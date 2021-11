Coronavirus «Covid-19 ist nicht überstanden»: Was Ostschweizer Altersheime zu Impfdurchbrüchen und Booster-Impfung sagen In den Ostschweizer Alters- und Pflegeheimen ist es vereinzelt zu Impfdurchbrüchen gekommen. Doch nicht nur betagte Bewohnerinnen und Bewohnern infizierten sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 01.11.2021, 17.00 Uhr

Auch Ostschweizer Alters- und Pflegeheime verzeichneten Impfdurchbrüche. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

In den Schweizer Pflegeinstitutionen sind fast alle Bewohnerinnen und Bewohner zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Dennoch sind nicht alle geschützt. So verstarb eine der ersten Geimpften, die Krienserin Alice Schmidli-Amrein, am 11. Oktober an Corona.

Seit Dienstag ist auch in der Schweiz der Weg für die Booster-Impfung frei. Die Auffrischimpfung wird besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und immungeschwächten Personen ab 65 Jahren empfohlen. Mitte November fällt in den Ostschweizer Kantonen mit mobilen Impfteams der Startschuss in den Alters- und Pflegeheimen.

Auch in den Ostschweizer Heimen kam es vereinzelt zu Impfdurchbrüchen. Die Erleichterung bezüglich der anstehenden Drittimpfungen ist derweil gross.

Impfdurchbrüche auch beim Personal

Marlene Schadegg, Präsidentin des Heimverbandes Curaviva Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Marlen Schadegg ist Präsidentin Curaviva Thurgau und Geschäftsleiterin des Pflegeheims Sonnhalden in Arbon. Bislang sei es in der Sonnhalden bei den Bewohnenden zu einem Impfdurchbruch gekommen. Bis dato ist die Person nicht am Coronavirus gestorben. «Wir hoffen, dass dies so bleibt», sagt Schadegg. Hingegen infizierten sich gemäss Schadegg bereits zwei Pflegeheim-Mitarbeitende – eine über 30- und eine über 50-jährige Person – trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus.

Alard du Bois-Reymond, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Thurvita AG. Bild: PD

In Heimen der Thurvita AG in Wil kam es laut CEO Alard du Bois-Reymond seit Sommer zu einem Impfdurchbruch unter den doppelt geimpften Bewohnenden. Die Krankheit hatte in diesem Fall einen milden Verlauf. Auch in den Thurvita-Einrichtungen kam es nicht nur bei den Betagten zum Impfdurchbruch. Gemäss du Bois-Reymond infizierte sich eine um die 50 Jahre alte angestellte Person trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus.

Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland AG. Bild: PD

Im Betagtenzentrum Schwalbe in Gossau infizierte sich gemäss Karin Schiess-Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland AG, unter den Bewohnenden eine doppelt geimpfte Person mit dem Coronavirus. Die Covid-Erkrankung führte laut Schiess-Vontobel indirekt zum Tod. «Die Person verstarb Wochen später. Alter und vorbestehende Erkrankungen hatten sicher auch Einfluss», so Schiess-Vontobel.

Gemäss der «Wiler Zeitung» verzeichneten auch das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil und das Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil je zwei Fälle von Impfdurchbrüchen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Heime erleichtert über dritten Piks

Martha Storchenegger leitet das «Sonnengrund» in Kirchberg. Bild: Benjamin Manser

Bald kommt die Booster-Impfung in die Ostschweizer Alters- und Pflegeheime. «Wir haben die Unterlagen des Kantons zur Vorbereitung der Booster-Impfungen erhalten», sagt Martha Storchenegger, Betriebsleiterin des «Sonnengrund» in Kirchberg. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Angehörigen würden in den nächsten Tagen darüber informiert. Storchenegger sagt:

«Die Bewohnenden entscheiden selber, ob sie eine Impfung möchten oder nicht.»

Die Stimmung im Haus sei gut, die Informationen würden pragmatisch zur Kenntnis genommen, so Storchenegger. Sonnengrund-Bewohner Kurt Eppisser, der im Januar die erste Impfung im Kanton St.Gallen bekam, sei übrigens wohlauf.

«Wir sind froh und waren mehr als erstaunt, dass das BAG und Swissmedic so lange zuwarteten», sagt derweil Marlene Schadegg. Und weiter:

«Den gewonnenen Freiheitsgrad durch die Impfung möchten wir nicht missen.»

Derzeit werden laut Schadegg alle Sonnhalden-Bewohnerinnen und Bewohner gefragt, sodass bis Anfang kommender Woche bekannt ist, ob sich möglichst alle auch einer dritten Impfung unterziehen werden. «Damit die Advents- und Weihnachtszeit möglichst quarantäne- und isolationsfrei verlaufen kann», sagt Schadegg, und ergänzt:

«Covid-19 ist nicht überstanden.»

Sie hoffe aber, dass die Sonnhalden mit allen Massnahmen – 3-G-Regelung, wöchentliche Tests aller Mitarbeitenden – gut durch die Winterzeit komme. «Und dass uns das Thema irgendwann wieder loslassen wird.»

Auch du Bois-Reymond ist froh, dass die Booster-Impfung nun endlich da ist. Er sagt:

«Die Booster-Impfung hätte früher kommen sollen. Aber gut, ist sie jetzt da.»