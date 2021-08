Viele Covid-Spitalpatienten sind Reiserückkehrer aus dem Balkan

Coronavirus «Fast ausschliesslich Reiserückkehrer aus dem Balkan»: Was Ostschweizer Kantone und Spitäler zu den Corona-Hospitalisationen sagen Im Kanton Thurgau und St.Gallen liegen viele Reiserückkehrer aus dem Balkan schwer an Corona erkrankt in den Spitälern. Um mehr Ausländerinnen und Ausländer zum Impfen zu bewegen, lanciert der Kanton Thurgau eine Informationsoffensive. Und Wirtschaftsvertreter bringen die Idee mobiler Impfequipen ins Spiel. Rossella Blattmann, Silvan Meile und Regula Weik 24.08.2021, 05.00 Uhr

Vor allem ungeimpfte Reiserückkehrer liegen mit Corona in den Spitälern. Bild: Getty

Ein Licht am Ende des Coronatunnels ist noch lange nicht in Sicht. Die Zahlen steigen, und die Spitäler sind zunehmend ausgelastet. Auch in der Ostschweiz. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, sind in der Schweiz vor allem ungeimpfte Männer und Frauen mit Migrationshintergrund hospitalisiert. Doch wie sieht die Lage in den Kantonen St.Gallen und Thurgau aus?

Der Thurgauer Gesundheitschef, Regierungsrat Urs Martin, ist besorgt. Bild: Tobias Garcia

Die meisten Patienten hielten sich kürzlich im Ausland auf

Der Anstieg an Covid-Patienten in den Spitälern bereitet dem Thurgauer Regierungsrat Urs Martin Sorgen. «Wir müssen alles daransetzen, dass das Gesundheitssystem nicht wieder an die Grenzen der Belastbarkeit kommt», sagte er vergangene Woche im Parlament. «Die überwiegende Mehrheit» der Personen, die sich derzeit in Spitalpflege befinde, habe einen Migrationshintergrund und käme ursprünglich aus einem Land des Balkans. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht.

Die Nationalität der Patientinnen und Patienten werde nicht systematisch erfasst, erklärt Miriam Hetzel vom Informationsdienst des Kantons Thurgau auf Anfrage. Die Namen der meisten aktuellen Patienten liesse aber auf einen Migrationshintergrund schliessen. Ausserdem hätten sie sich gemäss Information des Contact Tracings kürzlich im Ausland aufgehalten, sagt Hetzel weiter.

Wie gross oder eben klein die Impfbereitschaft bei Migrantinnen und Migranten tatsächlich ist, lässt sich gemäss Informationsdienst nicht aus der Statistik herauslesen. Die aktuelle Situation in den Spitälern verdeutlicht aber, dass diese Bevölkerungsgruppe mit der bisherigen behördlichen Kommunikation zur Pandemie möglicherweise nicht erreicht werden konnte. Deshalb will der Thurgau hier eine Offensive starten. Hetzel sagt:



«Wir sind gerade dabei, unsere Informationen zu den Impfangeboten in diverse Sprachen zu übersetzen und werden diese auch nochmals breit streuen, sei dies via Inserate oder über unsere Social-Media-Kanäle.»

Ausserdem stehe das Migrationsamt in engem Austausch mit den Gemeinden. Und das Gesundheitsamt habe mit diversen kulturellen Institutionen und Angeboten zur sozialen Integration Kontakt aufgenommen. Bereits ausgebaut hat der Kanton Thurgau das Angebot Walk-in-Impfungen. Jeden Abend unter der Woche und am Samstagvormittag werden im Impfzentrum Weinfelden Personen ohne Voranmeldung geimpft.

Reiserückkehrer aus dem Balkan

Philipp Lutz, Mediensprecher Kantonsspital St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Im Kanton St.Gallen zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Thurgau. Laut Philipp Lutz, Kommunikationsbeauftragter Kantonsspital St.Gallen (KSSG), liegen aktuell (Stand Montagvormittag) 37 Covid-19-Patienten im Kantonsspital, davon 12 auf der Intensivstation. Lutz sagt:

«Bei den Patienten, die seit dem markanten Anstieg der Zahlen nach Ende der Schulsommerferien wegen einer Covid-19-Erkrankung am Kantonsspital St.Gallen hospitalisiert werden mussten, handelte es sich bisher fast ausschliesslich um Reiserückkehrer aus dem Balkan.»

Nähere Angaben zu Ländern könne er keine machen. Berufe würden nicht erfasst.

Zu den Covid-19-Patienten, die seit Ende Sommerferien eingeliefert wurden, sagt Lutz auch:

«Bis auf ein oder zwei Ausnahmen waren alle nicht geimpft.»

Doch wie überzeugt man Impfzauderer davon, sich piksen zu lassen, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund? Das Amt für Gesundheitsvorsorge des Kantons St.Gallen unternehme alles, um auf allen möglichen Kanälen Werbung für die Impfung zu machen, sagt Lutz. Es liegt nicht am Kantonsspital zu beurteilen, wie man Menschen mit Migrationshintergrund noch besser erreichen und vom Nutzen einer Impfung überzeugen könnte.

Information in verschiedenen Sprachen

Wie will der Kanton St.Gallen Männer und Frauen mit Migrationshintergrund vom Impfen überzeugen? Gemäss den Rückmeldungen der Impfzentren haben man nicht den Eindruck, dass die Migrationsbevölkerung bei den Impfungen untervertreten sei, teilt das St.Galler Gesundheitsdepartement (GD) auf Anfrage dieser Zeitung mit. Doch dem Kanton lägen keine Zahlen vor, ob der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund bei den Geimpften oder Impfwilligen tatsächlich kleiner sei als in der Gesamtbevölkerung.

St.Gallen setze auf «eine gute Information in verschiedenen Sprachen», heisst es weiter. Unter anderem seien auf der Website Informationen in verschiedenen Sprachen aufgeschaltet, insbesondere zur Impfung. Ein einfaches Anmeldeverfahren auf www.wir-impfen.ch und die Walk-in-Angebote würden zu einem einfachen Zugang zur Impfung beitragen.

Planen Betriebe Aktionen, um ausländische Arbeitnehmende zu erreichen?

Felix Keller, Geschäftsführer Kantonaler Gewerbeverband St.Gallen Bild: PD

Könnten mit Impfkampagnen am Arbeitsplatz, ausländische Arbeitnehmende besser erreicht werden? Hat der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen Rückmeldungen von Firmen und Gewerbebetrieben, dass vor allem bei den ausländischen Arbeitskräften die Impfquote tief ist? Geschäftsführer Felix Keller verneint: Bislang sei keine einzige solche Meldung eingetroffen.

Er gibt zu bedenken: «Arbeitgeber dürfen eigentlich gar nicht wissen, ob eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter geimpft ist oder nicht. Es sei denn, die Mitarbeitenden erzählen es von sich aus.» Eine spezielle Aktion, um explizit ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen, plant der Gewerbeverband derzeit nicht. Er habe die Mitglieder regelmässig aufgerufen, ihre Mitarbeitenden auf die Impfmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Keller ist denn auch überzeugt: «Die Botschaft ist angekommen.» Sollte der Kanton neue Aktionen planen, etwa mit Impfmobilen vor Betrieben vorfahren, werde der Verband diese unterstützen.

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell Bild: Ralph Ribi

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, erklärt auf Anfrage: «Wir haben aus den Unternehmen vereinzelt Rückmeldungen erhalten, dass gewisse Bevölkerungsgruppen innerhalb der Belegschaft eine tiefere Impfbereitschaft aufweisen.» Die Herkunft sei dabei ein Kriterium, auch das Alter, das Bildungsniveau oder der Wohnort (ländlich oder städtisch) spielten eine Rolle.

Sind Impfkampagnen in Betrieben, Impfmöglichkeiten am Arbeitsplatz sinnvoll? «Ja», sagt Bänziger. Um die Impfquote zu erhöhen und eine vierte Welle zu vermeiden, müssten nun rasch weitere Massnahmen ergriffen werden.

«Die Kommunikation muss über die offiziellen Behördenkanäle hinaus intensiviert werden, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.»

Informations- und Impfkampagnen am Arbeitsplatz, allenfalls auch mittels mobiler Impfequipen, hätten hierfür «grosses Potenzial». Bänziger steht damit nicht allein. So sagte Marius Brülhart, Ökonomieprofessor an der Universität Lausanne und Wirtschaftsexperte in der Wissenschaftlichen Corona-Taskforce, in der «NZZ am Sonntag»: Impfkampagnen am Arbeitsplatz seien geeignet, «da ein beträchtlicher Teil der Ungeimpften eher bildungsfernen Arbeitermilieus zu entstammen scheint, die via offizielle Behördenkommunikation und Massenmedien weniger gut erreichbar sind».

IHK-Direktor Bänziger ist überzeugt:

«Der Zugang zur Impfung soll so niederschwellig wie möglich sein.»

Sie hätten deshalb den Unternehmen auch geraten, das Impfen während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Viele setzten dies um.

Dramatische Verläufe

Schweiz, Bosnien, oder Kosovo: Für Philipp Lutz ist die Nationalität beim Impfaufruf letztlich zweitrangig. Er sagt:

«Der dringende Appell, sich impfen zu lassen, geht an alle. Völlig unabhängig von der Herkunft.»

So wie man jetzt wieder auf den Intensivstationen erlebe, welch dramatische Verläufe eine Covid-Erkrankung nehmen könne, frage er sich schon, weshalb die Gefahr von Nebenwirkungen einer Impfung noch immer höher gewichtet werde als die Risiken, wenn man als ungeimpfte Person an Covid erkranke.