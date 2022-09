Covid-19: Mit der zweiten Booster-Impfung durch den Corona-Herbst

Covid-19 An Omikron angepasst: Mit der zweiten Booster-Impfung rüstet sich die Ostschweiz für den Coronaherbst Kurzzeit-Impfzentren, ausgeweitete Öffnungszeiten und ein neuer Impfstoff: Ab dem 10. Oktober wird in der Ostschweiz wieder geimpft. Die Kantone bereiten sich allerdings unterschiedlich auf den Coronaherbst vor. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 28.09.2022, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab dem 10. Oktober gelten in der Schweiz die neuen Impfempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit. Bild: Peter Klaunzer/KEY

Momentan ist der Betrieb in den Ostschweizer Impfzentren überschaubar. Das könnte sich aber bald ändern. Denn: Ab dem 10. Oktober gelten gemäss des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) in der Schweiz neue Impfempfehlungen für eine zweite Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Zudem steht zu diesem Zeitpunkt auch der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff von Moderna zur Verfügung.

Impfempfehlung wird ausgeweitet

Zurzeit ist eine zweite Auffrischimpfung nur für schwer immunsupprimierte Personen mit ärztlichem Attest und für Personen über 80 Jahre empfohlen. Eine zweite Booster-Impfung ist aber auch aus nicht medizinischen Gründen für alle Personen möglich – gegen Selbstzahlung.

Ab dem 10. Oktober weitet das Bundesamt für Gesundheit die Impfempfehlungen aus: In erster Linie richtet sich diese Empfehlung an Personen ab 65 Jahren wie auch an Personen, die ein erhöhtes individuelles Erkrankungsrisiko haben. In zweiter Linie gilt sie für Personen im Alter zwischen 16 und 64 Jahren, die in der Akut- und Langzeitbetreuung tätig sind oder besonders gefährdete Personen betreuen.

Ausserdem wird die zweite Auffrischimpfung auch für die restliche Bevölkerung ab 16 Jahren verfügbar sein. Alle Personen ab 16 Jahren werden sich kostenlos impfen können, unter der Voraussetzung, dass der erste Booster mindestens vier Monate zurückliegt. Jugendlichen und Kindern unter 16 Jahren wird keine Auffrischimpfung empfohlen.

Momentan niedrige Nachfrage

Die Nachfrage für die zweite Auffrischimpfung sei aktuell sehr gering, sagt Georg Amstutz, Leiter des Ausserrhoder Kommunikationsdiensts. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden gehe aber ab dem 10. Oktober von einer erhöhten Nachfrage aus. «Wir planen eine Ausweitung der Öffnungszeiten in den beiden Ausserrhoder Impfzentren in Herisau und Heiden vom 10. bis zum 21. Oktober», so Amstutz. Die Impfung könne auch bei einigen Hausarztpraxen gemacht werden. Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist die Impfstelle im kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell ebenfalls in Betrieb.

Auch im Kanton St.Gallen sei die Nachfrage aktuell niedrig, schreibt das Gesundheitsdepartement St.Gallen. Man erwarte keine sehr hohe Nachfrage bei gesunden Personen, die bereits geimpft oder erkrankt sind. Trotzdem könnten die Öffnungszeiten der vier Impfzentren in Buchs, Rapperswil-Jona, St.Gallen und Wil bei Bedarf schnell angepasst werden. Zudem ist die Impfung auch bei einzelnen Apotheken und Hausärzten verfügbar.

Kurzzeit-Impfzentren als Lösung

Anders sieht es im Thurgau aus: Der Ostschweizer Kanton rechne mit rund 50’000 Impfwilligen, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei. Deshalb öffne am 10. Oktober ein Kurzzeit-Impfzentrum in Amriswil. Dieses werde voraussichtlich bis Ende Jahr betrieben. Das seit April 2021 bestehende kantonale Impfzentrum in Weinfelden sei noch bis und mit 18. Oktober in Betrieb und werde anschliessend durch ein weiteres Kurzzeit-Impfzentrum in Frauenfeld abgelöst.

Das Impfzentrum in Weinfelden sei ab dem 10. Oktober täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet, jene in Amriswil und Frauenfeld von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Zu Beginn werde standardmässig mit dem bivalenten Impfstoff von Moderna geimpft. Wer nur eine monovalente Impfung gegen Omikron wünscht, müsse dies vor Ort im Impfzentrum melden.

In der Anfangsphase würden keine Walk-in-Impfungen angeboten. Anmeldungen auf der Online-Anmeldeplattform seien ab dem 29. September möglich. Die Impfung sei ausserdem auch im Thurgau in einzelnen Hausarztpraxen und Apotheken verfügbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen