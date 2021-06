Coronakritik: Thurgauer Anwalt reist nach Tansania aus

Coronaskepsis Weil er mit der Schweizer Coronapolitik nicht einverstanden ist: Thurgauer Anwalt reist mit seiner Familie nach Tansania aus Es war bekannt, dass er mit den Coronamassnahmen nicht einverstanden ist: Mit Frau und sechs Kindern hat ein Rechtsanwalt aus dem Thurgau letzte Woche die Schweiz Richtung Ostafrika verlassen. Von der plötzlichen Abreise wurde auch sein engstes Umfeld überrascht. Zurück bleibt ein Scherbenhaufen. Ida Sandl 17.06.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Millionenstadt Arusha in Tansania lebt der Thurgauer Anwalt mit seiner Familie. Bild: Marius Dobilas / Alamy Stock Pho

Im Garten liegen noch Spielsachen, die Autos stehen in der Garage. Als wären sie nur kurz weg und kämen jeden Augenblick zurück. Doch seit eineinhalb Wochen ist das Haus verlassen. Es soll verkauft werden, heisst es. Die Familie, die hier gewohnt hat, lebt jetzt in Ostafrika, in Tansanias Millionenmetropole Arusha. Nachrichten gibt es wenige: «Es geht uns gut», sehr viel mehr wissen selbst die Eltern nicht.

Knall auf Fall hat ein Rechtsanwalt aus dem Thurgau mit Frau und sechs Kindern die Schweiz verlassen. One-Way-Ticket nach Afrika. Zurück bleiben ratlose Nachbarn, Kollegen, Freunde. Es gibt viele Fragen, aber keine schlüssige Erklärung. Die Familie war beliebt. Die Kinder hatten Freunde, sie waren in Sportvereinen aktiv. Der Mann, 48 Jahre alt, ist ein erfolgreicher Anwalt, Partner in einer Kanzlei. Ein sympathischer Kollege. Einer, mit dem man gerne ein Bier trinkt.

Dubiose Chats schienen plötzlich glaubhafter als offizielle Informationen

Doch dann kam Corona und damit der Lockdown. Er nervte sich an den Einschränkungen, sah die Freiheitsrechte schwinden. Wegen der Maskenpflicht, wegen des Versammlungsverbots. Verschwörungstheorien schienen plötzlich glaubhafter als die offiziellen Informationen. Auch die Ehefrau soll zu den Coronaskeptikern gehören. Corona war das beherrschende Thema. Mit der Impfkampagne wurde es noch schlimmer. Ein Kollege sagt:

«Er war überzeugt, alle, die sich impfen lassen, haben ihr Todesurteil unterschrieben. Es war absurd.»

In der Kanzlei einigten sie sich darauf, dass das Thema Corona tabu sei. Weil es zu nichts geführt habe ausser zu Endlosdiskussionen. Die letzten Wochen vor der Abreise erschien er seinen Kollegen etwas lockerer. Die Hoffnung stirbt zuletzt: Vielleicht kommt ja alles noch gut.

Mehr als 100 offene Dossiers bleiben zurück

Montag vor einer Woche folgte der Schock: Die Familie sei nach Tansania ausgereist, teilte eine Art Sachwalter der Kanzlei mit. Einfach so, ohne Vorwarnung. Zurück bleibt ein Scherbenhaufen: Mehr als 100 offene Dossiers, die bearbeitet, Klienten, die informiert und Termine, die abgesagt werden müssen. «Ich mache nichts anderes mehr», sagt der Inhaber der Kanzlei, er tue alles, um den Schaden, so gut es geht, zu begrenzen.

Die Eltern sind verzweifelt

Alles anzeigen

Für die Eltern ist eine Welt zusammengebrochen. Sie verstehen nicht, dass der Sohn alles aufgibt, die Karriere, das Heim, die Familie. Was ist schiefgelaufen? Waren es die extremen Chats, die falschen Leute? Wovon die Familie in Tansania leben will, weiss niemand genau. Die Rede ist von einem Lehrauftrag am Nelson-Mandela-Institut. Der Vater sorgt sich vor allem um seine Enkel. Auch wenn er die Entscheidung nicht nachvollziehen kann, will er sie akzeptieren:

«Er wird immer mein Sohn bleiben.»

Darf ein Anwalt einfach seine Klienten ihrem Schicksal überlassen? Nein, sagt die Präsidentin des Obergerichts, Katharina Glauser, zugleich Präsidentin der Anwaltskommission:

«Wenn ein Anwalt seine Klienten im Stich lässt, verletzt er damit die Anwaltspflicht.»

Ob dies im konkreten Fall so ist, muss aber erst geprüft werden. Dabei muss der Betroffene auch seine Sicht darstellen können. Im schlimmsten Fall könne der Entzug des Anwaltspatents drohen; es sind aber auch mildere Sanktionen möglich.