Coronapandemie Impfziel liegt in weiter Ferne: Im Thurgau sind erst 35 und im Kanton St.Gallen 33 von 100 Personen vollständig geimpft Es herrscht «Impf-Blues» bei der Bevölkerung: In den Ostschweizer Kantonen lassen sich weniger Leute impfen. St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell liegen bei der Impfrate teils deutlich unter dem Schweizer Schnitt, wie Zahlen des Bundesamt für Gesundheit belegen.

Christoph Zweili, Hans Suter 06.07.2021, 05.00 Uhr

Die Impfzentren sind weniger besucht als auch schon. Bild: Ralph Ribi

Das Wetter wird besser, es gibt Lockerungen, die Inzidenzen sind tiefer: Kurz vor den Sommerferien stottert der Covid-19-Impfmotor, die Kantone sind besorgt. Das vom Bund formulierte Impfziel von 75 Prozent der Bevölkerung ist mit Blick auf die indische Delta-Variante gerade in der impfkritischen Ostschweiz noch in weiter Ferne, wie der Blick auf die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichte aktuelle Impfquote zeigt.

Demnach liegen die Kantone Thurgau und Appenzell Ausserrhoden mit knapp 35 von 100 vollständig geimpften Personen, Appenzell Innerrhoden mit 34 und St.Gallen mit 33 Personen unter dem nationalen Durchschnitt – und das auch bei den teilweise Geimpften.

Mit Stand von Ende Juni liegt St.Gallen damit an letzter Stelle der Ostschweizer Kantone, was die vollständige Immunisierung gegen Covid-19 betrifft. Allerdings weichen die BAG-Zahlen von den aktuellen Daten der Kantone zum Teil erheblich ab.

St.Galler Impfchefin Karin Faisst. Bild: Ralph Ribi

Karin Faisst, die St.Galler Impfchefin, sieht die tatsächliche Durchimpfung der Bevölkerung nicht adäquat abgebildet. «Wir haben bis heute 420'000 Impfungen gemacht.» Statt der vom BAG gemeldeten 169'612 Personen seien aktuell derzeit 193'000 vollständig geimpft – denn anders als andere Kantone hat der Kanton St.Gallen früh wie empfohlen nach einer Erkrankung an Covid-19 auf eine zweite Impfung verzichtet.

«Wir gehen nach den Sommerferien von rund 250'000 vollständig geimpften Personen aus – das entspricht einer Durchimpfungsrate von 48 Prozent.»

Zusammen mit den Jugendlichen werde die Rate bei 56 Prozent liegen.

«Die Impfung ist wie eine Feuerpolice»



Es gibt nur zwei Möglichkeiten: «Der Virus ist da. Und der Virus bleibt. Entweder lasse ich mich impfen – oder ich werde mich damit infizieren. Die Frage ist nur wann», sagt Impfchefin Faisst, die sich zwar mehr Dynamik beim Impftempo wünscht, aber auch davon ausgeht, dass sich vor den Sommerferien nicht mehr viele Personen für eine Erstimpfung anmelden werden.

«Vom Moderna-Impfstoff werden wir jetzt nicht mehr alle Impfdosen in Bern abrufen, damit er nicht aufgrund der begrenzten Haltbarkeitsdauer verfällt.» Er stehe aber weiterhin zur Verfügung. Für den «Impf-Blues» gibt es laut Faisst diverse Gründe.

«Die Impfung ist wie eine Feuerpolice, die man präventiv abschliesst – ein Teil der Leute sagt jetzt: Bei mir wird’s nicht brennen, ich brauche keine Feuerpolice.»

Die Menschen wägten ab zwischen dem Vorteil und dem Schutz einer Impfung. Einige fühlten sich sicher, «weil sie nicht reisen und nicht rausgehen». Jüngere fürchteten sich nicht vor Covid, frei nach dem Tenor:

«Wenn ich es bekomme, dann bekomme ich es halt.»

Wieder andere hätten Angst vor dem Impfstoff, fürchteten sich vor den Nebenwirkungen oder dem verimpften Fremdstoff im Körper, lehnten Impfungen generell ab «oder sie zögern den Entscheid hinaus und wollen sich dann irgendwann noch impfen lassen».

Es könnten noch 160'000 Personen geimpft werden

«Für eine Durchimpfungsquote von 80 Prozent der Gesamtbevölkerung (das entspräche 412'000 St.Gallerinnen und St.Gallern) haben wir noch rund 160'000 Personen, die wir noch impfen könnten», sagt Faisst. «Aber wie sollen wir Menschen, die noch zuwarten wollen, dazu bewegen, sich impfen zu lassen?» Das sei Sache jedes Einzelnen:

«Ich kann keinen Impf-Elan auslösen.»

Faisst glaubt nicht an niederschwellige Angebote für vermeintliche Impf-Muffel, wie das verschiedene Kantone ankündigen: Mobile Equipen auf dem Land (Kanton Zürich), Impfen in Betrieben (Kanton Thurgau) oder die rein fiktive Idee eines Impf-Drive-ins im Rheinpark, eine Impfgelegenheit am Rand des Einkaufs bei Coop, Migros oder einem Gottesdienst («das ist mehr ein Marketing-Gag: Ich glaube nicht, dass sich deswegen mehr impfen lassen.»).

Auch an den Zugang zu Migranten über ausländische Kulturvereine glaubt sie nicht: «Wir haben das Bild, dass sich Migranten nicht impfen lassen. Doch das ist nicht belegt und ich will diese Bilder nicht bedienen.»

Faisst warnt vor «unnötigem Aktivismus». Bei den Betrieben habe sich gezeigt, dass Leute in den Impfzentren angemeldet waren und sich dann stattdessen an den Arbeitsorten hätten impfen lassen. «Man hat also niemanden zusätzlich gewonnen.» Für Faisst ist es eine Frage des Zeitpunkts:

«Ab August bis Oktober werden sich die nächsten mit Blick auf den Herbst impfen lassen.»

Das Wichtigste sei Vertrauen, dass die Impfung sicher sei – «und gute Informationen zur Impfung», fügt Faisst an: «Dafür machen wir aktuell neue Videoclips für unsere Website.»

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist der Rückgang bei den Anmeldungen zur Impfung zu beobachten, wie es auf Anfrage heisst. Dieser sei aber in allen, insbesondere in den ländlich geprägten Kantonen zu beobachten:

«Im Moment sind in Ausserrhoden die Impftermine aber noch gut besetzt.»

Der Kanton versuche derzeit durch Online-Bannerwerbung, die direkt zum Anmeldeportal für die Impfungen führe, die Impfzahlen zu steigern. Weitere Massnahmen würden geprüft.

Die Bevölkerung des Kantons Appenzell Innerrhoden gilt als «traditionell eher impfkritisch», lässt das Gesundheits- und Sozialdepartement verlauten. Dies gelte nicht nur für Covid-19, sondern auch für die anderen Impfungen.

Derzeit seien über 40 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft – «von den über 16-jährigen sind es fast 50 Prozent, bei den über 65-Jährigen 70 Prozent. Das ist für Innerrhoden kein schlechtes Resultat.» Eine höhere Quote würde man aber begrüssen, pro Woche würden aktuell noch etwa 100 Anmeldungen verzeichnet.

Es mutet an wie eine verkehrte Welt. Während Wochen herrschte im Thurgau wie auch in anderen Kantonen ein akuter Mangel an Impfstoff gegen Covid-19. Wer sich und andere gegen das Unheil bringende Virus mit einer Impfung schützen wollte, aber gesund und jünger als 65 Jahre ist, musste sich lange gedulden. Im Thurgau besonders lange: Da diese Bevölkerung im Verhältnis zu den meisten anderen Kantonen etwas jünger und gesünder ist, erhielt der Thurgau am zweitwenigsten Impfstoff aller Kantone.

Agnes Burkhalter, Thurgauer Kantonsärztin. Bild: Reto Martin

Das sind tempi passati. Mittlerweile stehen genügend Impfstoffampullen und Impftermine zur Verfügung – doch nun bleiben die Impfwilligen aus. Was ist passiert? Die Thurgauer Kantonsärztin Agnes Burkhalter sagt:

«Wir hatten im Hinblick auf den Ferienbeginn eine grosse Nachfrage.»

Dass diese über die Ferienzeit abnehme, sei zu erwarten gewesen. Ebenso wie die Prognose, dass die Nachfrage nach einer Covid-19-Impfung vor dem Herbst wieder deutlich zunehmen werde. Sorgen bereitet ihr das noch nicht. Wenngleich sie die Hoffnung hegt, dass sich die Impfquote in der Thurgauer Bevölkerung noch deutlich steigern lässt.

Nötige Impfquote wird neu auf 80 Prozent und höher geschätzt

Unlängst verlautete aus dem Thurgauer Gesundheitsdepartement die Befürchtung, dass sich bis zum Herbst weniger als 60 Prozent der Bevölkerung impfen lassen werden. Fragt sich, wie hoch die Impfquote sein muss, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern.

Bundesrat Alain Berset beantwortete diese Frage in einem Interview mit der «NZZ» in der Samstagausgabe mit den Worten:

«Anfänglich nahmen wir an, 75 Prozent könnte reichen, um die Epidemie fast zu stoppen. Heute sieht es komplizierter aus.»

Denn damals war noch nicht ersichtlich, dass die noch ansteckendere Delta-Variante auftauchen und dominant würde. Je nach Quelle ist heute die Rede von einer notwendigen Impfrate von mindestens 80 Prozent.

Bundesrat Alain Berset zieht die Maske ab. Bild: Alessandro Della Valle / Key

Gesundheitsminister Alain Berset sagte dazu zum wiederholten Mal:

«Alle kommen früher oder später in Kontakt mit Covid-19 – entweder durch die Impfung oder durch eine Ansteckung.»

Thurgau entwickelt neuen Pandemieplan

Im Thurgau will man für künftige Krisen gewappnet sein. Dazu wurde ein neuer Pandemieplan entwickelt, der sich nun in der Vernehmlassung befindet. Dieser soll als praktisch orientiertes Dokument ein möglichst einfaches Instrument zur Pandemiebewältigung darstellen. Er orientiert sich an den bereits bestehenden kantonalen Führungs- und Organisationsstrukturen und passt diese an die Besonderheiten von pandemischen Lagen an.

Dabei will der Thurgau als erster Kanton in der Schweiz das «One-Health-Prinzip» umsetzen. Dieses bezeichnet den interdisziplinären Ansatz zur engen Zusammenarbeit zwischen Veterinär- und Humanmedizin. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sagte kürzlich an einer Medienkonferenz:

«Pandemien sind heute nicht mehr nur für die Akteure im Gesundheitswesen eine grosse Herausforderung. Es sind komplexe hochpolitische Ereignisse mit enormem Einfluss auf sämtliche Teile der Gesellschaft. Da gilt es unter anderem auch, sich das Vertrauen der Bevölkerung zu erarbeiten und zu erhalten.»