Coronapandemie Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung im Thurgau? Die richtige Antwort gibt es nicht Die Coronapandemie hat manches durcheinandergewirbelt. Auch die direktdemokratischen Rechte. So stellt sich den Thurgauer Gemeindebehörden die Frage, ob sie eine Gemeindeversammlung oder eine Urnenabstimmung durchführen sollen. Immerhin stehen das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2022 zur Diskussion. Hans Suter Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Urnenabstimmung (Bild) oder Gemeindeversammlung? Die Gemeindebehörden dürfen erneut selber entscheiden. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Die Entscheidung werden die Behördenmitglieder mit Sorgfalt treffen. Allerdings auch im Bewusstsein, dass ihr Beschluss in einem Teil der Stimmbevölkerung ohnehin Kritik auslösen wird. Zwei Beispiele aus dem Frühjahr mögen dieses Paradoxon verdeutlichen.

Beispiel 1: Gemeindeversammlung der Primarschule Rickenbach

Leo Haas. Bild: PD

25. März 2021: Der Rickenbacher Primarschulpräsident Leo Haas eröffnet die Schulgemeindeversammlung im Mehrzwecksaal. Gleich zu Beginn ergreift ein aufgebrachter Schulbürger das Wort und verurteilt den Entscheid der Schulbehörde, eine Schulbürgerversammlung durchzuführen. Durch die Coronapandemie seien zu viele Bürgerinnen und Bürger von der Mitbestimmung ausgeschlossen, das sei undemokratisch. Verärgert verlässt er den Saal – und verzichtet auf sein demokratisches Mitbestimmungsrecht. Eines von acht Geschäften – die Neugestaltung des Pausenplatzes – wird in geheimer Abstimmung mit grossem Mehr abgelehnt.

Beispiel 2: Urnenabstimmung der Sekundarschule Ägelsee

Armin Blöchlinger. Bild: PD

28. März 2021: Die Schulbehörde des gemeinsamen Sekundarschulzentrums Ägelsee der beiden Politischen Gemeinden Rickenbach und Wilen unter dem Präsidium von Armin Blöchlinger führt wegen der Coronapandemie eine ausserordentliche Urnenabstimmung durch. Nebst der Rechnung 2020 und dem Budget mit Steuerfuss 2021 gelangen auch vier Kreditanträge zu verschiedenen Infrastrukturanlagen zur Abstimmung. Umstritten ist einzig der geplante Parkplatzneubau. Im Vorfeld der Urnenabstimmung wird kritisiert, der Schulrat behindere das direktdemokratische Recht zur Debatte, indem er anstelle der Schulgemeindeversammlung einen Urnengang ansetze und sich so der kritischen Diskussion mit den Stimmberechtigten entziehe. Alle Vorlagen werden angenommen.

Ähnliche Situation wie im Frühjahr

Nun wiederholt sich die Geschichte. Erneut müssen sich viele Stadt- und Gemeinderäte von politischen Gemeinden sowie Behörden der Schulgemeinden und der Bürgergemeinden mit der Frage befassen, ob sie eine Gemeindeversammlung oder eine Urnenabstimmung durchführen sollen. Die anhaltende Corona-Epidemie bedingt nach wie vor gesundheitliche, volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Massnahmen, die zu Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben führen, auch wenn bereits diverse Lockerungsschritte beschlossen werden konnten.

Regierungsrat ermöglicht erneut Urnenabstimmungen

Gemeindeversammlungen können aber nicht einfach so durch Urnenabstimmungen ersetzt werden, wenn dies in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen ist. Dazu braucht es einen Beschluss der Regierung und des Grossen Rates. Um die politische Entscheidungsfähigkeit der Gemeinden und gleichzeitig die Rechte der Stimmberechtigten zu wahren, hat der Regierungsrat den Gemeinden gestützt auf Paragraf 44 der Kantonsverfassung die Möglichkeit eingeräumt, Gemeindeversammlungen durch Urnenabstimmungen zu ersetzen. Der Beschluss war bis zum 4. Juli 2021 befristet.

Gallus Müller (Mitte), Präsident der vorberatenden Kommission. Bild: Donato Caspari

Nun hat der Regierungsrat beschlossen, die Frist für diese Möglichkeit bis zum 31. März 2022 zu verlängern. Er hat sich diesen Entscheid nicht einfach gemacht, wie dem Bericht der vorberatenden Kommission unter dem Präsidium von Gallus Müller (Mitte, Guntershausen) zu entnehmen ist: «Der Regierungsrat hat sich überlegt, ob ein Beschluss nach Paragraf 44 KV (grosse Not) in diesem Fall noch angezeigt ist. Da aber freie Versammlungen in einzelnen Gemeinden sicherlich schwierig durchzuführen sind, hat er diesen Beschluss der Möglichkeit von Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen noch einmal gefällt.»

Bereits in Kraft – aber der Grosse Rat hat das letzte Wort

Der Thurgauer Staatsschreiber Paul Roth. Bild: Andrea Stalder

Der Beschluss mit der Nummer 557 des Regierungsrats ist mit Datum vom 28. September 2021 per sofort in Kraft getreten. «Er bleibt aber nur gültig, wenn der Grosse Rat diesem Beschluss zustimmt», sagt Staatsschreiber Paul Roth. Dies ergebe sich aus Paragraf 44 Abs. 2 KV:

«Stimmt der Grosse Rat den Notstandsmassnahmen zu, bleiben sie gültig.»

Behandelt wird das Geschäft an der Parlamentssitzung vom 27. Oktober.

Doch was würde geschehen, wenn der Grosse Rat dem Ansinnen der Regierung wider Erwarten nicht zustimmen sollte? «Für den Fall der Ablehnung des Beschlusses des Regierungsrates durch den Grossen Rat würde dies bedeuten, dass Gemeinden ab dem Datum des Beschlusses des Grossen Rates keine Möglichkeit mehr hätten, Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen durchzuführen», sagt Paul Roth. «Dies würde aber nur jene Gemeinden betreffen, die in ihrer Gemeindeordnung keine Möglichkeit vorgesehen haben, Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen durchzuführen.»