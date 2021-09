St.Galler SVP scheitert mit Vorstoss für gratis Coronatests

Coronapolitik St.Galler SVP will Kosten für Coronatests dem Kanton anlasten – und erntet Sympathie, aber keine Zustimmung Tests sollen kostenlos bleiben, findet die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsrat. Sie will die Kosten wenn nötig dem Kanton aufbürden. Rat und Regierung erteilen dem Anliegen eine Absage. Noemi Heule 22.09.2021, 20.18 Uhr

Die Septembersession des St.Galler Kantonsrates endet mit einer Debatte über die Kostenpflicht von Coronatests.

Bild: Benjamin Manser

Zum Schluss der dreitägigen Kantonsratssession kommen die Räte nochmals in Debattierlaune, daran kann auch ein Marathontag, an dem sich ein Geschäft ans andere reiht, nichts ändern. Die dringlichen Vorstösse werden bis zuletzt aufgespart und sie drehen sich – wenig überraschend – um die aktuelle Coronasituation.

Den Anfang macht die SVP mit einer Motion zu den Kosten für Coronatests. Sollte der Bundesrat wie angekündigt die Kosten für die Tests ab Oktober nicht mehr übernehmen, will die grösste Fraktion im Rat den Kanton zur Kasse bitten. SVP-Fraktionssprecher Sascha Schmid sagt:

«Tests sollen gratis bleiben, wer sie bezahlt, ist egal.»

Kantonsrat Sascha Schmid (SVP). Bild: Benjamin Manser

Mit der Kostenpflicht sinke die Testbereitschaft, begründet er das Anliegen. Die St.Galler Regierung habe das Testen in der Vernehmlassung vor dem Bundesratsentscheid als wichtigen «Pfeiler in der Pandemiebekämpfung» bezeichnet, der Kanton soll deshalb fortan für die Kosten aufkommen, «damit keine Ungleichbehandlung und keine weitere Spaltung der Gesellschaft entsteht». Zudem sollen die Testmöglichkeiten ausgeweitet werden.

Eine unerwartete Umarmung

Kantonsrat Thomas Schwager (Grüne). Bild: Benjamin Manser

Die SVP erhält Unterstützung aus unerwarteter Richtung, nämlich von der gegenüberliegenden Seite des Ratsaals. «Das ist das Sinnvollste, was die SVP bisher zu diesem Thema im Rat hervorgebracht hat», sagt Thomas Schwager im Namen der Fraktion der Grünen. Einen anschliessenden Seitenhieb («es hab aber Luft nach oben») kann er sich dennoch nicht verkneifen. Die Grünen seien gegen kostenpflichtige Test, um insbesondere gefährdete Personen zu schützen. Schwager will mit einer Annahme der Motion ein Signal nach Bern senden, wo der Bundesrat voraussichtlich am Freitag Klarheit schafft, ob er seinen Entscheid, die Testkosten nicht mehr zu übernehmen, umkrempelt.

Dies ist denn auch einer der Gründe, weshalb die übrigen Fraktionen das Anliegen der SVP ablehnen. Der Zeitpunkt sei ungünstig, sagt etwa Mitte-Sprecher Thomas Warzinek, der überdies einen kantonalen Flickenteppich befürchtet, wenn der Kanton St.Gallen in Eigenregie handeln würde. Ähnlich argumentiert Jigme Shitsetang im Namen der FDP-Fraktion, der dem Vorstoss zwar ebenfalls mit Wohlwollen begegnet und ihn doch klar ablehnt. Der Wiler Kantonsrat befürchtet zudem einen Testtourismus aus dem Grenzgebiet der Nachbarkantone.

Diskussion ufert aus

Regierungsrat und Gesundheitschef Bruno Damann.

Bild: Benjamin Manser

Genauso wie die Sprecher von SP und Grünliberalen, will die Regierung die Verantwortung beim Bund belassen. Gesundheitschef Bruno Damann sagt:

«Eine kantonale Lösung ist keine Lösung.»

Er fügt an, dass die einzige Massnahme, die Pandemie zu unterbrechen, ohnehin die Impfung sei. Dies, nachdem die Diskussion zuvor von den Tests hin zur Impfung ausuferte. So rühmte SVP-Parlamentarierin Carmen Brus die Vorzüge einer «natürlichen Impfung», bevor Parteikollege Damian Gahlinger anfügte, dass sich der Staat nicht in die Gesundheit seiner Bürger einzumischen habe. Die Diskussion wurde per Antrag abgebrochen. Zum Schluss entscheidet der Rat mit 66 Nein- gegenüber 38 Ja-Stimmen nicht auf das SVP-Begehren einzutreten.

116 Schulklassen durchgetestet

Drei dringliche Interpellationen haben sich den Coronamassnahmen an Schulen angenommen. So will die Mitte-EVP-Fraktion von der Regierung wissen, welche Schlüsse sie nach dem Schulstart mit Fernunterricht und Ausbruchstests zieht. In den vergangenen fünf Wochen seien bei 116 Klassen Ausbruchstestungen durchgeführt worden, heisst es in der Antwort der Regierung. Während in der Woche nach den Sommerferien nur eine Klasse getestet wurde, waren es zwei Wochen später bereits deren 43. Wie viele Klassen auf Fernunterricht umstellten, sei nicht statistisch erfasst.

Die Regierung hält an ihrer bereits mehrfach bekräftigten Abwehrhaltung gegenüber repetitiven Tests fest. Der Testbetrieb bringe Unruhe in den Schulbetrieb, sei organisatorisch aufwendig, pannenanfällig und lückenhaft – weil das Testen freiwillig sei. Die hohen Kosten seien deshalb nicht gerechtfertigt. Mit Blick auf den Schulbeginn nach den Herbstferien bleibt die Regierung zurückhaltend. In der aktuellen pandemischen Entwicklung beabsichtige sie nicht von der Strategie der Ausbruchstestungen zu repetitiven Tests zu wechseln, heisst es lediglich.

Schadet das Quarantäneregime an Schulen den Kindern?

In eine ähnliche Richtung zielt ein Vorstoss von fünf Mitgliedern der GLP, die von der Regierung wissen wollen, was der Kanton bei zunehmenden Fallzahlen an Schulen unternehmen will und wie Kinder geschützt werden sollen. Die Vorschläge reichen von Durchlüften der Schulzimmer, über Luftfilter wiederum bis hin zu Ausbruchstestungen. Auch in der Antwort auf die Fragen der Grünliberalen betont die St.Galler Regierung, dass ein normales Schulleben Vorrang habe und Kinder selten schwer an Covid-19 erkrankten oder Long-Covid-Symptome davontragen würden. Für Raumluftreiniger sei allerdings nicht der Kanton, sondern seien die Schulträger zuständig.

Ein weiterer dringlicher Vorstoss eines Dreiergespanns, bestehend aus FDP, die Mitte und GLP, hinterfragt die Quarantänemassnahmen bei Kindern und Jugendlichen im Schulalltag. Diese dienten, wie es im Vorstoss heisst, ohnehin primär dem Schutz von impfunwilligen Erwachsenen – zum Nachteil der Kinder. Die Regierung, die in ihrer Antwort die Quarantäneregeln an Schulen akribisch auflistet, bezeichnet die Absonderung – und damit die Quarantäne – als ein «probates Mittel aus dem Handlungsfeld von Social Distancing», das seit jeher zur Eindämmung von Infektionskrankheiten angewendet werde.