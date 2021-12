Corona Notfallbehandlung nur noch mit 3G? Spitalregion Rheintal, Werdenberg, Sarganserland nimmt Falschmeldung vom Netz Die Spitalregion Rheintal, Werdenberg, Sarganserland hat am Montag verschärfte Regeln für Spitaleintritte eingeführt. Während dort, mit Ausnahme von Notfällen, nun 3G gilt, testet das Kantonsspital St.Gallen weiterhin nur symptomatische Personen auf Corona. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizer Spitäler können weitgehend selbst entscheiden, ob sie ihre Patienten bei Eintritt auf Corona flächendeckend testen wollen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

«Notfall: 3G und Schnelltests für alle.» So stand es auf der Website der Spitalregion Rheintal, Werdenberg, Sarganserland (SRRWS) unter den «aktuellen Informationen» zur Coronasituation in den Spitälern Altstätten, Grabs und Walenstadt. Kann das wirklich sein? Werden ungeimpfte, nicht getestete Notfallpatienten in der SRRWS von nun an abgewiesen?