Coronavirus Nach dem Shoppen noch ein Piks: Wie die Eröffnung des neuen Impfzentrums im St.Galler Westcenter verlief Wegen der erhöhten Impfnachfrage wurde das Impfzentrum der Stadt St.Gallen am Freitag vom Lerchenfeld ins Einkaufszentrum Westcenter verlegt. Bereits am Samstag konnte man für einen Spontan-Piks vorbeischauen. Der Kanton zieht eine positive Bilanz. Gabriela Schmid 27.09.2021, 20.31 Uhr

Ungewöhnliche Standorte: Vom Einkaufszentrum Lerchenfeld ist das Impfzentrum nun ins Untergeschoss des Westcenters gezogen. Bild: Benjamin Manser

Im Impfzentrum Lerchenfeld ging es am vergangenen Freitagabend zackig voran: Sowohl die Einrichtung als auch die Impfstoffe wurden nach Betriebsschluss allesamt aufgeladen und zum neuen Standort im Westcenter St.Gallen transportiert. Laut Angaben des kantonalen Gesundheitsdepartements konnte der Umzug ohne Probleme abgewickelt werden. Nur leichte Anpassungen werden noch vorgenommen, so Carole Zwahlen, Kommunikationsbeauftragte des Kantons: «Die Lichter in den Impfkabinen wurden beispielsweise besser eingestellt, damit sie nicht blenden.»