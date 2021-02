Coronakrise «Alle erwarten, dass wir schon tausend Konzepte ausgearbeitet haben»: Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp über ihre Rolle als Tätschmeisterin in der Coronakrise Seit über einem Jahr navigiert die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp die Regierung durch die Coronakrise. Die gebürtige Polin hat nur weibliche Mitarbeiterinnen, reist am liebsten auf die Malediven und liest täglich das Horoskop. Janina Gehrig 15.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was Danuta Zemp gar nicht mag: Wenn die Medien die Kantone gegeneinander aufhetzen und zu einem Aktivismuswettbewerb in Sachen Testen und Impfen anstacheln. Bild: Michel Canonica

Sie hastet herbei ins Sitzungszimmer am Oberen Graben. Setzt sich mit geradem Rücken auf den Chefinnensessel und lächelt. Auch an diesem Morgen läuft das Telefon heiss. Heute rufen Firmen an, die ihr Personal auf das Coronavirus testen lassen wollen. Fragen über Fragen. Wieder einmal sind alle ungeduldig. «Wieder einmal erwarten alle, dass wir schon tausend Konzepte ausgearbeitet haben. Doch der Teufel liegt im Detail», sagt Danuta Zemp. Im vergangenen Jahr, als das Coronavirus die Erde zu befallen begann, wurde Zemp, damals noch unter dem Namen Reinholz, plötzlich in die Öffentlichkeit katapultiert. Da sass sie, die Kantonsärztin, alle paar Tage hinter den Mikrofonen im Pfalzkeller, mal neben Infektiologe Pietro Vernazza, mal neben den Gesundheitsministern Heidi Hanselmann oder Bruno Damann, der Chef-Apothekerin oder dem obersten Hausarzt, um der St.Galler Bevölkerung die Lage und die neuesten Massnahmen gegen die Pandemie zu erklären. Sie sagt:

«Ich mag Action. Erst unter Druck laufe ich zur Hochform auf.»

Und der Druck im vergangenen Frühling war gross. Die Bevölkerung verunsichert. Das Wissen über Corona noch klein. Sie habe häufig nur fünf Stunden geschlafen, das Mittagessen für ihre Kinder, Zwillinge im Alter von 14 Jahren, vorgekocht. Sie sei ein «Do-it-yourself-Typ», sagt sie, immer noch lächelnd, räumt dann aber ein: «Es ist zu viel, was man auf Dauer mitmachen kann.» Vor dem Sommer war Zemp für die Journalisten nicht mehr erreichbar. «Zum Glück konnte ich Ferien machen», sagt sie, schiebt dann sofort nach: «Ich bin jemand, der sich schnell erholt.»

Bei Zemp laufen alle Fäden zusammen. Bild: Michel Canonica

Kindheit in Polen, Libyen und St.Gallen

Zemp hat in vielen Welten gelebt. Ihre Kindheit, von der «wissenschaftlich dominierten Welt» geprägt, hat sie als Tochter eines Pharmazeuten und der Direktorin eines Kindergartens in Polen verbracht. Als sie acht Jahre alt war, zog die Familie für drei Jahre nach Libyen. Expats aus Europa wie sie hätten in Benghazi in einer Parallelwelt gelebt, in sicheren Siedlungen mit hohen hygienischen Standards und kaum Berührungspunkten zu den Einheimischen. Als Elfjährige kam sie in die Schweiz, wo sie später die Matura an der Kantonsschule am Burggraben machte.

Wäre sie 2017 nicht in das Amt der Kantonsärztin gewählt worden, wäre Zemp wohl Hausärztin geworden. Nach dem Medizinstudium an der Universität Bern arbeitete sie als Assistenzärztin an verschiedenen Spitälern sowie in einer Praxis für Dermatologie in Zürich.

«Da merkte ich, dass mich die Arbeit am Patienten nicht so interessiert wie das System dahinter. Ich fasste Mut und stieg aus der klinischen Tätigkeit aus.»

Zemp machte einen Master in Public Health und die Facharztprüfung für Prävention und Gesundheitswesen und arbeitete danach bei der Zürcher Gesundheitsdirektion, wo sie erste Erfahrungen mit Pandemien – die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und Sars – gemacht habe. In dieser Fachwelt – wieder «eine Welt für sich», wie sie sagt – habe sie den damaligen Tessiner Kantonsarzt und heutigen Bundesrat Ignazio Cassis kennen gelernt. Während zehn Jahren wurde sie stellvertretende Kantonsärztin des Kantons Tessin, wohnte in Montagnola und arbeitete in Bellinzona. «Die Verbindung ins Tessin war immer gegeben. Meine Schwester betreibt da eine Praxis als Augenärztin und ist mit einem Tessiner verheiratet.»

Bild: Michel Canonica

«Unser Weg war ein gezielter Weg»

Nach der Scheidung von ihrem Mann zog es sie zurück nach St. Gallen, um selbst Kantonsärztin zu werden. Bis heute habe sie es nie bereut, den Job der «Tätschmeisterin», wie sie sich selbst nennt, angenommen zu haben. Auch in diesen Zeiten, wo das Amt von zehn auf 140 Mitarbeiter angewachsen ist. Bei Zemp laufen alle Fäden zusammen. Sie leitet das Modul Pandemie, tauscht sich mit Kinderärzten, Epidemiologen, Amtsärzten aus dem ganzen Kanton aus, nimmt an fachlichen Diskussionen teil, um danach die Regierung zu beraten.

Hat sie gut beraten? Seit Beginn der zweiten Welle ist der Kanton St.Gallen als Negativbeispiel nicht mehr aus den Schlagzeilen gekommen. St.Gallen habe zu viele Tote in Kauf genommen, den Sommer verschlafen. Von einer tödlichen Verharmlosung ist die Rede, weil sich die Regierung gegen den Bundesrat stellte, sich lange weigerte, strengere Massnahmen einzuführen. Wie geht man damit um? «Kritik gehört zum Leben. Im Nachhinein weiss man vieles besser, aber man muss sich stets selber sagen können, dass man nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat», sagt sie, zupft ihr Kostüm zurecht. Überlegt, sagt dann: «In der Schweiz haben jene Kantone am meisten Applaus erhalten, welche am meisten Aktivismus an den Tag gelegt haben. Unser Weg war ein gezielter Weg.» Was sie denn auch am meisten ärgere, sei, wenn die Medien die Kantone gegeneinander aufhetzten und zu einem Aktivismuswettbewerb in Sachen Testen und Impfen anstachelten.

Feministin und gläubige Katholikin

Zemp, die in ihrem Umfeld als «taff», «erfrischend direkt», «künstlich distanziert» und «herzlich »beschrieben wird, betont, sie habe stets zu hundert Prozent gearbeitet. Und lässt keine Zweifel darüber, dass dies der einzig richtige Weg ist. Im Tessin schaute die Nanny zu den Kindern, mittlerweile sind die Teenager alt genug, und die Tochter «zu hundert Prozent emanzipiert», wie sie stolz sagt. Als Feministin habe sie im Kantonsarztamt schliesslich nur Frauen angestellt. Denn noch immer hätten diese beruflich nicht die gleichen Chancen und müssten gleichzeitig mit der moralischen Last umgehen, Supermütter zu sein.

Dass sie, die zwischen den beiden Coronawellen im vergangenen Jahr geheiratet hat, den Namen ihres Mannes, eines Anwalts aus Luzern, angenommen hat, habe nicht mit fehlender Emanzipation, sondern mit Romantik und Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun. Die Kantonsärztin lacht, als sie auf ihre esoterische Seite zu sprechen kommt. «Ich lese jeden Tag das Horoskop.» Dass sie als Wissenschafterin auch gläubige Katholikin sein kann, ist für sie kein Widerspruch.

«Ich habe Gott in vielen Situationen erfahren.»

Etwa als Jugendliche, als sie befürchtete, wegen eines Tumors ein Bein zu verlieren. Der Tumor stellte sich als gutartig heraus. «Es war wie ein zweiter Geburtstag. Die Erfahrung hat meine Einstellung zum Leben verändert.»

Sie mag Romantik und Luxus

Das bisschen Freizeit, das bleibt, verbringe sie am liebsten mit Reisen, gutem Essen, Skifahren. Zemp schwärmt von den Malediven, den sanften Stränden, der vollkommenen Schönheit der Farben auf dieser Insel. «Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so ein Paradies gibt.» Jetzt, wo das Reisen warten muss und viele Betriebe geschlossen sind, fährt sie an den Wochenenden zum Baden und Essen ins Grand Resort Bad Ragaz. Und falls es Corona in diesem Jahr erlaubt, steht eine Safari an.

Der nächste Termin wartet. Zemp lächelt, dreht sich auf dem Absatz zum Gehen. So schnell, wie sie gekommen war, rauscht sie davon.