellen Weisungen zu befolgen, unabhängig davon, was sie persönlich davon halte, sagt Herzog weiter. Und:

«Die komplexe und sich immer wieder ändernde Situation ist für uns alle eine grosse Herausforderung.»

Zumal man es mit einem unberechenbaren Virus zu tun habe.

«Dies bedingt, dass Massnahmen, welche heute als gut oder sinnvoll erachtet werden, morgen wieder hinterfragt werden müssen.»

Emil Wick, Schulleiter der Schulgemeinde Mörschwil. Bild: Urs Bucher

21 infizierte Schulkinder in Mörschwil

Auch in der Schulgemeinde Mörschwil hat Corona den Weg in die Schulzimmer gefunden: Gemäss Emil Wick, Schulleiter der Schulgemeinde Mörschwil, wurden mindestens 21 Kinder aus sieben Klassen positiv getestet. Je nach Anzahl positiv getesteter Kinder pro Klasse würden Ausbruchstestungen oder Maskenpflicht und Freizeitquarantäne in den betroffenen Klassen durchgeführt.

Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Kanton St.Gallen. Bild: PD

Und was das Amt für Volksschule zu den Corona-Ausbrüchen?

Wie viele Schülerinnen und Schüler diese Woche insgesamt positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist aktuell noch unklar. Die Zahlen des Contact-Tracings erhalte das Amt für Volksschule wöchentlich, für die laufende Woche lägen diese noch nicht vor, sagt Amtsleiter Alexander Kummer am Freitag.

Doch aus den Zahlen der vergangenen Wochen lässt sich ein Anstieg der Neuinfizierten feststellen. Gemäss Kummer verzeichneten die Volksschulen im Kanton St.Gallen vergangene Woche 155 Neuansteckungen bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Lehrpersonen 24. In der Woche davor waren es bei der Schülerschaft noch 43, bei den Lehrerinnen und Lehrern sieben Neuansteckungen gewesen.

Kanton geht Risiko ein



Martin Annen, Leiter der Dienststelle für Schule und Musik der Stadt St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Gemäss Martin Annen, Leiter der Dienststelle für Schule und Musik der Stadt St.Gallen, entwickeln sich die Zahlen der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler in der Stadt stark, allerdings auf tiefem Niveau.

Annen äussert sich zudem auch zur gefallenen Maskenpflicht. «In einer Phase, in der generell die Fallzahlen steigen und die Experten von einer Herbstwelle sprechen, die befristete Maskenpflicht nicht zu verlängern, braucht gute Gründe», sagt er. Der Kanton gehe mit diesem Entscheid ein gewisses Risiko ein, so Annen. Ob sich dieses auszahlen werde, könne dann nachträglich beurteilt werden.

Besonders wichtig ist laut Annen, einen weiteren Lockdown in den Schulen zu verhindern: «Wir dürfen auf keinen Fall wieder an den Punkt vom 13. März 2020 kommen.» Diese Massnahme müsse mit allen Mitteln verhindert werden. Während der Schulschliessung habe sich gezeigt, dass die Lernschere aufgegangen sei, und das Homeschooling sei eine riesige Heraus- und sogar Überforderung für Kinder und Eltern gewesen.