Coronavirus Ein Thurgauer Altersheimleiter möchte Tägerwilen zur Pilotgemeinde für Massentests machen Mehr Leben, weniger Corona – dank grossflächiger Tests. Das schlägt der Rechtsanwalt Otto Egloff vor. In Tägerwilen könnte der Thurgau ausprobieren, ob das klappt. Die Gemeinde winkt ab, nun will er sein Projekt beim Kanton einreichen. Ida Sandl 19.02.2021, 18.30 Uhr

Otto Egloff vor dem Alterszentrum Bindersgarten. Er würde gerne in Tägerwilen einen Thurgauer Pilotversuch für Massentests starten. Bild: Andrea Stalder

Tägerwilen ist überschaubar. Etwa 4500 Einwohner leben im aufstrebenden Dorf. Nicht zu klein und nicht zu gross, sagt Otto Egloff. Aus seiner Sicht ideal, um sich als Pilotgemeinde für Massentests zu empfehlen. Egloff ist Jurist und führt das Alters- und Pflegeheim Bindersgarten. Corona beschäftigt ihn schon von Berufs wegen:

«Ich erlebe, wie die Einschränkungen Angehörige und Bewohner belasten.»

Egloff ist überzeugt, Massentests könnten ein Weg zu mehr Freiheit sein, ohne dass die Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Das habe sich in anderen Städten oder Regionen gezeigt. Zum Beispiel Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, dort seien dank massiver Tests die Ansteckungen auf ein Minimum gesunken. Arosa habe die Neuinfektionen mit konsequentem Testregime schnell unter Kontrolle gebracht.

Auch im eigenen Heim setzt Egloff auf die Schnelltests. Für ihn der Grund, dass seit einem Monat kein einziger Coronafall mehr aufgetreten sei. Schnelltests würden viel bringen und wenig kosten. Schon heute seien sie unter 10 Franken zu haben. Er rechnet damit, dass die Preise in nächster Zeit weiter fallen.

«Im Sommer gibt es die Tests wahrscheinlich im Supermarkt»

Die Spucktests sind einfach zu handhaben: «In Österreich machen das sogar die Schüler selber.» Egloff ist überzeugt, dass sich in Tägerwilen zeitnah ein kleines Projekt auf die Beine stellen liesse – auch dank der Infrastruktur, die im Bindersgarten bereits vorhanden ist.

Getestet werden solle vor allem in Schulen. «Dann müsste man keine Schulen schliessen, falls es im März zu einer dritten Infektions-Welle kommt.» Die Massentests sollten auch in sensiblen Einrichtungen wie Heimen eingesetzt werden, oder aber in den Verwaltungen und bei interessierten Firmen. Spontane kleine Treffen wären dann mit Hilfe der Tests möglich.

«Ein Singkreis könnte proben, und im Heim könnte die Familie wieder Geburtstag feiern.»

Die Tests seien auch für die Wirtschaft von Interesse: Statt in Quarantäne zu gehen, könnten sich die Betroffenen testen lassen und bei negativem Ergebnis wieder arbeiten. Von den «Bindersgarten»-Mitarbeitern, die in Quarantäne gehen mussten, sei niemand tatsächlich krank gewesen.

Der Tägerwiler Gemeinderat sieht keinen Bedarf

Im Tägerwiler Gemeinderat fand Egloffs Idee kein Gehör. «Der Gemeinderat ist der Meinung, dass im Moment die Test- und Impfstrategien des Bundes und des Kantons genügend und gut sind», schrieb ihm der Gemeindeschreiber. Man sehe auf Gemeindeebene gerade keinen Bedarf.

Egloff bedauert die negative Antwort. Er hofft nun auf den Kanton. Nächste Woche will er die Ideen fürs Pilotprojekt zur Beurteilung nach Frauenfeld schicken.

Kanton will die Tests ausdehnen

Tatsächlich prüft der Kanton derzeit verschiedene Möglichkeiten, wie die Thurgauer Teststrategie ausgedehnt und weiterentwickelt werden könnte. Das sagt Miriam Hetzel vom kantonalen Informationsdienst. Ein Pilotversuch laufe bereits am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales, ein anderer im Alterszentrum Park werde unterstützt. «Weitere Konzepte sind in Abklärung.» Sie seien aber noch nicht spruchreif.

Es gibt allerdings einen Haken, und das sind die Finanzen. Nach Aussage von Miriam Hetzel sehen auch die neuen Vorschriften des Bundes vor, dass ein Pilotversuch, wie ihn sich Egloff in Tägerwilen vorstellt, von der Gemeinde selbst finanziert werden muss.