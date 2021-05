Covid-19 Ein Stück Hoffnung in der Krise: Ostschweizer Arbeitslose erhalten in den Impfzentren eine neue Perspektive Wie rekrutieren die kantonalen Impfzentren Personal für das grosse Impfen? Der Kanton St.Gallen setzt auf die helfenden Hände von Arbeitslosen. Auch pensionierte Ärztinnen, Ärzte und pensioniertes Pflegepersonal werden aufgeboten. Rossella Blattmann 01.05.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton St.Gallen setzt beim Impfen in den vier kantonalen Impfzentren in St.Gallen, Wil (im Bild), Rapperswil-Jona und Buchs auf die Unterstützung von Arbeitslosen. Bild: Tobias Garcia

Achtung, fertig, Piks: In den vier Impfzentren im Kanton St.Gallen wurden seit Ostern 19'806 Personen geimpft. Der Kanton erwartet neue Impfstoffe, bald sollen alle impfwilligen Erwachsenen einen Termin erhalten (siehe Kasten).

Für das bevorstehende grosse Piksen in den Zentren wird Zusatzpersonal benötigt. Der Kanton Zürich setzt mit dem Projekt «Esperanza» auf die Unterstützung von Arbeitslosen, schreibt die NZZ. Wie und wo rekrutieren der Kanton St.Gallen und die weiteren drei Ostschweizer Kantone Helferinnen und Helfer für die breite Impfkampagne?

Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Stellensuchende sind in der Krise gefragt

Auch der Kanton St.Gallen beschäftigt Arbeitslose. Seit April 2021 laufe das flexible Einsatzprogramm «Assistent/-in Impfzentrum», sagt Karin Jung, Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons St.Gallen.

«Diese werden in den vier Impfzentren im nicht-medizinischen Bereich zur Unterstützung des Betriebs eingesetzt.»

Die ersten Erfahrungen seien ausgesprochen positiv. Dies zeigten die Rückmeldungen der Betriebsverantwortlichen und der eingesetzten Stellensuchenden.

Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin. Bild: Tobias Garcia

Die kantonale Impfchefin Karin Faisst erklärt, wofür in den Impfzentren auch Arbeitslose eingesetzt werden. «Vor allem für Personendienste», sagt sie. Sie koordinieren die Wege in den Impfzentren, begrüssen die zu Impfenden am Eingang und begleiten sie dann an ihren Platz.

Befristete 80-Prozent-Anstellung

Das flexible Einsatzprogramm «Assistent/-in Impfzentrum» basiert laut Jung auf Freiwilligkeit und ist auf einen Monat befristet, der maximale Beschäftigungsgrad liegt bei 80 Prozent. Die Stellensuchenden würden dabei begleitet und erhielten ein individuelles Coaching, sagt Jung. Und: «Das Einsatzprogramm hat den Vorteil, dass Stellensuchende jederzeit eine andere Stelle antreten können.»

Der Einsatz- und Personalbedarf richte sich nach den betrieblichen Anforderungen der vier kantonalen Impfzentren. «Die Stellensuchenden erhalten gemäss den Vorgaben des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco das Taggeld plus Spesen», sagt Jung.

Da gemäss jüngsten Aussagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) Mitte Mai grössere Mengen an Impfstoff vorhanden sein dürften, würden die Betriebs- bzw. Impfzeiten der Impfzentren ausgeweitet, sagt Jung. Dies habe zur Folge, dass sich auch der Bedarf an Einsätzen von Stellensuchenden erhöhe. «Der Arbeitgeberservice des AWA ist aktuell für die bevorstehenden Wochen mit der Rekrutierung von rund 60 Stellensuchenden beschäftigt, welche sich als Einsatzkräfte in den Impfzentren eignen», so Jung.

Auch Pensionierte werden aufgeboten

Bei den rekrutierten Arbeitslosen handelt es sich laut Jung primär um Personen aus dem Dienstleistungsbereich, welche aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds Erfahrungen im professionellen Umgang mit Menschen haben. Jung sagt:

«Im Fokus stehen Stellensuchende aus Reisebüros, Flugpersonal oder Mitarbeitende aus Hotel- und Restaurationsbetrieben, die im Service tätig waren.»

Der Kanton St.Gallen rekrutiert laut Impfchefin Faisst für die Impfzentren nicht nur Arbeitslose, sondern auch pensioniertes medizinisches Personal wie Ärztinnen, Ärzte oder Pflegefachkräfte. Dieses werde aus dem bestehenden Netzwerk oder aus dem Personalpool für medizinisches Personal aufgeboten.

Auch Personal, welches bisher in mobilen Impfteams Impfstoffe verabreicht hat, arbeitet nun in den Impfzentren. Laut Faisst handelt es sich dabei um Gesundheitspersonal wie Fachmänner und Fachfrauen Gesundheit (FaGe), medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten, sowie Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter.



Heinz Erb, Leiter RAV Kanton Thurgau. Bild: PD

Thurgau verzichtet auf Rekrutierungsprogramm



Wie rekrutieren die weiteren Ostschweizer Kantone Personal für den Impfansturm? Heinz Erb, RAV-Leiter im Kanton Thurgau, sagt:

«Auch im Kanton Thurgau arbeiten Arbeitslose in den Impfzentren.»

Ein grossangelegtes Projekt wie in den Kantonen Zürich oder St.Gallen gibt es im Thurgau hingegen nicht. Die RAV-Beraterinnen und -Berater würden die Stellensuchenden generell auf Chancen im Arbeitsmarkt, wie beispielsweise auf Stellen beim Contact-Tracing oder in den Impfzentren, aufmerksam machen.

Thomas Walliser Keel, Kommunikationsbeauftragter Kanton Thurgau. Bild: PD

Auch der Thurgau setzt auf die helfenden Hände von pensioniertem medizinischem Personal. Laut Thomas Walliser Keel, Kommunikationsbeauftragter beim Kanton Thurgau, arbeiten die Pflegerinnen und Pfleger sowohl in der Administration wie auch beim Impfen und der Konfektion des Impfstoffes. Die Ärztinnen und Ärzte würden ausschliesslich zur Überwachung und für das medizinische Gespräch – sofern dieses gewünscht werde – eingesetzt.

Keine Arbeitslosen in Ausserrhoder Impfzentren

Antonino Meli, Leiter RAV Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Schon im Zusammenhang mit dem Aufbau der Covid-19-Testzentren Ende 2020 habe man im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit den Verantwortlichen für die Organisation den Einsatz von arbeitslosen Stellensuchenden geprüft, sagt der Kommunikationsbeauftragte Andreas Disch. Zwei Personen hätten so eine befristete Anstellung erhalten. Im Zusammenhang mit den Impfzentren habe es ebenfalls Kontakte gegeben. Doch Disch sagt: «Aktuell sind in den Impfzentren keine arbeitslos gemeldeten Personen im Einsatz.»

Die Innerrhoder Gesundheitschefin Monika Rüegg Bless. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

In Appenzell Innerrhoden ist laut RAV-Leiter Antonino Meli eine arbeitslose Person im Einsatz. Meli sagt:

«Sie bringt eine Grundausbildung als MPA mit, arbeitet aber schon mehrere Jahre nicht mehr auf diesem Beruf.»

Das Personal für das kantonale Impfzentrum in Appenzell werde durch das Spital Appenzell gestellt, welches auch das Impfzentrum betreibe, sagt Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements. Bis jetzt seien keine zusätzlichen Mitarbeitenden benötigt worden. Ein Zivilschützer unterstütze das Impfzentrum.

Piksen in der Permanence Neben den Impfzentren wird auch in Schwerpunktpraxen wie der Polipraxis-Permanence in St.Gallen fleissig geimpft. Wie finden diese Helferinnen und Helfer? Der Kanton rekrutiere das benötigte Personal und stelle es – wie es bei allen anderen Covid-19-Schwerpunktpraxen des Kantons auch der Fall sei – der Permanence zur Verfügung, sagt Arzt und Standortleiter Michele Cetuzzi. «Das Personal weist unterschiedliche berufliche Hintergründe aus, sowohl medizinische als auch nicht-medizinische», sagt Cetuzzi. Das Personal ohne medizinischen Hintergrund sei vor allem für kleine administrative Aufgaben, die Reinigung und Desinfektion von Räumlichkeiten und Materialien, den Empfang und die Begleitung von Patientinnen und Patienten sowie die Entnahme von Proben für Covid-19-Tests verantwortlich. Für das Vorbereiten und Verabreichen der Impfungen hingegen sei das Personal mit medizinischer Ausbildung zuständig. (bro)

Kanton St.Gallen: Bald können sich alle Erwachsenen impfen lassen



Immer mehr Kantone öffnen in diesen Tagen ihr Impffenster: Die Waadt beispielsweise impft nun alle ab 18 Jahren, was im Nachbarkanton Genf für Kritik sorgt. Im Kanton St.Gallen ist laut Karin Faisst noch kein Strategiewechsel geplant. Wegen des erhöhten Risikos für schwerere Krankheitsverläufe bei den über 50-Jährigen werde in den Impfzentren aktuell nach wie vor nach Alter priorisiert. «Wenn ein Grossteil dieser Personen geimpft ist oder ein Impfangebot hatte und es ausreichend Impfstoff gibt, werden wir die Priorisierung nach Alter beenden», sagt Faisst.

Sie ergänzt: «Voraussichtlich werden wir im Laufe des Mais für alle Erwachsenen öffnen können.» Wann genau, hänge von den Anmeldungen der über 50-Jährigen und der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab. Vergangene Woche hatte der Kanton St.Gallen das Impffenster für über 55-Jährige geöffnet, aktuell liegt die Schwelle bei 53 Jahren. Wenn die Öffnung für alle Erwachsenen komme, werde man bei der Priorisierung das Anmeldedatum berücksichtigen, sagt Faisst. Wann erwartet der Kanton St.Gallen die nächsten Impfstofflieferungen? «Im Mai erhalten wir insgesamt ungefähr 40'000 Impfdosen von Pfizer/Biontech und von Moderna circa 90'000 Impfdosen», sagt Faisst. Allerdings komme eine grosse Moderna-Lieferung erst Ende Mai und könne erst Anfang Juni verimpft werden. «Wir werden im Mai circa die eine Hälfte der Impfstofflieferungen von Moderna an die Arztpraxen und die andere Hälfte an die Impfzentren verteilen», sagt Faisst. (bro)