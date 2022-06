Pandemie Jeder zweite Test ist positiv: So trifft die Corona-Sommerwelle die Ostschweizer Kantone Das öffentliche Leben nimmt nach zweijähriger Pandemiezeit wieder seinen Lauf, Corona scheint von gestern zu sein. Doch die Zahlen sagen etwas anderes: Die Infektionen nehmen wieder zu. Die Rede ist bereits von einer Sommerwelle. Doch wie sieht die Situation in den Ostschweizer Kantonen aus? Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 29.06.2022, 17.00 Uhr

Vor allem die Positivitätsrate ist in der Ostschweiz stark gestiegen. Bild: Kira Hofmann

Die Ostschweiz freut sich auf die anstehenden Open Airs und Sommerfeste, die Badis sind gut gefüllt und das Wetter mehr als ansprechend: Nach zwei Jahren Pandemie und mehreren Lockdowns trauen sich die Leute wieder aus den eigenen vier Wänden heraus. Corona scheint in den Köpfen vieler Leute vergessen zu sein.

Doch die Statistik sagt etwas anderes: Die Zahl der Coronafälle in der Ostschweiz steigt und steigt. Gemäss offiziellen Angaben des Bundesamtes für Gesundheit verzeichneten die Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden in den letzten 14 Tagen 3463 laborbestätigte Coronafälle. Alleine am vergangenen Montag, dem letzten Tag vor der Aktualisierung der Corona-Fallzahlen, gab es in der Ostschweiz 342 Neuansteckungen.

Die Kurve geht also aufwärts. Vor allem bei den Positivitätsraten ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen: Denn bei allen vier Kantonen liegt diese bei etwa 50 Prozent, was heisst, jeder zweite PCR-Test fällt positiv aus.

Seit heute zweite Boosterimpfung möglich

In den Spitälern des Kantons St.Gallen herrsche Normalbetrieb, schreibt das Gesundheitsdepartement. Der Kanton erklärt:

«Die Fallzahlen steigen, was einerseits mit der neuen Untervariante des Virus und andererseits mit der ferienbedingten, grösseren Mobilität der Menschen zu tun hat.»

Die Sommerwelle sei schon da, mit 1092 neu gemeldeten Fällen in St.Gallen seit vergangener Woche. In einigen südlichen Ländern sei die Welle bereits wieder vorbei, heisst es weiter. Aktuell sei die Situation im Kanton aber wenig besorgniserregend, daher werden auch keine neuen Massnahmen in Kraft gesetzt. «Vom Kanton verordnete Massnahmen rechtfertigen sich nur, wenn das Gesundheitssystem wieder besonders belastet wird und sich schwere Verläufe oder Todesfälle häufen. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht der Fall», schreibt das Gesundheitsdepartement.

Dennoch kann man sich ab Mittwoch im Kanton St.Gallen ohne medizinische Empfehlung eine vierte Impfung spritzen lassen. Vorher war dies schwer immunsupprimierten Personen mit ärztlichem Attest vorbehalten. Dieses Angebot habe man eingeführt, weil einige wenige Länder für die Einreise eine zweite Boosterimpfung verlangen, schreibt der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Und wie sieht es mit dem Personal in den St.Galler Spitälern aus? Krankheitsbedingt fallen wieder etwas mehr Personen aus. Die Situation sei aber vergleichbar bei anderen Arbeitgebern und nicht problematisch, so das Gesundheitsdepartement.

«Die Spitäler verfügen über festgelegte Pläne, wie sie kurzfristige Personalausfälle ausgleichen können.»

Dies müssten sie auch jedes Jahr im Verlauf der jährlichen Grippewelle ermöglichen, heisst es weiter.

Trotz hoher Fallzahlen nicht viele Hospitalisierungen

Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin blickt gelassen auf die Coronasituation in seinem Kanton:

Urs Martin, Regierungsrat des Kantons Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Wir haben zwar viele Fälle im Kanton Thurgau, aber in den Spitälern selbst ist nicht übermässig viel los.»

Daher zieht er trotz der 799 Neuansteckungen der letzten sieben Tage keine neuen Massnahmen in Betracht. Die Situation in den Intensivstationen sei nicht dramatisch, fügt er hinzu. Um neue Massnahmen zu beschliessen, nehme man jeweils die Auslastung des Gesundheitswesens als Massstab. Und da spüre man im Thurgau trotz der fast 50 Prozent hohen Positivitätsrate nicht sehr viel. Martin erklärt, dass dies mit den aktuellen Mutationen zusammenhänge. «Diese sind ähnlich wie Omikron im Winter», sagt der Regierungsrat. Das wiederum heisst, dass diese Mutationen sich zwar einfach und schnell verbreiten und mehr Leute infizieren, sich aber in ihrer Intensität abschwächen. Das Gesundheitssystem werde so weniger beansprucht, weil weniger Angesteckte einen schweren Verlauf aufweisen und hospitalisiert werden müssen. Man müsse die Situation aber sorgsam im Auge behalten, so Martin.

Innerrhoden führt Meldepflicht für Gesundheitsinstitutionen ein

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst des Kantons Appenzell Ausserrhoden, erklärt:

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes von Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Eine hohe Positivitätsrate lässt vermuten, dass die tatsächlichen Infektionszahlen höher sind als die effektiv positiv getesteten Personen.»

Die Zahlen seien aber noch nicht besorgniserregend und die Hospitalisationen gut zu bewältigen. «Es ist aber davon auszugehen, dass die Corona-Infektionen unter dem Einfluss der Subvarianten BA.4 und BA.5 in den kommenden Wochen weiter zunehmen werden», so Amstutz. Massnahmen wie etwa eine situative Maskenpflicht wären grundsätzlich möglich, stünden aktuell aber nicht in Diskussion, so Amstutz. Dank einer Vereinbarung mit dem Kanton St.Gallen ist es für Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder ebenfalls möglich, eine zweite Boosterimpfung in den vier St.Galler Impfzentren zu erhalten.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden schreibt auf Anfrage:

«Die Gesundheitsversorgung droht aktuell nicht an ihre Kapazitätsgrenzen zu stossen.»

Die Krankheitsverläufe seien mehrheitlich mild. Falls sich jedoch zeigen würde, dass die Hospitalisationen stark zunehmen, müssten wieder Schutzmassnahmen umgesetzt werden. Ebenfalls führt der Kanton für die Gesundheitsinstitutionen eine Meldepflicht ein. Die Institutionen müssen den Kanton darüber informieren, sobald sie einen Ausbruch von mehr als drei Fällen innerhalb von fünf Tagen verzeichnen.

Auch in Appenzell Innerrhoden ist es derzeit möglich, eine zweite Auffrischimpfung zu erhalten. Da die zweite Boosterimpfung aber weder zugelassen noch empfohlen wird, seien Interessierte für die Haftung selbst verantwortlich.

