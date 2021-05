Olma-Messen trotz Impfpass und Lockerungen weiter auf der Kippe

Am kommenden Montag treten neue Coronalockerungen in Kraft. Das hat der Bundesrat beschlossen. Das Ostschweizer Gewerbe atmet auf, doch es äussert auch leise Kritik. Ob die Olma im Herbst in gewohnter Form stattfinden kann, steht noch in den Sternen.

Rossella Blattmann Aktualisiert 26.05.2021, 20.15 Uhr