Coronakrise: Ostschweizer Studierende unterstützen Schulen

Coronavirus Bei Ausfällen stehen sie bereit: Wie Ostschweizer Studierende während der Pandemie den Schulen unter die Arme greifen Wegen des Coronavirus fällt auch an den Schulen Personal aus. Die Kantone St.Gallen und Thurgau setzen dabei auch auf Studentinnen und Studenten. Das bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 26.01.2022, 12.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Studentinnen und Studenten helfen während der Coronakrise den Schulen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Pandemiemüdigkeit ist gross. Doch die Omikron-Welle ist noch nicht überstanden, die Fallzahlen im Land schnellen weiterhin in die Höhe. Laut Patrik Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), zählt die Schweiz zu den Ländern mit dem höchsten Infektionsgeschehen.

Das Coronavirus sorgt für zahlreiche Personalausfälle – auch in Klassenzimmern. «Es ist zurzeit für die Schulleitungen eine riesige Herausforderung, Stellvertretungen zu organisieren», sagte etwa Martin Annen, Martin Annen, Leiter der Dienststelle für Schule und Musik der Stadt St.Gallen, in dieser Zeitung. Um Ausfälle zu kompensieren, setzen Schulen in der Ostschweiz deshalb auch auf Studentinnen und Studenten.

PHSG: «Studierende helfen Schulen»

Doreen Holtsch, Prorektorin Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Bild: PD

Seit dem Herbstsemester 2020 gibt es im Kanton St.Gallen das Projekt «Studierende helfen Schulen», welches in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen lanciert wurde. «Vorerst für ein Semester gedacht, wurde es im Frühlingssemester 2021 und Herbstsemester 2021 weitergeführt», sagt Doreen Holtsch, Prorektorin Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG), die fast 1500 Studierende zählt. Wie lange, ist ungewiss. Laut Holtsch werden Weiterführung und Dauer des Projekts in den kommenden Wochen mit dem Amt für Volksschule besprochen.

Doch wie genau funktioniert «Studierende helfen Schulen»? Holtsch sagt:

«Die Schulen melden der PHSG ihren kurzfristigen Bedarf an Stellvertretungen aufgrund von coronabedingten Ausfällen von Lehrpersonen.»

Die Meldung gehe auf ein Onlineportal der PHSG, auf dem die Stellvertretungen ausgeschrieben werden. Bei einem allfälligen Vertragsabschluss zwischen Schulgemeinde und Studierenden sei die PHSG nicht mehr involviert.

«Stellvertretungen müssen von den Studierenden so gelegt werden, dass sie diese im Rahmen ihrer Präsenzverpflichtungen an der PHSG leisten können», fügt Holtsch hinzu. Sie dauern laut Holtsch wenige Tage bis mehrere Wochen.

Wegen Corona Anwesenheitspflicht reduziert

Matthias Fuchs, Prorektor Lehre der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen. Bild: PD

Und im Thurgau? Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) stehe nicht erst seit Beginn der Pandemie in engem Austausch mit den Schulen, sagt Matthias Fuchs, Prorektor Lehre. Diese Partnerschaft erweise sich insbesondere während Corona als «Win-win-Situation». So sei die PHTG als Ausbildungsinstitution den Schulen äusserst dankbar, dass seit Frühjahr 2020 ausnahmslos alle Praktika trotz anspruchsvoller Umstände durchgeführt werden konnten, was den Studentinnen und Studenten zugutekomme. «Umgekehrt stehen viele Studentinnen und Studenten der PHTG seit Beginn der Pandemie für Vikariatseinsätze immer wieder zur Verfügung», so Fuchs.

Für die insgesamt 750 Studentinnen und Studenten der PHTG herrscht normalerweise eine Anwesenheitspflicht von 80 Prozent. Laut Fuchs ist deshalb die Anzahl Vikariate an den Schulen nur beschränkt möglich. Die Studierenden könnten demzufolge während zweier bis dreier Wochen pro Semester Vikariatseinsätze übernehmen. «Als sich die Pandemie zuspitzte und sich die Ausfälle von Lehrpersonen häuften, haben wir die Anwesenheitspflicht auf 65 Prozent reduziert», sagt Fuchs. Er ergänzt:

«So besteht die Möglichkeit, dass Studierende, die nicht selber wegen Corona gesundheitlich eingeschränkt sind, während vier bis fünf Wochen pro Semester Stellvertretungen übernehmen können.»

Man beobachte und beurteile die Entwicklung der Pandemie laufend und stehe in ständigem Austausch mit den Schulen sowie der Taskforce des Kantons Thurgau, fügt Fuchs hinzu.

«Die Regelung behalten wir bei, solange sich die Lage in den Schulen nicht entspannt.»

Wie werden die Studierenden für Einsätze rekrutiert, und was verdienen sie? In einem E-Mail informierte die PHTG die Studierenden bereits am 9. Dezember, dass dass in Thurgauer Schulen Vikarinnen und Vikare «äusserst gesucht» sind. Vikariate werden laut Fuchs entweder auf dem Stellenportal des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) ausgeschrieben oder durch Direktanfrage vergeben. Studierende verdienen etwas weniger als diplomierte Lehrpersonen.

Praxiserfahrung sammeln

Der Einsatz von Studierenden hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein klarer Vorteil sei es, dass die Schulen dadurch mehr Möglichkeiten hätten, Personalausfälle abzudecken, so PHSG-Prorektorin Doreen Holtsch. «Für die Studierenden ist es eine gute Gelegenheit, weitere Praxiserfahrung zu sammeln und umfassende Verantwortung für eine Klasse bereits während des Studiums zu übernehmen.»

Doch gleichzeitig betont Holtsch, dass bei einer Stellvertretung trotzdem auch das Augenmerk auf die Ausbildung der Studierenden zu legen sei.

«Einige Studierende unterschätzen möglicherweise den zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion des Unterrichts, sodass ihnen unter Umständen die nötige Lernzeit fürs Studium fehlen könnte.»

Der PHTG-Prorektor Matthias Fuchs sagt derweil: «Bei den derzeitigen Sondereinsätzen, die meist sehr kurzfristig zu Stande kommen, handelt es sich um anspruchsvolle Vikariate, was seitens der Studierenden eine gewisse Praxiserfahrung voraussetzt.» Bestimmt könnten Studierende durch ihre Praxiseinsätze erfolgreiche Erfahrungen hinzugewinnen. «Wir dürfen die jungen Menschen nicht überfordern, da sie zum einen die Studienziele dennoch erreichen müssen und zum andern wegen der Pandemie teilweise selbst grossen Belastungen ausgesetzt sind», betont Fuchs.

Steigende Infektionszahlen an Schulen In der ersten Januarwoche haben sich gemäss dem Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen in der Volksschule von insgesamt 6608 48 Lehrpersonen neu mit dem Coronavirus angesteckt. In der Woche darauf waren es 94 Neuansteckungen, und vergangene Woche (Kalenderwoche 3) bereits 143. Ebenso infizieren sich aktuell immer mehr Schulkinder. Von insgesamt 54’982 Schülerinnen und Schülern auf Volksschulstufe im Kanton St.Gallen meldet das Bildungsdepartement 219 Neuansteckungen für die erste Schulwoche. In den zwei Wochen darauf waren es bereit 563 beziehungsweise 1228 Neuansteckungen. Laut dem Leiter des Amtes für Volksschule des Kantons Thurgau, Beat Brüllmann, befinden sich aktuell von den rund 3000 Lehrpersonen der Volksschule weniger als 100 Lehrpersonen in Isolation. «Seitens der Schulen wurde in den letzten 14 Tagen ein leichter Anstieg gemeldet.» Zwischen 20 und 40 Lehrpersonen befanden sich laut Brüllmann in den letzten 14 Tagen in Quarantäne. Drastischer präsentiert sich die Situation bei den Schülerinnen und Schülern. «Die Schulen berichten über einen markanten Anstieg der Fallzahlen in den letzten beiden Wochen.» Es gebe jedoch beachtliche Unterschiede zwischen Schulgemeinden und einzelnen Schulstandorten. (bro)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen