Corona: Das sind die Ostschweizer Reaktionen auf die Lockerungen

Coronavirus «Endlich wieder arbeiten ohne dieses ‹Cabaret›»: Das sind die Ostschweizer Reaktionen auf die Lockerungen des Bundesrates Ostschweizer Politikerinnen, Politiker und Wirtschaftsexponenten freuen sich über die gelockerten Coronamassnahmen. Die Olma Messen hoffen auf eine uneingeschränkt fröhliche Offa. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Rossella Blattmann und Thomas Wunderlin 16.02.2022, 20.47 Uhr

Ein feiner Fisch oder ein saftiges Steak im Restaurant: Das ist ab Donnerstag in der ganzen Schweiz ohne Zertifikats- und Maskenpflicht möglich. Bild: Getty

Der Bundesrat streicht ab Donnerstag praktisch alle Coronamassnahmen. Die Zertifikatspflicht in Restaurant, Fitness und Club fällt, eine Maskenpflicht besteht nur noch für Gesundheitseinrichtungen und den öffentlichen Verkehr.

In der Ostschweizer herrscht nach den Lockerungen aus Bern vor allem Freude, aber nicht nur.

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«Mir fällt ein Stein vom Herzen.» Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, platzt fast vor Freude. Er sagt:

«Endlich wieder arbeiten ohne dieses ganze ‹Cabaret› – der Donnerstag ist ein grosser Tag für die St.Galler Gastronomie.»

Nach Monaten der Unsicherheit sei er froh, dass die Wirte im Kanton St.Gallen nun endlich wieder normal arbeiten und so hoffentlich die coronabedingten Umsatzeinbussen der vergangenen Monate wettmachen können.

Tunç Karapalanci, Inhaber der Fitnesskette Well Come Fit AG. Bild: PD

«Wir sind ausser Rand und Band über die tollen Nachrichten», sagt Tunç Karapalanci, Inhaber der Fitnesskette Well Come Fit AG, die unter anderem drei Zentren in St.Gallen und eines in Frauenfeld besitzt. «Unsere Mitglieder können und dürfen nun endlich wieder ohne Einschränkungen trainieren.» Er sagt:

«Unsere Telefone stehen im Moment nicht mehr still.»

Man sei sich allerdings auch der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst und werde auch künftig Reinigungs- und Hygienestandards entsprechend hoch halten, so der Fitnesscenter-Inhaber.

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Bild: Tobias Garcia

Bruno Damann ist zufrieden. «Die Regierung unterstützt die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungsschritte und ist mit der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in den Gesundheitseinrichtungen einverstanden», sagt der Gesundheitsdirektor des Kantons St.Gallen. Die weiterhin geltende Meldepflicht und Isolation für Infizierte begrüsst Damann. Er ergänzt:

«Ich freue mich sehr, dass die St.Galler Gastronomie- und Kulturbetriebe eine Perspektive ohne Schutzmassnahmen und Vorgaben haben.»

Geht das nicht alles ein wenig zu schnell? «Nein», sagt Damann, der über 20 Jahre lang in Gossau als Hausarzt tätig war. «Die Fallzahlen gehen zurück, und die Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz ist entweder geimpft oder genesen und somit immun», sagt Damann. Gemäss Bundesrat steht es den Kantonen frei, strengere Schutzmassnahmen anzuordnen oder aber bestimmte Einrichtungen von der Maskenpflicht auszunehmen. Die St.Galler Regierung werde am Mittwochabend darüber befinden, sagt Damann.

Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin. Bild: Donato Caspari

Die Entscheide des Bundesrats kommentiert der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin seinerseits mit «sehr erfreulich». Diese entsprächen den Forderungen des Thurgaus und der anderen Ostschweizer Kantone in der Vernehmlassung, weshalb er darüber nicht überrascht sei. «Ich bin froh, dass wir die alten Freiheiten zurückgewinnen», sagt der Regierungsrat. Und:

«Es kann nicht sein, dass wir in der Gesellschaft auf lange Zeit so eingeschränkt sind.»

Wichtig sei besonders die Aufhebung der Zertifikatspflicht in Restaurants, Kinos und ähnlichen Einrichtungen. «Das hat viele Leute ausgeschlossen.» Nun werde die Spaltung aufgehoben.

Mit einer Maskenpflicht an Bahnhöfen und an Märkten war der Thurgau über die schweizweit geltenden Einschränkungen hinausgegangen. Während an Märkten in der Regel Masken getragen wurden, dürfte dies bei Bahnhöfen weniger der Fall gewesen sein.

Ein Grund dürfte gewesen sein, dass beispielsweise am Bahnhof Frauenfeld Plakate fehlten, mit denen auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, während es auf dem Frauenfelder Wochenmarkt solche gab. Diese kantonalen Massnahmen hat der Thurgauer Regierungsrat nach dem Bundesratsentscheid nun aufgehoben, wie es in einem Communiqué vom Mittwoch heisst.

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Bild: Michel Canonica

Der Ausserrhoder Regierungsrat sei erfreut über die positive Entwicklung der epidemiologischen Lage und die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen, sagt Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. «Einzig die Maskenpflicht im Detailhandel hätten wir uns weiterhin gewünscht», sagt er. So hatte es Appenzell Ausserrhoden auch in der Vernehmlassungsantwort vermerkt.

Doch Balmer mahnt auch zur Vorsicht und warnt vor zu grosser Euphorie:

«Die Pandemie ist noch nicht zu Ende.»

Die epidemiologische Lage könne sich jederzeit wieder verschlechtern. Es sei wichtig, vernünftig zu bleiben. «Sonst haben wir dasselbe Problem wie in den vergangenen beiden Jahren, als alle zeitweise glaubten, Corona sei vorbei, und dann rasch eines Besseren belehrt wurden.»

Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements. Bild: Tobias Garcia

Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements, bezeichnet die beschlossenen Lockerungen als «grossen und wichtigen Schritt» für Appenzell Innerrhoden. Die Bevölkerung habe die Massnahmen der letzten Monate mehrheitlich gut mitgetragen. Obwohl es eine Herausforderung für alle gewesen sei. Rüegg Bless sagt:

«Nun freuen wir uns gemeinsam auf die alten, neuen Freiheiten.»

Verbunden mit der Hoffnung, dass sich die Situation noch weiter entspanne und auch stabil bleibe. Mit den Lockerungen des Bundesrats sei man zufrieden. Sie seien angepasst und würden dennoch weiterhin besonders gefährdete Personen schützen. Ähnlich wie ihr Ausserrhoder Kollege Balmer sagt Rüegg Bless: «Bei aller Euphorie müssen wir jedoch noch wachsam bleiben und die Entwicklung weiter beobachten.»

Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Industrie- und Gewerbe sowie Messen zeigen sich erleichtert. «Die sofortige Aufhebung der meisten Massnahmen ist unter den aktuellen Bedingungen angezeigt und begrüssenswert», so Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell.

Mit dem Wegfallen der Zertifikatspflicht könnten auch wieder mehr Menschen Anteil am gesellschaftlichen Leben nehmen – insbesondere die Gastronomie könne sich wieder auf mehr Kundschaft freuen. «Dass die Wirtschaft nun wieder ohne staatliche Eingriffe arbeiten kann, wird sich in der konjunkturellen Entwicklung und der Entlastung der Staatsfinanzen bemerkbar machen.»

Felix Keller, Geschäftsführer KGV. Bild: PD

Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen (KGV) habe sich bereits vor zwei Wochen klar hinter die Forderung nach raschen und vollständigen Lockerungen gestellt, sagt Geschäftsführer Felix Keller. Der heutige Entscheid des Bundesrates sei daher sehr zu begrüssen. Die aktuelle Lage in den Spitälern unterstreiche auch, dass er richtig sei.

«Wir hoffen, dass mit den Lockerungen wieder die gewünschte Freiheit und Normalität einkehrt.»

Es gelte nun, zu hoffen, dass in Zukunft keine Einschränkungen mehr angeordnet werden müssten.

Vom 20. bis 24. April findet in St.Gallen die Frühlings- und Trendmesse Offa statt. «Rund zwei Monate vor der geplanten Eröffnung der Offa 2022 stehen die Zeichen so gut wie seit über zwei Jahren nicht mehr, dass sie ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann», teilen die Olma Messen St.Gallen mit.

Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen, Olma Messen St.Gallen. Bild: PD

2020 und 2021 musste die Offa aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. «Umso grösser ist nun die Vorfreude auf die diesjährige Offa», lässt sich Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen, zitieren. Zwar sei der Entscheid für die Offa 2022 längst gefallen. Doch durch die fast vollständige Aufhebung der Coronamassnahmen sehe sich die Messeleitung aber darin bestärkt, die Vorbereitungen für die Messe weiter voranzutreiben.

Claudia Fichtner, Geschäftsführerin von Curaviva Thurgau. Bild: PD

Doch in der Ostschweiz wird nicht nur gejubelt. Man sei zwar froh, dass weiterhin Maskenpflicht herrsche und die Betriebstestungen der Mitarbeitenden wohl finanziert würden, sagt Claudia Fichtner, Geschäftsführerin von Curaviva Thurgau.

«Aber insgesamt geht es für uns zu schnell.»

Die Fallzahlen seien im Thurgau noch recht hoch, etwa im Vergleich zu Genf. «Sodass wir mit der Abschaffung der Massnahmen einen rechten Anstieg der Fallzahlen befürchten müssen.» Omikron sei extrem ansteckend, das erlebe man aktuell.

Mitarbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner steckten sich trotz Impfung an. «Wenn sich noch mehr Mitarbeitende anstecken, bekommen wir punktuell Schwierigkeiten, den Betrieb zu gewährleisten», sagt Fichtner.

«Bei uns leben vulnerable Menschen, die immer noch geschützt werden müssen, sodass wir mit den Öffnungsschritten den Bundesturbo nicht in dieser Geschwindigkeit mitmachen können», sagt sie. Besuchende müssten sich darauf einstellen, dass die Institutionen langsam und in ihrem jeweiligen Tempo die Schritte umsetzen würden.

«Und falls es Ausbrüche in den Pflegeinstitutionen gibt, müssen sie weiterhin entsprechende Schutzmassnahmen bis hin zu temporären Schliessungen ergreifen. Das ist beim Norovirus auch nicht anders.»

