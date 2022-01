Kanton St.Gallen: Kritik an Maskenpflicht an Schulen wird hörbar

Coronavirus «Es ist nicht Aufgabe der Kinder, die Erwachsenen zu schützen»: Maskenpflicht an St.Galler Primarschulen sorgt für Unmut Seit Montag herrscht im Kanton St.Gallen Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse. Das gefällt nicht allen. Rossella Blattmann 1 Kommentar 05.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Montag müssen auch Viertklässlerinnen und Viertklässler im Kanton St.Gallen eine Maske tragen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Niemand scheint sie zu mögen, doch sind sie im Kampf gegen Covid-19 zur Notwendigkeit geworden: die hellblauen und rosafarbenen Corona-Hygienemasken. Immer wieder lösen sie heftige Kritik aus – insbesondere im Schulbereich.

Am Montagabend haben rund 100 Eltern vor dem Büro von Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen, ihren Unmut über die zum Schulstart eingeführte Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse kundgetan. Das Bildungsdepartement sowie der Bildungsrat hätten sich bisher in Zurückhaltung geübt und nun erstmalig seit Beginn der Pandemie die Maskenpflicht auf der Primarschulstufe eingeführt, dies nach einem dringenden Appell des Kantonsarztamtes, sagt Kölliker am Dienstag. «Wir wollten die Schulkinder der Primarschule bisher möglichst von Massnahmen verschonen.» Und:

«Ich habe Verständnis für die demonstrierenden Eltern.»

Die Eltern würden die Situation aus ihrer Optik betrachten. Die Regierung und der Bildungsrat müssten jedoch die Situation gesamtheitlich beurteilen, so Kölliker.

Ebenso macht im Netz eine Petition mit dem Titel «Keine Maskenpflicht für die Kinder in der Primarschule des Kantons St.Gallen» die Runde. Die Petition wurde auf Facebook bereits über 650-mal geteilt und bis Montagabend von über 5000 Personen signiert.

Noch keine weiteren Massnahmen

Kommen bald Masken für Erstklässler? Der Bildungsrat suche keine Ausdehnung der Maskenpflicht auf tiefere Schulstufen als die vierte Primarklasse, sagt Kölliker. Doch er sagt auch, dass eine Pandemie unvorhersehbar sei und man die weitere Entwicklung abwarten müsse. Eine Einführung der Maskenpflicht ab der ersten Primarklasse im Kanton St.Gallen schliesst Kölliker somit nach wie vor nicht aus.

Kölliker sagte in dieser Zeitung, dass das Bildungsdepartement die Lage laufend beobachte und in der ersten Januarwoche über «allfällige weitere Massnahmen» entscheiden werde. Dies ist bislang noch nicht geschehen, wie das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen am Dienstagabend auf Anfrage mitteilt.

Eine «vernünftige Verschärfung»

Was sagen Schulbehörden und Lehrpersonen im Kanton St.Gallen zur Einführung der Maskenpflicht in der Primarschule?

Martin Annen, Leiter der St.Galler Dienststelle für Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser

Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik der Stadt St.Gallen, sagt:

«In Anbetracht der vorhersehbaren Welle ist das sicher eine vernünftige Verschärfung.»

Hätte die Maskenpflicht auf der Primarstufe früher kommen müssen? Es liege nicht an ihm, das Vorgehen des Bildungsdepartements bezüglich Corona in den Klassenzimmern zu beurteilen, hält Annen fest. Seine Aufgabe sei es, die Vorgaben von Bund und Kanton umzusetzen, die Situation in der Stadt zu beobachten und allfällige zusätzliche Vorgaben oder Empfehlungen einzuführen. Selbstverständlich sei die Dienststelle Schule und Musik mit dem Kanton in engem Austausch, in dessen Rahmen sie ihre Anliegen einbringe. «Unser Ziel ist es, dass wir alle Schulen und Tagesbetreuungsstandorte offen halten können», sagt Annen.

Zwischen Herbst- und Weihnachtsferien sind laut Annen die Zahlen der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler an den Volksschulen in der Stadt St.Gallen stetig bis auf 100 gestiegen. Er sagt:

«Wir konnten uns gerade so knapp in die Weihnachtsferien retten.»

Annen ergänzt: «Aktuell haben wir von Kindergarten bis Oberstufe 30 positiv getestete Schülerinnen und Schüler bei einem Total von 6500 Schulpflichtigen.» In der Stadt St.Gallen bewege man sich im Verhältnis auf tiefem Niveau; insofern komme die Maskenpflicht auf der Primarstufe nicht zu spät.

In rund der Hälfte der Deutschschweizer Kantone müssen bereits Erstklässler der Primarschule eine Maske tragen. Wenn die Fallzahlen deutlich steigen, werde sich das Bildungsdepartement des Kantons das überlegen müssen, sagt Annen zu einer Ausdehnung der Maskenpflicht auf die erste Primarklasse. Und:

«Wenn zunehmend das Personal ausfällt und wir Schwierigkeiten haben, den Schul- und Betreuungsbetrieb aufrechtzuerhalten, ist das eine weitere mögliche Verschärfung.»

Mimik wichtig für Lernprozess

Freddy Noser, Präsident des Schulleiterverbands St. Gallen. Bild: PD

Freddy Noser ist Präsident des St.Galler Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter und selbst Schulleiter des Oberstufenzentrums Sproochbrugg in Zuzwil. Die Einführung der Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse komme nicht zu spät, sagt Noser. Man müsse «sehr vorsichtig und human» mit Massnahmen an der Volksschule umgehen.

Der oberste Schulleiter des Kantons St.Gallen sagt: «Die Belastung der kleineren Schülerinnen und Schüler durch das Tragen einer Maske ist nicht zu unterschätzen, und die Mimik ist für den Lernprozess, besonders für die Primarschülerinnen und -schüler, sehr wichtig.»

Würde Noser eine Ausdehnung der Maskenpflicht auf die erste Primarklasse für den Kanton St.Gallen begrüssen?

«Unter den aktuellen Voraussetzungen bin ich der Meinung, dass eine Ausdehnung der Maskenpflicht auf die erste Klasse nicht angebracht ist.»

Je kleiner die Schülerinnen und Schüler seien, desto schwieriger werde der Umgang mit der Maske. «Es ist für mich schwer vorstellbar, dass ein siebenjähriges Kind während fast vier Stunden eine Maske tragen muss», sagt Noser. Ein unbeschwerter und «normaler» Schulunterricht sei für die Entwicklung der Kleinen von grosser Bedeutung.

Patrick Keller, Präsident KLV. Bild: PD

Auch der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen (KLV) steht einer Ausdehnung der Maskenpflicht auf die erste Primarklasse kritisch gegenüber, wie Präsident Patrick Keller sagt. Ausserdem scheine die Omikron-Variante bei Kindern im Normalfall sehr mild zu verlaufen, so Keller.

«Und es ist nicht Aufgabe der Kinder, die Erwachsenen zu schützen.»

Viele Ausfälle wegen Corona

In den Klassenzimmern geben nicht nur die Maskenpflicht und die Ansteckungen bei den Kindern zu reden. Das Coronavirus sorgt auch für immer mehr Ausfälle bei den Lehrpersonen. Was für Konsequenzen hat dies für den Unterricht?

Laut Martin Annen befinden sich 14 positiv getestete Lehrpersonen der Stadt St.Gallen aktuell in Isolation. Drei weitere Lehrpersonen sind in Quarantäne, weil sie Kontakt zu positiv Getesteten in ihrem Umfeld hatten. Unabhängig von Corona herrsche Lehrermangel. «Die Coronasituation fordert die Schulleitungen und Standortleitungen der Tagesbetreuung maximal heraus», sagt Annen.

Immer wieder falle Personal aus und müsse eine Stellvertretung organisiert werden. «Stellvertretungen werden durch Personen im Teilpensum, allenfalls Studierende, Pensionierte oder durch andere Externe wahrgenommen. Es wird aktuell zunehmend schwieriger, überhaupt Stellvertreterlösungen zu finden», sagt Annen. Freddy Noser zeichnet ein ähnliches Bild. Er sagt:

«In den letzten Wochen sind tatsächlich viele Lehrpersonen wegen Quarantäne oder Isolation ausgefallen.»

Schon vor einem Jahr habe der Schulleiterverband angeregt, zusammen mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) das Projekt «Studenten helfen Schulen» einzusetzen. «Diese Unterstützung hilft, die ausfallenden Lehrpersonen zu ersetzen», sagt Noser. Und ergänzt: «Die grösste zusätzliche Arbeit leisten aber die gesunden Lehrpersonen, indem sie zusätzliche Stunden übernehmen.»

Auch viele Teilzeitlehrpersonen würden zusätzliche Lektionen übernehmen. «Trotzdem ist es sehr schwierig, aktuell einen geordneten Schulbetrieb aufrechtzuerhalten», sagt Noser.

Das Coronavirus hat auch vor dem obersten St.Galler Lehrer nicht haltgemacht. Am Oberstufenzentrum Mühlizelg in Gaiserwald, wo Patrick Keller unterrichtet, sind aktuell drei Lehrpersonen in Isolation – Keller eingeschlossen. Er selber dürfe ab morgen Mittwoch wieder in die Schule. Beim Ausfall einer Lehrperson werde der Unterricht «so gut als möglich» von zu Hause aus bestritten, sofern die Lehrperson fit genug sei. Zudem würden die Kolleginnen und Kollegen vor Ort nach Möglichkeit einspringen. «Dies ist besser als ein Schulausfall, kann aber einen Präsenzunterricht natürlich niemals ersetzen», sagt Patrick Keller.

