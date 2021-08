So bereitet sich die Ostschweiz auf den Corona-Schulbeginn vor

Coronas-Schulbeginn Massentests und Maskenpflicht? Wie sich die Ostschweizer Kantone auf den Corona-Schulbeginn vorbereiten Nächste Woche beginnt in den vier Ostschweizer Kantonen das neue Schuljahr. Während im Kanton St.Gallen trotz Delta-Variante weiterhin keine repetitiven Tests an Schulen geplant sind, sollen sie im Appenzellerland teilweise stattfinden. Rossella Blattmann 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Einführung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen ist in der Ostschweiz für das neue Schuljahr nicht vorgesehen.

Bild: Donato Caspari

Die hochansteckende Delta-Variante grassiert, die Corona-Fallzahlen steigen, und viele Schülerinnen und Schüler kehren aus dem Ausland in die Schweiz zurück: Das bevorstehende Ende der Sommerferien stellt die Schulen auf eine harte Bewährungsprobe.

Bald füllen sich auch die Klassenzimmer in der Ostschweiz: Ab kommendem Montag stehen für die Schülerinnen und Schüler in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden wieder Bruchrechnen, Passé composé, und Goethes «Zauberlehrling» auf dem Programm.

Der Kanton Graubünden will bis im Frühling weiterhin auf Massentests an den Schulen setzten. So, wie es der Bundesrat empfiehlt. Der oberste Schulleiter hingegen, der Thurgauer Thomas Minder, kritisierte am Wochenende Alain Bersets Aufruf zu Massentests. Dem wiederum widersprechen der Dachverband der Lehrer und Lehrerinnen Schweiz (LCH) und der Verband der Lehrpersonen aus der Romandie (SER), welche am Montag explizit für Massentests an Schulen plädierten.

Wie bereiten sich die vier Ostschweizer Kantone auf den bevorstehenden Schulbeginn vor?

Jürg Raschle, Generalsekretär Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. Bild: Michel Canonica

St.Gallen setzt weiterhin auf Ausbruchstests

Der Kanton St.Gallen teilt Minders Ansicht und betrachtet Massentests nach wie vor kritisch. Jürg Raschle, Generalsekretär des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen, sagt:

«Der Kanton St.Gallen wird aus heutiger Sicht weiterhin auf das verhältnismässige, wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Ausbruchstesten setzen.»

Dies, weil sich nun auch Lehrkräfte und Jugendliche – vor allem jene mit Risikogruppen im Haushalt – impfen lassen könnten. Zudem würden Kinder unter zwölf Jahren eher von Erwachsenen angesteckt, als dass sie sich untereinander ansteckten. Kinder und Jugendliche würden kaum schwere Krankheitsverläufe durchmachen, ergänzt Raschle.

Wie steht es um die Möglichkeit, dass der Kanton St.Gallen doch noch Massentests an den Schulen einführt, sollte sich die Coronalage verschlechtern? Weitere Handlungsoptionen würden geprüft, sagt Raschle.

Massentests im Appenzellerland

Der Ausserrhoder Bildungschef Alfred Stricker. Bild: PD

Im Gegensatz zum Kanton St.Gallen haben die Appenzeller Kantone in der Vergangenheit wie Graubünden auf freiwillige, regelmässige Massentests an den Schulen gesetzt. Das soll auch nach den Sommerferien so bleiben. Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher des Ausserrhoder Departements für Bildung und Kultur, sagt:

«Die Schulen werden das Angebot des freiwilligen repetitiven Testens weiterhin, wie vor den Sommerferien, nutzen können.»

Ausbruchstestungen würden ebenso weiterhin durchgeführt. Stricker betont die Freiwilligkeit: Eine Verpflichtung zu Massentests sei an den Ausserrhoden Schulen nicht vorgesehen.

Norbert Senn, Leiter Volksschulamt Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Der Kanton Appenzell Innerrhoden will ab kommender Woche bei den Massentests leicht zurückfahren. Norbert Senn, Leiter des Innerrhoder Volksschulamtes, sagt:

«Die bis zu den Sommerferien durchgeführten repetitiven wöchentlichen Tests auf der Sekundarstufe I werden ausgesetzt.»

Sollte es in einer Klasse oder einer Schule zu vermehrten Fällen kommen, werde der Kantonsarzt das weitere Vorgehen festlegen und bei Bedarf eine Ausbruchstestung anordnen. In diesem Fall könnte als zusätzliche Massnahme auch die Wiederaufnahme der freiwilligen, repetitiven Covid-19-Tests aktiviert werden, sagt Senn.

Die freiwilligen repetitiven wöchentlichen Tests auf der Sekundarstufe II – das heisst, an den Gymnasien – würden auch nach den Sommerferien weiterhin stattfinden.

Keine Maskenpflicht

Wie steht es ab Montag an den Ostschweizer Schulen um eine Maskenpflicht für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler?

An den St.Galler Kantonsschulen war diese kurz vor den Sommerferien gefallen. Eine Wiedereinführung ist laut Jürg Raschle nicht geplant. Er sagt:

«Die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zu vor den Sommerferien nicht verändert. Daher gibt es keinen Anlass für diesen Schritt.»

Auch auf Volksschulstufe (Kindergarten, Primar, Primarschule oder Sekundarstufe I) ist laut Raschle keine Einführung der Maskenpflicht vorgesehen.

Im Appenzellerland sieht es ähnlich aus: Weder für die Mitarbeitenden der Schulen noch für die Lernenden wird für den Schulstart eine Maskenpflicht erwogen, wie Alfred Stricker und Norbert Senn mitteilen.

Teure und laute Raumluftreiniger

Die deutsche Regierung hatte Mitte Juli beschlossen, den Bundesländern insgesamt 200 Millionen Euro für die Anschaffung von Corona-Luftfiltern zur Verfügung zu stellen.

Werden auch in den Ostschweizer Klassenzimmern bald Raumluftreiniger oder CO 2 -Messgeräte den Corona-Schulalltag mitprägen?

Der Kanton St.Gallen hatte im Februar an der Kantonsschule Wil den Einsatz von Raumluftreinigungsgeräten geprüft, die geschlossene Räume von Aerosolen reinigen können. Das Fazit fiel gemischt aus: Die Geräte wurden als zu laut empfunden.

Laut Jürg Raschle ist aktuell kein Einsatz von Raumluftreinigungsgeräten geplant. Er sagt:

«Aus medizinischer Sicht sind Luftreiniger keine Lösung des Problems und können zu einer falschen Sicherheit führen.»

Nebst der Forderung nach Massentests forderten die Lehrerverbände am Montag auch, dass an allen Schulen noch dieses Jahr CO 2 -Messgeräte installiert werden. Der Kanton St.Gallen unterstützt diese Forderung. Diese seien sinnvoller als Raumluftreiniger und würden einen Hinweis darauf geben, wann ein Schulzimmer bei laufendem Unterricht gelüftet werden soll, so Raschle.

Einige Ausserrhoder Schulen messen gemäss Alfred Stricker seit rund einem halben Jahr die Luftqualität in den Schulzimmern mit Sensoren. Der Einbau von Luftfilteranlagen ist sowohl an den Ausserrhoder Schulen als auch in Innerrhoden nicht vorgesehen. Den Lehrpersonen werde regelmässiges Lüften empfohlen, sagt Norbert Senn.

Thurgau informiert am Dienstag

Wie will der Kanton Thurgau kommende Woche ins neue Schuljahr starten? Was für Coronamassnahmen sind geplant? Man werde am Dienstag kommunizieren, heisst es beim Thurgauer Departement für Erziehung und Kultur auf Anfrage.