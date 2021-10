Coronavirus Die Ostschweiz trägt beim Piksen die rote Laterne: Was die Kantone bisher getan haben und wie sie die Impfquote erhöhen wollen Die Impfquote in den Ostschweizer Kantonen ist tief. Um dies zu ändern, setzen sie auf Spontanimpfungen. Diese Woche soll zudem bekannt werden, wie die Ostschweizer Kantone zu Bersets Impfgutschein-Offensive stehen. Rossella Blattmann und Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Impfzentrum Weinfelden: Walk-in-Impfungen stossen in der Ostschweiz auf reges Interesse. Bild: Andrea Stalder

Die Ostschweiz ist aus dem letzten Platz. Der Anteil der doppelt geimpften Personen in der Schweiz ist in keinem anderen Kanton so tief wie in Appenzell Innerrhoden, wo nur 48,5 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sind (Stand 3. Oktober). In der Schweiz sind aktuell fast 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Auf dem zweitletzten Platz befindet sich der Kanton St.Gallen mit einer Impfquote von 49,1 Prozent.

Im Thurgau und in Appenzell Ausserrhoden ist über die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Doch auch sie hinken im nationalen Vergleich mit 51,3 Prozent (AR) und 52,5 Prozent (TG) hinterher. Zum Vergleich: Im Spitzenreiter-Kanton Basel Stadt liessen sich 63,2 Prozent impfen, der Kanton Zürich folgt mit 62,2 Prozent auf Platz zwei.

Der Bundesrat lancierte am Freitag eine Impfoffensive, welche im Appenzellerland auf Skepsis stösst. Doch was haben die Ostschweizer Kantone bisher in Sachen Impfen getan? Und welche Massnahmen sind geplant?

Der Startschuss im Kanton St.Gallen fiel vor neun Monaten, am 6. Januar 2021. Mobile Teams spritzten in den Spitälern und Heimen die ersten Vakzine, bald darauf folgten die Hausarztpraxen. Im April öffneten die vier kantonalen Impfzentren in St.Gallen, Wil, Buchs und Rapperswil ihre Tore, bereits am 19. März konnten sich Impfwillige registrieren. Die Alterslimite für die Impfungen in den Zentren fiel Mitte Mai. In der Gallusstadt befindet sich das Impfzentrum inzwischen im Westcenter, nachdem zuerst in der Curlinghalle und anschliessend im Einkaufszentrum Lerchenfeld geimpft worden war.

Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann (Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Mitte August lancierte der Kanton St.Gallen die Informationskampagne «Wir machen das - St.Gallen impft!» gemeinsam mit dem FC St.Gallen, den Olma-Messen, dem Open Air St.Gallen sowie dem Verein «Nacht Gallen». Gleichzeitig lancierte der Kanton das Spontanimpfangebot. Impfungen ohne Voranmeldung sind in allen vier Impfzentren möglich.

Zudem betreibt der Kanton St.Gallen seit Mitte September temporäre, mobile Impfstellen mit einem Walk-in-Angebot für Spontanimpfungen. Start war am 17. und 18. September auf dem Gelände der Olma-Messen in St.Gallen. Die mobilen Impfstellen waren und sind vor allem im Toggenburg und im Rheintal unterwegs.

Was ist der Plan des Kantons St.Gallen, um die Impfquote, welche im nationalen Vergleich tief ist, zu erhöhen? Was für Massnahmen sind noch zu erwarten?

Vorgesehen sind «lokale mobile Impfaktionen in Zusammenarbeit mit Firmen, Gemeinden, Fachstellen, Ärzteschaft und Apotheken», teilt das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen auf Anfrage mit. Diese würden auch die Bewerbung der Impfaktion in der Region übernehmen. Weiter weist das Gesundheitsdepartement darauf hin, dass auf der Website des Kantons die Daten der mobilen Impfaktionen publiziert und laufend aktualisiert sowie regelmässig neue Videoclips hochgeladen werden. Diese Woche werden gemäss dem St.Galler Gesundheitsdepartement Videoclips mit Antworten zu Themen wie dem Janssen-Impfstoff, Schwangerschaft, oder Grippeimpfung und Covid-19 aufgeschaltet. Zudem gebe es im Internet Frage- und Beratungsstunden für Gesundheitsfachpersonal in Betagten- und Pflegeheimen und der Spitex.



Den Thurgauern konnte es zu Beginn der Impfkampagne gar nicht schnell genug gehen. Anfang Januar machten Alters- und Pflegeheime zunehmend Druck, um endlich an Impfungen zu kommen, und auch die kantonale Corona-Hotline lief heiss mit Anfragen, wo man sich zur Impfung anmelden könne.

Am 14. Januar öffnete das erste Thurgauer Impfzentrum in Frauenfeld seine Türen. Kurz darauf wurde das einzige Schweizer Impfschiff, die MS Thurgau, im Beisein von Bundesrat Alain Berset in Betrieb genommen.

Doch bald wurde klar, dass der Thurgau zusammen mit den anderen Ostschweizer Kantonen im nationalen Vergleich hinterherhinkte. Dennoch wurde das Impfzentrum Frauenfeld Anfang Juli geschlossen und im Impfzentrum Weinfelden kam es bei den Walk-in-Impfungen, die ab Mitte Juli angeboten wurden, zu längeren Wartezeiten. Auch für normale Termine musste man sich teils lange gedulden.

Seit Mitte August bietet das Impfzentrum Weinfelden täglich Walk-ins an. Und tatsächlich führte dies zu einem leichten Anstieg der Impfquote im Kanton. Dennoch sind im Thurgau nur 52 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft, womit er zu den Schlusslichtern im Land gehört – wenn er auch im Ostschweizer Vergleich am besten abschneidet.

Der Thurgauer Gesundheitschef Urs Martin (SVP).

Bild: Benjamin Manser

Auf die Frage nach einem Plan, um die niedrige Impfquote zu erhöhen, schreibt der Informationsdienst des Kantons Thurgau: «Wir haben impfwilligen Personen möglichst niederschwellig den Zugang zu einer Impfung gegen das Coronavirus ermöglicht» – und verweist dabei unter anderem auf Betriebsimpfungen, Walk-in-Impfungen und einen Impfbus. Auf diese Angebote habe man stets mittels verschiedener Kanäle aufmerksam gemacht. Die Lage werde laufend analysiert und die Strategie entsprechend angepasst.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verabreicht seit dem 4. Januar Vakzine gegen das Coronavirus. Seit dem 19. Mai können sich alle über 16-Jährigen impfen lassen. Am 18. August öffneten die beiden kantonalen Impfzentren in Herisau und Heiden ihre Tore erstmals für spontane Impfwillige, seit Ende August sind in den Ausserrhoder Gemeinden mobile Impfteams auf Tour.

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer (SP). Bild: Arthur Gamsa

Was ist der Plan des Kantons, um die Impfquote zu erhöhen? Appenzell Ausserrhoden wolle das niederschwellige Impfangebot –, mobile Impfungen und Spontanimpfungen – vorantreiben, sagt Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, auf Anfrage. Er sagt:

«Das Walk-in-Angebot sowie die mobilen Impfungen sind in unserem Kanton bisher auf reges Interesse gestossen.»

Dieses Interesse wolle man nutzen, um die Impfquote in Ausserrhoden zu erhöhen.

Auch wenn insbesondere die mobilen Impfungen für einen kleinen ländlichen Kanton wie Ausserrhoden im Vergleich mit etwa dem Kanton Zürich mit einem enormen Aufwand verbunden seien, hält Balmer fest. «Eine mobile Impfequipe zu einer kleinen Firma mit wenig Mitarbeitenden zu schicken – das Fachpersonal aufbieten, den Impfstoff organisieren – das ist viel Arbeit», sagt Balmer. Und ergänzt:

«Dennoch machen wir es. Der Aufwand ist es uns wert.»

In Appenzell Innerrhoden hatte es so vielversprechend begonnen. Vergangenes Jahr hatte der Kanton gemeinsam mit Luzern und Schwyz einen Tag vor Weihnachten die schweizweite Impfkampagne eröffnet. Eine mobile Impfequipe besuchte zwei Alters- und Pflegeheime und verabreichte den ersten impfwilligen Senioren des Landes den langersehnten Piks.

Einen Monat später war Innerrhoden landesweit an dritter Stelle, man machte sich Sorgen, dass der Impfstoff bald knapp werden könnte. Bereits Anfang April rief das Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement die Bevölkerung ab 16 Jahren auf, sich für die Impfung zu registrieren. Aus Angst vor einem Ansturm mahnte der Kanton sogar zur Solidarität und bat die Bevölkerung, sich nicht gleichzeitig für mehrere Impftermine anzumelden.

Doch dann kam die Wende. Mitte Juni flachte die Impfkurve im Kanton stark ab und per Ende Juli wurde in den beiden Impfzentren des Kantons Walk-in-Impfungen angeboten – früher als in den meisten anderen Ostschweizer Kantonen. Zudem wurde eine Werbekampagne mit Landesfähnrich Jakob Signer mit Kopfbild und dem Slogan «I los mi impfe» lanciert.

Es half alles nichts. Der Kanton Innerrhoden fiel im Landesvergleich immer weiter zurück, bis er den allerletzten Platz erreichte und damit den Kanton Obwalden als Schlusslicht ablöste.

Monika Rüegg Bless (Die Mitte), Gesundheitsdirektorin Appenzell Innerrhoden. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Dennoch hält die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless wenig von der angekündigten Impfoffensive des Bundes. Gegenüber dieser Zeitung sagte sie am Sonntag:

«Es ist nicht realistisch, alleine mit einer Informationskampagne die Impfquote in ländlichen Gebieten wie Innerrhoden noch deutlich zu steigern.»

Noch mehr Druck von aussen, sagt Rüegg Bless, erhöhe nur den Widerstand.

Auf Anfrage schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement unter Rüegg Bless, man prüfe laufend weitere Massnahmen. Ein Impfmobil ist im Kanton Innerrhoden zur Zeit nicht unterwegs.



Am Montag haben sich die Ostschweizer Gesundheitsdirektorin und die Gesundheitsdirektoren zum Austausch getroffen. Ziel war es, eine gemeinsame Position zu finden und diese im Rahmen der Vernehmlassung nach Bern zu schicken. Der Bundesrat wird voraussichtlich am 13. Oktober definitiv entscheiden.

Wie die gemeinsame Antwort aus der Ostschweiz aussehend wird, ist noch offen. Die Ostschweizer Regierungen wollen sich in ihren Sitzungen vom Dienstag und Mittwoch mit den Vorschlägen des Bundesrates befassen und anschliessend kommunizieren, heisst es unisono.