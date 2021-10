Covid-19 Grünes Licht für den dritten Piks: Wie die Ostschweizer Kantone mit den Booster-Impfungen starten Seit Dienstag ist auch in der Schweiz der Weg für Booster-Impfungen frei. Die Ostschweizer Kantone setzen dabei wie zu Beginn der Pandemie auf mobile Impfteams in den Alters- und Pflegeheimen. Ab wann die ersten Auffrischungspikse in der Ostschweiz verabreicht werden, ist noch nicht überall klar. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 26.10.2021, 19.14 Uhr

Ab Mitte November sind Booster-Impfungen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen und immungeschwächte Personen möglich. Bild: Cyril Zingaro/Keystone

Lange wurde sie erwartet, jetzt ist sie da: die Booster-Impfung. Am Dienstag hat das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic grünes Licht für die dritte Impfung für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen und immungeschwächte Personen genehmigt. Gleichzeitig haben das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) die Impfempfehlung angepasst: Die Booster-Impfung wird Personen ab 65 Jahren empfohlen.

Die Durchführung der Auffrischimpfungen ist gemäss Swissmedic Sache der Kantone. Sie sollen entscheiden, ab wann sich die berechtigten Personen anmelden können, und bereiten sich darauf vor, ab Mitte November mit den Auffrischimpfungen beginnen zu können.

Wie organisieren sich nun die Ostschweizer Kantone?

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann (Die Mitte).

Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann ist erleichtert über die Booster-Impfungen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen und immungeschwächte Personen. Er sagt:

«Neueste Studiendaten belegen den Nutzen der Booster-Impfung für diese Personengruppen. Dass nun die Boosterimpfung auch in der Schweiz zugelassen ist, ist erfreulich.»

Es sei geplant, die Auffrischungsimpfung in den Betagten- und Pflegeheimen wie schon bei der ersten und zweiten Impfung mit mobilen Teams durchzuführen. «Dieses Vorgehen hat sich bewährt und wir können auf die gemachten Erfahrungen aufbauen», sagt Damann. Alle anderen Personen, für die eine Booster-Impfung empfohlen wird, werden sich laut Damann wie gehabt für die dritte Impfung bei ihrer Hausärztin, ihrem Hausarzt oder in den kantonalen Impfzentren anmelden können.

Ab wann eine Anmeldung möglich ist, ist allerdings noch ungewiss. Man warte noch die Empfehlungen der EKIF ab, sagt Damann. Organisatorisch sei alles vorbereitet für die Anmeldung zur Drittimpfung.

Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin (SVP).

Bild: Benjamin Manser

«Wir haben die Auffrischungsimpfung für besonders gefährdete Personen bereits erwartet und werden Mitte November mit den Impfungen in den Pflegeheimen starten», sagt Urs Martin, Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau. Die Auffrischimpfung in Arztpraxen und im Impfzentrum in Weinfelden dürfte gemäss Martin ebenfalls zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Das Drei-Dosis-Schema für Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem begrüsse man. Martin sagt weiter:

«Die Pflegeheime werden durch zwei mobile Impfteams geimpft.»

Die Planung sei bereits weit vorangeschritten. Das Impfzentrum in Weinfelden sei aktuell nicht voll ausgelastet, hält Martin weiter fest. «Drittimpfungen können da problemlos angeboten werden.» Eine Auffrischimpfung beim Hausarzt sollte ebenfalls ab Mitte November möglich sein. Entsprechende Gespräche würden in den kommenden Tagen geführt, sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor.

Im Thurgau seien Anmeldungen für eine Booster-Impfung voraussichtlich ab dem 4. November möglich, bezüglich Detailplanung werde man sich an die Impfempfehlung der EKIF halten.

Mathias Cajochen, Departementssekretär Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Und wie bereitet sich Appenzell Innerrhoden auf die Booster-Impfung vor? Man begrüsse diesen Schritt, sagt Mathias Cajochen, Departementssekretär des Gesundheits- und Sozialdepartements, zu den Booster-Impfungen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen und immungeschwächte Personen. Und weiter:

«Eine mobile Impfequipe wird wie Anfang letzten Jahres die Altersinstitutionen besuchen, Start ist am 15. November.»

Alle anderen Personen, die für eine Auffrischimpfung in Frage kommen, werden laut Cajochen bereits ab 8. November in den Innerrhoder Hausarztpraxen und im Impfenzentrum gepikst. Die Anmeldung sei voraussichtlich ab dem 4. November online oder telefonisch möglich.

Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdiensts Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Eine spezifische Vorbereitung ist nur sehr begrenzt nötig, da in Appenzell Ausserrhoden die notwendige Infrastruktur einerseits vorhanden ist und andererseits die Impfungen über bestehende Strukturen – zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen durch das dortige Fachpersonal – erfolgen können», sagt derweil Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdienstes. Trotzdem sei man in einer spezifischen Arbeitsgruppe bereits seit Wochen im Austausch zum Thema Auffrischimpfungen; «dies, um sich optimal darauf vorzubereiten», so Amstutz.

Ab wann sich die berechtigten Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder anmelden können, sei so wenige Stunden nach dem Entscheid zu den Booster-Impfungen noch unklar. Die Booster-Impfungen würden entsprechend den Empfehlungen der EKIF verabreicht; der weitere Fahrplan bezüglich Auffrischimpfungen in Ausserrhoden werde man rechtzeitig bekanntgeben, ergänzt Amstutz.