Impfquote für Pflegende kommt in der Ostschweiz nicht gut an

(cz) Ungeimpfte Angestellte im Gesundheitsbereich müssen sich testen lassen, sofern sie Kontakt zu Patientinnen oder Patienten haben. Der Kanton Genf will der erste Kanton sein, der diese Massnahme einführt. An den Universitätsspitälern Genf ist die Belegschaft zu 65 Prozent geimpft. Zum Vergleich: Am Kantonsspital St.Gallen waren Ende Juni knapp 60 Prozent des gesamten Personals geimpft – Tendenz steigend. Mit 75 Prozent liegt die Quote bei den Thurgauer Spitälern weit höher, die von Corona genesenen Angestellten mit eingerechnet. Der Kanton Genf erhöht den Druck aber weiter: Ab dem 23. August muss das Pflegepersonal über ein gültiges Covid-19-Zertifikat verfügen. Das bedeutet: Wer nicht geimpft oder in den letzten sechs Monaten von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, muss sich alle sieben Tage testen lassen. Die Zertifikatspflicht gilt für das Personal in öffentlichen und privaten medizinischen Einrichtungen, im Rettungsdienst, in Einrichtungen für Behinderte, in Spitex-Organisationen und in Tagespflegeeinrichtungen für ältere Menschen. Auch für Besucher dieser Institutionen werden die Massnahmen verschärft.