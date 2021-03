Coronamassnahmen «Die Schweiz kommt bisher besser durch die Krise als andere Länder»: SP-Ständerat Rechsteiner verteidigt den Bundesrat – kleine Kammer will kein Vetorecht Trotz Kritik der Bürgerlichen: Der Ständerat will die Macht des Bundesrats bei Covid-Massnahmen nicht einschränken – und keine Lockerungsschritte ins Gesetz schreiben. Er stärkt aber den Einfluss der Kantone, wie dies Benedikt Würth (Die Mitte/SG) verlangte. Adrian Vögele 04.03.2021, 11.55 Uhr

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat und Präsident der Gesundheitskommission. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Keine Machtspiele bei der Bekämpfung der Pandemie: Nachdem der Nationalrat am Mittwoch in einer Erklärung an den Bundesrat weitgehende Lockerungen per 22. März verlangt hat, gibt der Ständerat Gegensteuer. Bei der Beratung des Covid-Gesetzes am Donnerstagmorgen kritisierten zwar diverse bürgerliche Ständeräte die aktuelle Situation, verlangten einen Strategiewechsel – weg von Verboten, hin zu mehr Tests und Impfungen.