Pandemie: Triage könnte in der Ostschweiz bald Realität werden

Corona «Wir sind nicht mehr weit davon entfernt»: Triage könnte bald Realität werden, sagt der Leiter der Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen Seit Wochen warnen Experten davor, dass es bei einer Überlastung des Gesundheitssystems in Spitälern zu Triagen kommen könnte, weil die Intensivstationen voll sind. Der Leiter der chirurgischen Intensivstation am St.Galler Kantonsspital, Miodrag Filipovic, hält das auch in der Ostschweiz nicht für ausgeschlossen. Enrico Kampmann 08.12.2021, 05.00 Uhr

Eine Coronapatientin liegt auf der Intensivstation in einem Ostschweizer Spital. Triage könnte bald Realität werden. Bild: Reto Martin

Als im Frühjahr eine verheerende zweite Coronawelle über Indien hereinbrach, sah man Bilder von Schlangen vor überfüllten Krankenhäusern. Verzweifelte Menschen warteten auf Betten für Angehörige, die in ihren Armen verstarben. Man las von Ärzten, die täglich Dutzende Male entscheiden mussten, welche ihrer Patienten Sauerstoff bekommen und damit eine Überlebenschance erhalten sollten – und welche nicht.

Hierzulande schaute man betroffen zu und war insgeheim erleichtert darüber, dass es in der Schweiz nie so weit kommen würde. Und wenn es auch stimmt, dass solche Zustände in Schweizer Spitälern undenkbar sind, ist es vergangene Woche in der Hirslanden Klinik Aarau erstmals zu Triagen gekommen. Wie der «Blick» berichtete, wurde ein Krebskranker mit seinem Einverständnis nicht in die Intensivstation aufgenommen, sondern auf einer normalen Station nicht invasiv beatmet. Wovor Experten schon länger warnen, scheint Realität zu werden.

Muss man sich auch in der Ostschweiz Sorgen machen, dass die Ärzte in den örtlichen Spitälern bald entscheiden müssen, wer einen Platz auf der Intensivstation erhält und wer nicht?

Nicht mehr weit davon entfernt

Am Montag waren im Kanton St.Gallen 30 von insgesamt 42 Intensivbetten belegt, 18 von ihnen mit Covid-Patienten. Im Kantonsspital St.Gallen (KSSG) besetzen Covid-Patienten am Dienstagmorgen 12 der 24 Behandlungsplätze mit Beatmungsmöglichkeit. Von ihnen seien 90 Prozent ungeimpft, sagt Miodrag Filipovic, ärztlicher Leiter der chirurgischen Intensivstation am KSSG.

Dennoch: Triage in St.Gallen. Ist das wirklich denkbar?

Filipovic sagt: «Wir sind noch nicht so weit. Aber wir sind auch nicht mehr weit davon entfernt.» Die Covid-Patienten, die heute auf den Intensivstationen lägen, hätten sich vor zwei bis drei Wochen infiziert. Zu diesem Zeitpunkt seien die Fallzahlen noch erheblich tiefer gewesen als heute.

«Der Hauptstrom an Coronakranken, die Intensivpflege benötigen, dürfte uns daher noch bevorstehen.»

Es sei daher leider zu befürchten, dass man den Patientenstrom in einigen Wochen mit den jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr bewältigen könne.

Schaut man zum östlichen Nachbarn Österreich, scheint dieses Szenario durchaus plausibel. Während die Fallzahlen aufgrund der drastischen Massnahmen der Regierung zurzeit wieder sinken, ist die Lage auf den Intensivstationen weiterhin sehr angespannt. Mit einem Rückgang der Patientinnen in Intensivpflege rechnen Fachleute laut dem ORF erst in den nächsten ein bis zwei Wochen.

Intensivbetten wurden nicht «abgebaut»

Ein Mitgrund für die angespannte Lage auf den Schweizer Intensivstationen ist, dass im Vergleich zum vergangenen Herbst und Winter weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen. Es ist nicht mehr ausreichend Personal vorhanden, um diese zu betreiben. Das ist auch am KSSG der Fall, wie Filipovic bestätigt. So war in den letzten Tagen insbesondere aus dem Lager der Massnahmengegner die Kritik zu hören, man habe über das letzte Jahr hinweg Intensivbetten «abgebaut». Das entspreche jedoch nicht den Tatsachen, sagt Filipovic.

Miodrag Filipovic, Leiter der chirurgischen Intensivstation am Kantonsspital St.Gallen. Bild: PD

Im vergangenen Winter habe man aufgrund der ausserordentlichen Lage mit grossen Anstrengungen aller Stationen, des Personals und durch das fast vollständige Zurückfahren des nicht dringlichen Operationsprogramms mehr Betten bereitstellen können als im Normalfall. Auch habe man teilweise fremdes Pflegepersonal auf den Intensivstationen eingesetzt. Diese Möglichkeiten bestünden jedoch nicht mehr.

Heute versuche man aus Solidarität gegenüber den anderen Patienten möglichst alle terminierten Eingriffe durchzuführen, sagt Filipovic. Dazu komme, dass im vergangenen Jahr einige Mitarbeiter aufgrund des hohen Drucks gekündigt hätten und die verbliebenen nicht mehr stets bereit seien, ihre Arbeitspensen zu erhöhen und zusätzliche Belastungen auf sich zu nehmen.

«Die Motivation beim Personal ist nach 21 Monaten Pandemie aus verständlichen Gründen nicht mehr so gross wie noch vor einem Jahr.»

Er beziehe sich auf das KSSG, sagt Filipovic, aber die Situation sei schweizweit praktisch dieselbe.

Keine Triage, solange es in der Schweiz noch freie Betten gibt

Und das ist wohl auch der entscheidende Punkt. Wie Filipovic bestätigt, kommt die Triage in der Schweiz erst in Frage, wenn im ganzen Land nur noch sehr wenige Plätze auf den Intensivstationen verfügbar sind. Gemäss den Richtlinien der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW) obliegt die Koordination «aller schweizweit vorhandenen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten» dem Koordinierten Sanitätsdienst des Bundes (KSD), dessen Aufgabe es ist, «eine optimale Auslastung sicherzustellen». Der KSD überwacht, ab wann in der Schweiz eine Situation erreicht ist, in der Triage-Entscheidungen «unumgänglich werden».

Wäre die Intensivstation in St.Gallen ausgelastet, würden Patienten also zuerst nach Zürich oder Genf verlegt, bevor es am KSSG zur Triage käme. Ist die kritische Schwelle jedoch überschritten und das System landesweit am Anschlag, liegt die Verantwortung für die Triage von Patienten gemäss dem KSD beim jeweiligen Spital und seiner Intensivstation.

Es zählt nur die kurzfristige Überlebenschance

Der Triage-Entscheid wird laut Filipovic mit mehreren Ärzten und Pflegefachpersonen fachübergreifend diskutiert. In der Hauptverantwortung seien jedoch die erfahrensten Intensivmediziner.

Doch anhand welcher Kriterien entscheiden diese Ärzte, wer einen Platz auf der Intensivstation bekommt und wer auf eine der anderen Stationen verlegt wird, wo die Überlebenschancen erheblich geringer sein könnten?

Filipovic verweist auf die Richtlinien der SAMW und zitiert:

«Für die Triage ist die kurzfristige Überlebenschance eines Patienten das erste und wichtigste Entscheidungskriterium.»

Der Platz würde an jene Patientin vergeben, welche am meisten von der Intensivbetreuung profitieren würde. Keine Rolle spielen dürfen dabei gemäss den Richtlinien der SAMW Merkmale wie Alter, Geschlecht, Nationalität, soziale Stellung, Versicherungsstatus, Selbstverschulden und Impfstatus.

Könnte es also tatsächlich auch in St.Gallen zu einem Fall wie dem der kleinen Johanna kommen? Einem vierjährigen Mädchen aus Österreich, das aufgrund eines Herzfehlers dringend operiert werden müsste, aber wegen überlasteter Intensivstationen wohl noch Monate wird warten müssen.

Filipovic gibt Entwarnung. In der Schweiz hätten die Kinderabteilungen in den allermeisten Spitälern eigene Intensivstationen. Im bisherigen Verlauf der Pandemie sei die Kinderintensivmedizin im Wesentlichen von der Coronakrise kaum betroffen gewesen.

Aber wie sähe die Situation bei einem 30-jährigen geimpften Patienten mit Hirntumor gegenüber einem älteren schwer erkrankten ungeimpften Coronapatienten aus?

In so einem Fall würde strikt nach den Richtlinien gehandelt und im Einzelfall abgewogen und entschieden, sagt Filipovic. Eine wichtige Rolle spiele dabei, wie schnell eine Verbesserung des Zustands des Patienten zu erwarten sei.

«Bei gleichen Überlebenschancen wird demjenigen Patienten der Vorrang gegeben, dem eine schnellere Genesung prognostiziert wird.»

Für Coronapatientinnen, die in der Regel bis zu drei Wochen auf der Intensivstation liegen, könnte das demnach ein Nachteil sein.

«Ein Akt der Solidarität»

Die Richtlinien sind klar. Doch sind sie auch fair in einer Pandemie, in der die Impfung allen zur Verfügung stünde und diejenigen, die sich ihrer verweigern, eine Mitverantwortung daran tragen, dass geimpfte Patienten bald um ihre Gesundheitsversorgung bangen müssen?

Die Frage, ob die geltenden Regeln in der aktuellen Situation noch zu rechtfertigen seien, werde derzeit unter Ethikern, Juristen und auch den Verfassern der geltenden Richtlinien intensiv diskutiert. Er persönlich versuche das zu trennen, sagt Filipovic.

Aus gesellschaftlicher Sicht habe er eine klare Meinung:

«Es ist ein Akt der Solidarität, sich impfen zu lassen. Im Vordergrund steht nicht der Nutzen des Einzelnen, sondern der Gesellschaft als Ganzes.»

Aus medizinethischer Sicht hingegen gelte der Grundsatz: «Wenn eine Patientin Hilfe benötigt, dann versucht man mit allen Mitteln, ihr zu helfen. Egal, welche Entscheidungen sie im Vorfeld getroffen hat – selbst verschuldet oder nicht, geimpft oder ungeimpft.» Doch diese Haltung sei nicht mehr unumstritten, sagt Filipovic. Denn die Coronakranken auf den Intensivstationen seien auch schweizweit zu rund 90 Prozent ungeimpft und verwehrten anderen Menschen potenzielle Behandlungen.

Es könne daher sein, sagt Filipovic, dass die Richtlinien im Laufe der Pandemie irgendwann angepasst würden. Aber im Moment sei der Fall klar: Ungeimpften wird auf den Intensivstationen auch in absehbarer Zukunft dieselbe Behandlung zu Teil wie Geimpften.

