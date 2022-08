Covid-19 Brauche ich für die Herbstferien im Ausland ein Covid-Zertifikat und wo kann ich mich noch impfen lassen? Sechs Fragen und Antworten zum Coronavirus in der Ostschweiz «Bald abgelaufen» steht dieser Tage gelb hinterlegt auf der Zertifikatsapp von zahlreichen Ostschweizerinnen und Ostschweizern. Was bedeute dies im Hinblick auf die Herbstferien und wo kann ich mich überhaupt noch impfen lassen? Eine Übersicht.

Auch in der Ostschweiz gilt ab Oktober für alle ab 16 wohl die Impfempfehlung für den zweiten Booster. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Für jede Impfung wird ein Zertifikat angefertigt. Im Kanton St.Gallen waren es laut Präventivmedizinerin und Leiterin des Amtes für Gesundheitsvorsorge Karin Faisst bislang zirka 540'000 Stück. In Appenzell Innerrhoden, dem kleinsten Ostschweizer Kanton, waren es gemäss dem stellvertretenden Kantonsarzt Markus Schmidli zwischen 7000 und 8000.

Das ist unklar. Der Thurgauer Informationsbeauftragte Thomas Walliser Keel sagt dazu in Bezug auf seinen Kanton: «Bei den Impfungen sind dies zirka 75'000.» Jedoch könne man nicht ausschliessen, dass ein Teil der Personen sich später infiziert habe und somit ein gültiges Genesen-Zertifikat besitze, hält Walliser Keel fest.

Nein. Bei der Einreise und der Zertifikatsverwendung ins Ausland gelten gemäss BAG die Regeln des Ziellandes. «In Europa wird bei der Einreise nirgends mehr ein Zertifikat verlangt», sagt der stellvertrende Innerrhoder Kantonsarzt Schmidli dazu. Es würden nur noch sehr wenige Länder bei der Einreise ein Zertifikat verlangen, so Schmidli. Die vier Ostschweizer Kantone weisen unisono darauf hin, im Vorfeld die Einreisebestimmungen des Ziellandes zu prüfen. «Zudem gibt Ihnen die App selber Auskunft: Feld ‹Gültigkeit im Ausland› antippen und Land auswählen», sagt dazu Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdienst von Appenzell Ausserrhoden.

Das kommt aufs Alter an. Alle vier Ostschweizer Kantone halten sich bezüglich des zweiten Boosters an die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif), wie sie auf Anfrage mitteilen. In der Schweiz ist der zweite Booster aktuell erst für Personen ab 80 sowie Personen mit einem stark geschwächten Immunsystem empfohlen.

Nein, noch nicht, doch das dürfte sich in Hinblick auf eine neue Welle im Herbst bald ändern. Dann wird eine neue Impfempfehlung erwartet. Die Planung des Bundes laufe zwar noch, betont Schmidli.

«Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass im Herbst die Impfempfehlung für den zweiten Booster für alle 16 Jahren kommt.»

Wohl im Oktober, so der stellvertretende Innerrhoder Kantonsarzt. Eine Priorisierung von Risikogruppen sei nicht ausgeschlossen, fügt er hinzu.

Das ist unterschiedlich. Die St.Galler Impfchefin Karin Faisst sagt:

«Im Kanton St.Gallen bieten vier Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken Covid-Impfungen an.»

Im Thurgau wird laut Walliser Keel noch im einzigen Impfzentrum in Weinfelden, in Apotheken sowie via mobilen Impfequipen in Heimen geimpft. In Appenzell Ausserrhoden kann man sich in den Impfzentren Herisau und Heiden oder beim Hausarzt piksen lassen. Die Hausarztpraxis wird laut Schmidli ab Oktober die einzige Möglichkeit zur Impfung in Appenzell Innerrhoden sein. «Ab dann impft der Kanton nicht mehr», sagt Schmidli.