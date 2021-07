Coronavirus: Wie die Ostschweiz auf den Campingboom reagiert

Coronavirus Campen auf dem Olma-Areal, mit dem Wohnmobil nach Wil: Wie die Ostschweiz auf den Campingboom reagiert Auch im zweiten Pandemiejahr erfreuen sich Ferien in der Schweiz grosser Beliebtheit. Nun stellen Ostschweizer Städte und Regionen mehr Plätze für Wohnmobile und Camper zur Verfügung. Rossella Blattmann und Daniel Nesensohn 13.07.2021, 05.00 Uhr

Campingferien in der Ostschweiz bleiben beliebt. Bild: Getty

Bodensee, Wohnmobil, und Cervelat anstatt Meer, Strand, und tropische Cocktails mit bunten Schirmchen. Anstatt in ferne Länder zu verreisen, geniessen in diesem Jahr zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer die Sommerferien daheim.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Campingplätze in der Ostschweiz wegen der Pandemie einen Boom erlebt. Auch dieses Jahr ist die Nachfrage nach Stellplätzen für Wohnmobile und Camper gross. So reagieren Ostschweizer Städte und Tourismusregionen auf die steigende Nachfrage nach mehr Stellplätzen in der Ostschweiz.

Mit dem Wohnmobil nach Wil

Die Stadt Wil stellt seit vergangenem Samstag auf dem Parkplatz der Silo AG fünf Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Stefan Sieber,

Leiter Gewerbe und Markt bei der Stadt Wil, sagt auf Anfrage:

«Wohnmobilstellplätze sind Mangelware.»

Der Wiler Stadtrat habe dieses Bedürfnis erkannt.

Laut Sieber handelt es sich um einen dreimonatigen Versuchsbetrieb. Bei Erfolg sollen weitere Schritte wie bauliche Massnahmen und Investitionen folgen, um dann im Frühjahr 2022 auf 20 Wohnmobilplätze zu erweitern.

Campen auf dem Olma-Areal

Bereits seit dem 1. April findet auf dem Gelände der Olma Messen in St.Gallen die zweite Ausgabe des Olma-Campings, einem von Lernenden organisierten Projekt, statt. Bis am 27. August stehen Campingfreunden insgesamt 12 Wohnmobilstellplätze mitten in der Gallusstadt zur Verfügung. Ursprünglich waren nur acht Plätze vorgesehen. Weil die Nachfrage gross sei, habe man sich entschieden, das Angebot zu erweitern, sagt Monika Renz, Projektleiterin bei den Olma Messen St.Gallen.

Renz sagt:

«Während der Feiertage wie Ostern und Pfingsten waren wir fast, während Auffahrt sogar ganz ausgebucht. Auch jetzt mit dem Start der Sommerferienzeit kommen täglich Buchungen rein, auch von Gästen aus dem Ausland.»

Es hätten auch Campinggäste aus dem Vorjahr bereits wieder einen Platz für ihr Wohnmobil gebucht, ergänzt Renz.

Warum besteht derzeit ein Campingboom? «Viele geniessen die Unabhängigkeit und Entdecken die Vorzüge von Ferien in der Nähe», sagt Renz. Bestimmt seien auch einige aufgrund der Einschränkungen während der Pandemie auf den Geschmack gekommen.

126 neue Stellplätze im Sarganserland

Nicht nur die Städte, auch die Tourismusregionen reagieren auf den anhaltenden Campingboom in der Ostschweiz. Auf die Sommersaison hin hat Heidiland Tourismus zusammen mit lokalen Partnern an neun Standorten 126 zusätzliche, offizielle Stellplätze für Camper in den Tourismuskreisen Walensee, Pizol, Flumserberg und Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer geschaffen. Dies, «um die sprunghaft gestiegene Nachfrage zu kanalisieren», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Entstanden ist das Projekt gemäss Heidliand Tourismus aus dem Bedürfnis mehrerer Gemeinden, welche nach dem Boom im Coronasommer 2020 nach einer gemeindeübergreifenden Lösung suchten. Weitere Stellplätze sind in Zukunft nicht ausgeschlossen.

Mit der Aufschaltung der Plätze auf der Informationsplattform «Go Camping» sollen Gasteströme in die Region gelenkt und dem Wildcamping vorgebeugt werden, schreibt Heidiland Tourismus weiter. Wildcampen, also das Übernachten in einem Fahrzeug draussen in der Natur, birgt Konfliktpotenzial. Weil die Gefahr besteht, die Natur, die man erleben will, zu zerstören, mahnen Verbände wie der SAC und Pro Natura Wildcamperinnen und Camper, ihre Lieblingsplätze geheim zu halten.