Während der dritten Coronawelle fand im März 2021 im Restaurant «Älpli» in Gommiswald eine Feier mit 90 Teilnehmern statt. Der Hauptorganisator, die Wirtin und der Redner des Anlasses mussten sich am Dienstag vor dem Kreisgericht See-Gaster in Jona verantworten.

Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 10.01.2023, 18.40 Uhr