Kanton St.Gallen: Maskenpflicht neu ab der vierten Primarklasse

Covid-19 Kanton St.Gallen führt Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse ein – das sagt Bildungschef Stefan Kölliker Die Omikron-Variante führt auch im Kanton St.Gallen zu strengeren Massnahmen. Ab Montag gilt an den Schulen im Kanton St.Gallen Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse. Eine Ausdehnung auf die erste Klasse ist laut Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen, nicht ausgeschlossen. Rossella Blattmann und Eva Wenaweser Aktualisiert 29.12.2021, 11.50 Uhr

Der Kanton St.Gallen führt die Maskenpflicht ab der vierten Primarschulklasse ein. Bild: Keystone

Nach den Weihnachtsferien ab dem 3. Januar 2022 gilt die Maskenpflicht neu auch für Primarschülerinnen und -schüler ab der vierten Primarklasse. Dies hat der St.Galler Bildungsrat auf Empfehlung des Kantonsarztamtes beschlossen, wie die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung schreibt. Damit werde der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus Rechnung getragen.

Für die höheren Schulstufen besteht die Maskenpflicht bereits seit Ende November 2021. Die Ausdehnung auf die Mittelstufe der Volksschule soll mit dem Überhandnehmen der hoch ansteckenden Omikron-Variante verhindern, dass Klassen oder Schulen wegen gehäufter Fälle von Isolation und Quarantäne den Präsenzunterricht unterbrechen müssen. Abschliessend heisst es im Communiqué, dass die Massnahme vorderhand unbefristet gilt. Die Lage werde ab nächster Woche laufend weiter beobachtet und beurteilt.

Kommt die Maskenpflicht auch ab der ersten Primarklasse?

Regierungsrat Stefan Kölliker (SVP), Vorsteher Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Die Regierung habe eine Ausdehnung der Maskenpflicht bereits an der letzten Sitzung vor Weihnachten vorbesprochen, sagt der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker auf Anfrage. Gestern Dienstag sei dann innerhalb des Bildungsrates eine Blitzumfrage durchgeführt worden, sodann habe er Rücksprache mit Regierungspräsident Marc Mächler gehalten, so Kölliker.

Die Maskenpflicht in der Primarschule wird nicht ab der ersten, sondern der vierten Klasse eingeführt. Warum? Mehr sei so kurzfristig logistisch nicht möglich, sagt Kölliker.

«Kleinere Kinder brauchen spezielle, kleinere Kindermasken. Es ist nicht möglich, dieses bis zum Schulstart am Montag zu beschaffen.»

Doch laut Kölliker ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse zu einem späteren Zeitpunkt noch kommt. «Das Bildungsdepartement beobachtet die Lage laufend und wird nächste Woche über allfällige weitere Massnahmen entscheiden.»

Am Dienstag hat die Covid-Taskforce des Bundes zum Schulbeginn regelmässiges Testen zwei Mal die Woche empfohlen. Ebenso hat sich die Taskforce für CO 2 -Messgeräte an den Schulen ausgesprochen. «Im Kanton St.Gallen wird es auch jetzt keine repetitiven Tests geben», betont Kölliker. Das Bildungsdepartement halte sich nach wie vor an die Position des Kantonsarztamtes und der Regierung, dass repetitive Tests an den Schulen unverhältnismässig seien. «CO 2 -Messgeräte lösen das Problem nicht», ergänzt der St.Galler Bildungschef.

«Lüften muss man sowieso.»

Laut Kölliker wären Luftreinigungsgeräte die bessere Lösung. Doch leider unterstütze das BAG die Forderung nach Luftreinigern in den Klassenzimmern nicht.