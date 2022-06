Coronavirus Steigende Fallzahlen und Positivitätsraten: So reagieren die Ostschweizer Kantone auf die jüngsten Corona-Entwicklungen Seit rund drei Monaten findet das Virus in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer kaum mehr statt. In den Körpern dagegen wieder häufiger. Wie beurteilt die Ostschweiz die Situation? Renato Schatz 10.06.2022, 19.18 Uhr

Der jüngste Rückgang der Ansteckungen ist mit Vorsicht zu geniessen, wegen der vielen Nachmeldungen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Zwei Jahre lang war die Coronapandemie allgegenwärtig. Seit April muss aber selbst, wer am Virus erkrankt ist, nicht mehr zu Hause bleiben. Und per 1. Mai wurde die Maskenpflicht in sämtlichen Räumen aufgehoben. Die Massnahmen fielen und mit ihnen auch ein wenig die Hemmungen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nicht aus dem Körper. Das zeigen die aktuellen Fallzahlen.

Zwar sind sie bei weitem noch nicht da, wo sie im Januar waren, als in der Schweiz zwischenzeitlich rund 414 Menschen auf 100’000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Aber sie steigen. Von knapp 11 im Mai auf fast 17 Anfang Juni. Danach scheinen sie zwar bereits wieder leicht zu sinken, aber Nachmeldungen von positiven Tests dürften dieses vermeintliche Sinken wieder zunichtemachen. Gut für die Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden: Ihr Schnitt ist tiefer als jener der gesamten Schweiz.

Positivitätsrate ist gefährlich hoch

Besorgniserregend ist vor allem aber, dass die Positivitätsrate im gesamtschweizerischen Mittel gut 25 Prozent beträgt, in der Ostschweiz gar über 29. Ab fünf Prozent, heisst es, gerate die pandemische Situation ausser Kontrolle. Für jene, die das Corona-Glossar inzwischen gelöscht oder verdrängt haben: Die Positivitätsrate meint den Anteil der Coronatests mit einem positiven Befund. Je höher dieser Anteil, desto höher ist in der Regel auch die Dunkelziffer. Weil sich viele nicht testen lassen, die infiziert sind.

Die Frage ist nun: Brauchen wir das Corona-Glossar wieder? Müssen wir wieder wissen, was eine Positivitätsrate ist, und was die führenden Virologinnen und Virologen sagen? Oder anders: Rollt eine neue Welle heran? Bruno Damann, Vorsteher des St.Galler Gesundheitsdepartements, sagt, der Kanton gehe in den Sommermonaten von einem «an- und abflauenden Verlauf der Fallzahlen» aus. Aber:

«Der Kanton rechnet eher nicht mit einer Überlastung der Spitalstrukturen.»

Stefan Kuster, Chefarzt für Infektiologie am Kantonsspital in St.Gallen, lässt indes einzig verlauten, die Situation am Spital sei «aktuell stabil», die Patientenzahlen «tief und problemlos bewältigbar», und man sei «jederzeit in der Lage, sich, falls nötig, auf veränderte Umstände einzustellen».

Neue Virusvariante im Umlauf

Veränderte Umstände, für diese könnte zum Beispiel die neue Virusvariante BA.5 sorgen. In der Schweiz dürfte sie inzwischen fast die Hälfte der Neuansteckungen ausmachen. Auch weil sie sich schneller ausbreitet als andere Mutationen. Was ist, wenn die Fallzahlen weiter steigen und sich das Virus nicht mehr aus den Augen und aus dem Sinn verdrängen lässt? Schliesslich hört man im eigenen Umfeld immer häufiger wieder von Ansteckungen.

Damann sagt: «Erneute Massnahmen werden dann in Betracht gezogen, wenn die Spitalbelastung sehr stark ansteigt oder eine neue Variante zirkuliert, die auch bei immunisierten Personen zu schweren Verläufen führt.» Letzteres ist BA.5 nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht. Die Variante führt bisher seltener zu schweren Verläufen im Vergleich mit der Omikronwelle im Winter, die ihrerseits schon vergleichsweise harmlos war.

Wären die Ostschweizer Kantone aber bei einer Verschärfung der Situation in der Lage, schnell reagieren zu können? Der Kanton Thurgau schreibt auf Anfrage, er habe die Möglichkeit, die «Strukturen rasch wieder hochzufahren». St.Gallen habe derweil «bereits im Frühling mit Blick auf mögliche weitere Wellen Vorkehrungen getroffen».

Appenzell Ausserrhoden verwies zum einen auf das Bundesamt für Gesundheit. Und zum anderen auf ein Communiqué, das der Kanton am Freitag veröffentlichte. In diesem wurde mitgeteilt, dass das Spital in Herisau per sofort wieder Impfungen anbietet, dasselbe gilt für Heiden ab Juli, auch im Zuge einer «grösseren Nachfrage im Herbst».

Die nächsten Fallzahlen werden, wie inzwischen üblich, am Dienstag veröffentlicht.