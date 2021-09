In St.Galler Schulen breitet sich das Virus aus

Corona «Wir Eltern sind enttäuscht, dass unsere Kinder nicht besser geschützt werden»: Das Virus breitet sich in St.Galler Schulen aus Seit Schulbeginn schnellen die Corona-Fallzahlen an St.Galler Schulen in die Höhe. Dennoch möchte das Bildungsdepartement weiterhin auf Massentests verzichten. Enrico Kampmann 01.09.2021, 12.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht wieder vermehrt eine Maske tragen, weil sich das Coronavirus seit Ende der Sommerferien vermehrt in Schulen ausbreitet. Keystone

Es kam, wie es kommen musste. In den St.Galler Schulhäusern greift seit Schulbeginn das Coronavirus um sich. Immer mehr Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht wieder eine Maske tragen und ihre Nachmittage in der sogenannten Freizeitquarantäne zu Hause verbringen. In einigen Fällen haben sich sogar schon ganze Klassen in Isolation begeben und auf Fernunterricht umstellen müssen.

Steigende Fallzahlen lassen darauf schliessen, dass sich viele Kinder – wie oftmals auch die Eltern ­– in den Sommerferien in Ländern mit laxeren Umgang mit dem Virus angesteckt und dieses zum Schulanfang mit ins Klassenzimmer gebracht haben. Da es noch keine in der Schweiz zugelassene Impfung für unter Zwölfjährige gibt und die Impfquote bei Jugendlichen unter 19 Jahren noch weitaus tiefer ist als bei Erwachsenen, hat Covid-19 in Schulen leichtes Spiel.

Andere setzen auf Reihentests

Diese Entwicklung hat der Bundesrat vorhergesehen. Er hatte die Kantone explizit aufgefordert, Schülerinnen und Schüler nach den Ferien aus ebendiesen Gründen regelmässig auf das Coronavirus zu testen. Manche taten dies auch. So hat beispielsweise der Kanton Zug bereits Anfang Juli bekannt gegeben, dass Corona-Reihentests nach den Sommerferien ab der vierten Primarklasse bis und mit der Sekundarstufe zwei fortgeführt würden.

Der Kanton St.Gallen fuhr eine andere Schiene. Regierungsrat und Bildungsdirektor Stefan Kölliker hatte sich öffentlich gegen Reihentests an Schulen gewehrt. Anfang Juli sagte er im Interview mit dieser Zeitung, es gehe ihm darum, das System Schule und insbesondere die Kinder vor der Belastung durch unnötiges repetitives Testen zu schützen.

Doch nun belasten nicht die Tests, sondern das Virus selbst erneut den Schulbetrieb. Gemäss Angaben des Bildungsdepartements liegt die Zahl der seit Schulbeginn positiv getesteten Schülerinnen und Schülern an St.Galler Volks- und Sekundarschulen bei insgesamt 247 Fällen, respektive bei ungefähr 0,3 Prozent aller Schüler. In «den letzten Monaten» hätten die Zahlen bei ungefähr 0,1 Prozent gelegen.

Weitaus mehr Kinder befinden sich in Quarantäne, wie das Beispiel St.Gallen zeigt. Dort waren gemäss Angaben von Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, in der vergangenen Woche bis Montag zwei Lehrpersonen und 102 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und vier Lehrpersonen und 58 Schüler positiv getestet worden. Ein erheblicher Anstieg zur vorherigen Woche, in der sich 80 Kinder in Quarantäne begeben mussten und 25 positiv getestet worden waren.

Acht Fälle in einer Klasse

Insgesamt waren in der Stadt St.Gallen an zwei Schulstandorten für eine gesamte Klasse Fernunterricht verordnet worden. Eine dieser Klassen befindet sich in der Primarschule Hof-Kreuzbühl in Winkeln. Eine Mutter, deren Tochter sich dort nach dem Schulanfang mit Corona angesteckt hat, sagt: «Der Unmut bei den Betroffenen wird immer grösser. Allein in der Klasse meiner Tochter wurden seit Schulbeginn acht Kinder positiv getestet.»

Die Klasse habe mittlerweile auf Fernunterricht umgestellt. Teils seien deswegen ganze Familien in Quarantäne. Dies sei alles nicht nötig gewesen, wenn man gleich zu Schulbeginn die infizierten Kinder mittels Massentestes herausgefiltert hätte, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Nun sei der Aufwand für Lehrer, Eltern, Kinderärzte und die betroffenen Kinder wahnsinnig gross. Und:

«Wir sind als Eltern enttäuscht, dass unsere Kinder nicht besser geschützt werden.»

Das Bildungsdepartement verteidigt seine Strategie

Mit diesem Vorwurf konfrontiert, nimmt das kantonale Bildungsdepartement unter Stefan Kölliker wie folgt schriftlich Stellung: «Seitens der Eltern halten sich in unserer Wahrnehmung Stimmen, die eine strengere Prävention verlangen, und solche, die einen lockereren Umgang mit dem Virus verlangen, etwa die Waage.» Zudem seien die Schulen «anhaltend diszipliniert» und hielten die geltenden Hygieneregeln des BAG und die Schutzkonzepte konsequent ein, so das Bildungsdepartement weiter. Es habe sich an der Situation insofern nichts geändert.

«Die Kinder sind heute keiner grösseren Gefahr ausgesetzt als in den letzten Monaten. Im Gegenteil.» Die Impfung stehe nun allen Personen zur Verfügung, die älter als 12 Jahre sind. Je mehr Eltern und Lehrpersonen sich impfen liessen, desto weniger erkrankten die Kinder. Aus Sicht des Bildungsdepartements und des Gesundheitsdepartementes sei das der grösste Schutz.

Von der Idee, an Schulen flächendeckend zu testen, hält das Bildungsdepartement nach wie vor nichts. Es schreibt:

«Zum aktuellen Zeitpunkt sind in der Schule in der Beurteilung unserer medizinischen Fachpersonen weiterhin Ausbruchstestungen die verhältnismässige Massnahme.»

Als Grund für das Vorgehen gibt das Bildungsdepartement zudem an, dass Kinder und Jugendliche nur sehr selten schwere Verläufe durchmachten. Zudem würden «Kinder eher von Erwachsenen angesteckt», als von anderen Kindern.

Die seit Ende der Sommerferien rapide ansteigenden Fallzahlen an Schulen in der ganzen Schweiz zeichnen allerdings ein anderes Bild.